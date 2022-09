Saját, gondolatébresztő esetem pár hónapja történt Székesfehérvár mellett. Itt a várost elkerülő 8-as jelzésű autóút belefut egy körforgalomba, ahol egysávosra szűkül a szakasz, közel az M7-es autópálya felhajtójához. Nagyváros, ipartelep, bevásárlóközpont sűrűsödik itt, a dugó gyakorlatilag minden csúcsidőben garantált.

Szökőévente járok erre, nem vagyok tisztában a helyi szokásokkal, és csak csodálkozva bámultam az egymás mögött álló autók végtelen sorát. Gondoltam hogy majd utolérem én is az elfogyó sávban állók utolsó tagját, biztos van egy jobbra kanyarodási lehetőség, azért állnak annyian azon az oldalon.

De nem így történt, szinte akadálytalanul jutottunk el a sáv végéig, de a problémák itt kezdődtek. Irányjelző ki, és várok a nyíló résre, ahogy azt a cipzár-elv alapján én naívan gondoltam, de nem akadt lehetőség. Sőt, egy felháborodott autónak arra is volt ideje, hogy dudálva, mutogatva magyarázzon át nekem 2-3 percig, hogy milyen aljas, utolsó egy alak vagyok az elfogyó sávban való létezésemmel.

Nagyjából úgy reagált, mintha a piros lámpánál, a kanyarodó sávból rajtoltam volna el egyenesen, lenyomva mindenkit aki sorban áll, vagy mintha leállósávon előztem volna a sort. A frusztráció jelen van ezen a szakaszon, több videó készült már hasonló konfliktusokról.

Ezen a videón egy teherautó sofőrje úgy érezte, hogy a két forgalmi sávból egyet folyamatosan elzár, hogy ne lehessen őt megelőzni.

Sokszor mintha sértésnek vennék a közlekedők, ha valaki végigmegy egy elfogyó sávon, és a végén, indexszel be akar sorolni a másikba. De hát mi ezzel a baj? Belegondolva: nem az a problémás, ha valaki végigmegy egy elfogyó sávon, hanem az, ha sokan nem, és így értelmetlenül hosszúra duzzad vissza egy sáv, ahelyett, hogy kettőt töltenénk fel és a végén becipzároznánk.

Az óbégatással több idő elmegy, mint egy előzékeny elengedéssel

Pedig mindenkinek jobb lenne, ha ez működne, nem véletlenül találták ki, így gyorsabb a haladás. A cipzárelv használata Németországban, illetve Ausztriában már évek óta ismert a közlekedők körében, jelen van már Magyarországon is, azonban itthon még nagyon sok autós nem (vagy rosszul) alkalmazza, és mint saját példánk is mutatja olyan is előfordul, hogy szándékosan nem engedik be a másik sávban veszteglő autósokat.

A lényege az, hogy ahol a két sávból egy lesz, a tovább haladó sávban lévő vezetők maguk elé engednek 1-1, a megszűnő sávból érkező autót. Egyet! Ugyanakkor, aki a megszűnő sávban halad, csak akkor vált sávot, ha a sáv megszűnik (vagyis a legvégén) és nincs már előtte más, aki sávot kíván váltani. Így valósul meg a két sor cipzárszerű összefűzése.

Ehhez kell némi előrelátás, a besoroló sávhoz érve már jobb meghagyni az elénk érkező autósnak a távolságot, óvatos lassítással jelezni, hogy látjuk őt.

Az elfogyó sáv bunkói miatt nem működik a dolog?

Különbség van a szabályok szerint autózó, besorolást indexeléssel jelző autós, és a bunkó berepülőpilóta között. Az utóbbi miatt tartanak be a legtöbben, hiszen neki nincs forgalomtól elzárt terület, padka sem számít, elrongyol a sor mellett, és egyszerűen bezuhan az autók közzé. Egy ilyen tolakodót is rögzítettek már ezen a helyszínen, de ez a manőver messze túlmutat a szabályos autózáson: