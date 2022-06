Szerencsére csak két méretes összeállításba fért bele a különféle márkáknál dolgozó magyar formatervezők alkotásainak a bemutatása, tizennyolc dizájner munkáit soroltuk fel itt és itt. Ha már beszélgettünk velük, kikértük a véleményüket: mi tetszett a legjobban az elmúlt években, és mit baltáztak el a kollégák?

Csúszós pálya más munkáját minősíteni, nem is léptek rá mindannyian. Pláne, hogy kikötöttük, a saját konszernjük termésén kívülről mondhatnak szépet bármiről is. Nyolcan vállalkoztak az őszinte, de szakmai és felettébb érdekes véleményük elmondására.

Néhányan több modellt is megneveztek a telitalálatok és retinaégetők között, valószínűleg nem véletlenül kerültek elő olykor ugyanazok a jó vagy rossz példák.

A magyar dizájnerek szerint az elmúlt évek legjobban sikerült autóformái…

BECZE JÓZSEF (VOLVO)

A Rivian R1T kétség kívül az egyik legfigyelemre méltóbb szériaautó az elmúlt egy évben. Nagyon sikeres formaterv, letisztult felületek, egyszerű vonalvezetés. Új magaslatba emeli a talán befeszült amerikai pick-up szegmenest. Habár a visszás stadion lámpák kivitelezése megdöbbentő tud lenni, lényegében egy merész előretorő részlete a teljességében modern járműnek.

NÉMETH GÁBOR TAMÁS (LYNK&CO, Kína – korábban MERCEDES)

A Hyundai Ionic 5. Ez az autó megmutatja, hogy egy EV is lehet stílusos, modern és vagány. A formavilága és a részletei a legfrissebbek a mai felhozatalból, geometrikus autó nem volt még ennyire szexi. Ami parádés, hogy kompaktnak tűnik, pedig nem az! A legötletesebb crossover jelenleg.

Futottak még: Land Rover Defender (a legstílusosabb gumicsizma), Ferrari Monza (bármelyik Ferrarit írhatnám a Manzoni-érából, autó-szobrászat), Polestar 2 (konszernes, bocsi, de muszáj volt. Bomba!).

SEBESTYÉN MARCELL (KIA)

Elrugaszkodnék egy kicsit, és egy modell helyett egy egész márkát mondanék: dizájn szempontjából az elmúlt egy évben talán a Ferrarit emelném ki. Persze, lehet mondani hogy ebben az árkategóriában nem akkora kihívás magas dizájn minőséget elérni, mint az ár-érzékenyebb szegmensekben, ugyanakkor a tervezési kritériumrendszer nem kevésbé komplex itt sem. A közelmúltban bemutatott modellek (a különkiadásokkal és limitált szériákkal együtt) mind példásan ötvözik egy nagyon nagy hagyománnyal rendelkező márka mögötti értékeket a legmodernebb megoldásokkal, és mindezt úgy keverik, hogy minden modell megkapja az önálló karakterét, de az egész line-up mégis konzisztensen egy irányt követ.

VARGA LÁSZLÓ (ex-PIECH, hamarosan egy német cégnél kezd)

Maserati MC20 és az új Porsche 911 (992) kiszámítható válasz, mert klasszikus, tiszta vonalvezetésük van, szép arányokkal.

Érdekesebb válasz talán a Land Rover Defender. Szeretem, ha egy formaterv őszinte, nem akar másnak tűnni mint ami. Az új defender szerintem egy igényes, szerethető formaterv, ami tiszteletben tartja a jármű funkcióját, a márka múltját és mégis modern hatású.

KISS ILDIKÓ (SKODA)

Több figyelemreméltó koncepció is született az elmúlt egy évben, összképet illetően az idén bemutatott Range Rover Sport nyerte el leginkább a tetszésemet. A Land Rover csapatának néhány tervezési újítás mellett is sikerült egy tiszta, érthető, elegáns és autentikus dizájnt a piacra bocsátani. A kül-és beltér tökéletes harmóniában van egymással, utóbbi anyagválasztás tekintetében is figyelemre méltó: prémium bőr, carbon dekoratív elemek, lightweight Ultrafabrics mellett a matt fényű részletek is emelik az esztétikai élményt. A két-tónusú beltér általában megosztó a dizájnerek körében, nekem itt ez a megodás kifejezetten tetszik.

WITTINGER CSABA (MERCEDES-AMG, korábban RENAULT)

Ferrari Monza (2019). Ez ugyan egy extrém sportautó, ami abszolút célorientált, így nyilván más követelményeknek kell megfeleljen, mint egy tömegek által használt utcai jármű. Ugyanakkor választásom azért esett rá, mert nagyra tartom a Ferrari által az utóbbi (most már hosszú) időben mutatott célirányos, innovatív formai megoldások iránti elkötelezettséget.

KOVÁCS MIKLÓS (KIA)

Range Rover. A letisztult, kifinomult felületek és részletek nagyszerüen érvényesítik az autó arányait. Mintha a végén még egyvonalba csiszolták volna az egész autót. Minél több eröteljes részletet elhagynak, annál jobban müködik az autó dizájnja.

Ferrari 296. Lehet még karcsú, izmos sportkocsit tervezni, ami magabiztosan balanszírozik a modern és a klasszikus irányvonal között. A szem elidözik a formák szépségén.

Polestar O2 Koncept. Végre egy elektromos koncepció, ami nem SUV, hanem az autózás szenvedélyét helyezi elektromos bázisra, és nem a lóerök túlméretezett fokozása a lényeg, hanem a vezetési élmény.

Dacia Jogger. Egy őszinte, jól sikerült dizájn, nagyon jó példa, hogy egy ilyen nagyterű, praktikus autót is lehet jóképűre tervezni.

JÓNÁS ATTILA (LYNK&CO, Svédország – korábban MERCEDES)

Nehéz megnevezni egyet, mivel több olyan van, ami tetszik, vagy valamelyik része megfogott. A kedvenc formanyelvem a Mazda Kodo formanyelve, ami leginkább a Mazda 3, a CX-30 és a CX-60 oldalán jelenik meg. A felületkezeléssel gyönyörűen vezetik a környezet tükröződését, amire korábban nem volt példa.

Friss ötletei vannak a Hyundainak is, amik futurisztikusnak hatnak, például az Ioniq 5, az új Tucson és a Staria. Ugyanez igaz a KIA EV6 hátsójára is.

Megemlíteném még az új Polestar 2-t ami formailag nagyon el van találva, remekül hozza a skandináv hangulatot. A következő a Nissan az Ariya, ami SUV létére jó arányokkal , letisztult és jövőbe mutató külsővel rendelkezik.

Off-road szegmensben az új Ford Broncót, a Suzuki Jimny-t és az új Hummer EV-t tartom formailag ikonikusnak, és ezért kiemelkedőnek. Ez szintén igaz az új elektromos Fiat 500-ra is ami eddig is ikonikus volt, de csavartak még egyet rajta, hogy még modernebbnek hasson.

Ha egy brandet kéne kiemelnem, akkor az a Porsche lenne, mivel nagyon szeretem a letisztult formaterveket high-tech részletekkel, feszes formákkal, tökéletes arányokkal. Ebből az okból az álomautóm is egy Porsche: a 718 Cayman GT4.

Szerintük az elmúlt évek legrosszabb autóformái…

KOVÁCS MIKLÓS (KIA)

BMW Concept XM. A BMW dizájnja az utóbbi években már nem nyeri el tetszésemet, de a Concept XM messze felülmúl minden modellt. A részletek nem egy nagy SUV stilusos alátámasztására szolgálnak, mindegyik túlhangsúlyozott, görcsös, és szinte egymás ellen dolgoznak. Ha ezzel a modellel a régi klasszikus BMW-ket akarják felértékelni, akkor jó munkát végeztek.

VARGA LÁSZLÓ (ex-PIECH, hamarosan egy német cégnél kezd)

Talán nem vagyok egyedül, ha a BMW új dizájn irányát említem, legyen szó akármelyik nemrég bemutatott koncepció-, vagy utcai autójukról. Az új 4-es még belefért számomra, de az XM koncepció, illetve az új 7-es és az M2 is aránytalan. Valószínűleg próbálnak valami egyedit találni, meghökkentőt alkotni, ami sikerült a márka történetében többször is, úgy hogy az egyben vizuálisan is igényes, vonzó volt, viszont jelenleg ez szerintem nem sikerül. Feláldozzák a szép arányokat és felületkezelést olyan ötletek miatt, amik csupán egy részletre terjednek ki, de nem illik a jármű többi részéhez. Erre példa az új 7-esen az erőltetett vékony első lámpák, mert most azok képviselik a trendi high-tech vonalat, viszont így be kellett építeni még egy lámpasort ami miatt feljebb kellett tolni a vékony LED lámpákat, ami egy aránytalan, magas orrot eredményezett.

KISS ILDIKÓ (SKODA)

Az elmúlt években számtalanszor okozott kellemes meglepetést koreai vetélytársunk, épp ezért vártam az új Hyundai Sonata N Line megjelenését. Már első ránézésre találunk szembetűnő újításokat, mint például a motorháztetőt kísérő fénycsík. Az ilyen és ehhez hasonló megoldások gyakorta megosztják a közönséget. Belső teret illetően a letisztult formavilág jó alapot adott volna egy bátrabb és fentarthatóbb anyagkoncepció bemutatására – ez nekem egy kicsit hiányzott.

JÓNÁS ATTILA (LYNK&CO, Svédország – korábban MERCEDES)

Amire egyértelműen ki merem jelenteni, hogy véleményem szerint nem jó irányba halad, az a BMW. Az autó arányait és részleteit eltúlozzák, mintha nem találnák önmagukat. A vonalak, részletek, formai megoldások kuszák. Talán valami forradalmit akarnak alkotni, mint anno Chris Bangle, de véleményem szerint ez inkább csak megbotránkoztató és nagyon megosztó. A óriási hódfog hűtőrácsokat továbbra se tudta bevenni a gyomrom, de talán azért csinálják, mert a BMW a kínai piacra koncentrál leginkább, ahol szeretik az óriási hűtőrácsokat.

Talán egyszerűen nem mi vagyunk a célcsoport, csak nekünk is eladják. Szinte az összes újabb modellt felsorolhatnám, élén az új 7-es és az X7-s BMW-vel, aminek az osztott lámpái se újnak, se prémiumnak nem hatnak.

SEBESTYÉN MARCELL (KIA)

Talán a Cadillac Lyriq-et mondanám. Annak ellenére hogy tetszik az az innovatív szellemiség, aminek jegyében a külsőt csinálták, de mégis nekem inkább bizarr benyomást kelt, főleg a hátulja. Értem, hogy mit akartak vele sugallni, de érzésem szerint ki lehetett volna belőle többet is hozni.

BECZE JÓZSEF (VOLVO)

A BMW formai identitásának fejlődésében egy elég intenzív periodust látunk, véleményem szerint az iX talán az egyik legkevésbé sikeres modell az elmúlt évben. A brutalista elemek egyfajta letisztultsággal találkoznak, ami igazan összezavaró. A kerek vs. szögletes sárvedő mintha nem tudta volna eldönteni, hogy melyik iranyba fejlődjőn. Mintha meg nem érett volna meg teljesen ez a formaterv.

NÉMETH GÁBOR TAMÁS (LYNK&CO, Kína – korábban MERCEDES)

Tesla Cybertruck. (Bocsánat, most csalok mert ez is méltatás lesz.) Ronda, de egyben zseniális! Minden porcikája ellentmond az autótervezési iskolának (geometriai egyenes vonalak és síkok.) De a legokosabb médiahack, ami az elmúlt 20 évben az autóiparban történt. Pont egy ilyen anti-dizájn autó kell felrázni a kissé bepunnyadt, közösségi média által elkényeztetett autós nemzedéket! Tudatosan ronda, ettől jó!