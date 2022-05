Tombol a csiphiány, egyes modellek egyáltalán nem, vagy csak olyan felszereltséggel rendelhetők, amelyekből ideiglenesen, vagy örökre kimaradt pár bonyolultabb szolgáltatás. Ennek ellenére temérdek olyan extra is rendelhető már az autókhoz, amik korábban elképzelhetetlenek voltak. És valljuk be, némelyiknek az égvilágon semmi értelme nincs.

Furcsa kormány

A Toyota pont egy igazán izgalmas extrával rukkolt elő nemrég, méghozzá olyannal, amilyenre már jó ideje várunk, ez pedig a nyakkendőkormány. Aki a nyolcvanas években végigizgulta a Knight Rider című sorozatot, az tuti vágyott valami olyasmi forma kormányra, mint amilyet David Hasselhoff tekergetett KITT-ben. Ugyan a Tesla-nak volt egy kísérlete a témában, de úgy látszik, az első, valóban használható, körbeforgatás nélkül is működőképes, üzembiztos megoldás Toyotában, Lexusban debütál. A változó áttételű, kormányoszlop nélküli, tisztán elektromos vezérlésű kormány 2023-ban érkezhet meg Magyarországra.

Te is vágysz ilyen kormányra? Igen, ez klassz dolog 30% (37) Nem, mert azt tanultam, hogy 10 óra 10 percnél kell fogni a kormányt, ezen pedig ez hiányzik 70% (85)

Kamerás belső visszapillantó

Valahol érthető, hogy miért találták ki a kamerával működő belső visszapillantót, ami tükör helyett monitoron mutatja, mi van az autó mögött. Ha plafonig pakolod a csomagtartót, vagy három, talpig vasban lévő TEK-est szállítasz, a belső tükör használatáról valószínűleg le kell mondanod.

Erre megoldás a digitális visszapillantó, ami sötétben is több információt tartalmazó képet ad, mint a hagyományos sík tükör. Általában hátul, az ablaktörlőlapát munkaterülete mögé építik be a kamerát, hogy mindig tiszta üvegen keresztül nézhesse a forgalmat, de az is előfordul, hogy a tetőre helyezik el. Hátránya, hogy használatakor máshova kell fókuszálni, és a távolságokat is nehezebb így felmérni, cserébe jóval nagyobb teret látsz be vele.

Fizetnél a digitális tükörért? Hasznos dolog, tetszik 52% (75) Nem kéne, felesleges butaság 40% (58) Sosem nézek hátra 8% (12)

Fedélzeti szelfikamera

Nem is olyan régen, a 2-es Active Tourer bemutatóján jött szembe az autóipar egyik újabb fura dolga, az utastér felé forduló szelfikamera. Igen, ez pont az, mint amit a neve alapján gondolnál, a kabinvilágítás kapcsolóinál, fent a magasban egy széles látószögű kamera néz veled, és utasaiddal farkasszemet. Ha kedvetek tartja, a menüben található funkció segítségével csinálhattok magatokról csoportképet, amit vezeték nélkül továbbít a rendszer a telefonra. A minőség nem az igazi, és talán a mókafaktor sem akkora, ami megérné a befektetést.

A nem túl fényes minőségű szelfik készítésénél többre is jó az utasteret figyelő kamera, amivel akár távolról is bekukkanthatunk az autóba. Például, hogy vajon Fifi kutya megvan-e még, miközben a műkörmösnél csacsogunk. (Igazából senki ne hagyjon még csak percekre sem élőlényt az autóban, se télen, se nyáron, semmikor!)

Jó ötlet a kabinkamera? Klassz, biztos sokat használnám 3% (4) Dehogy kéne, engem ne figyeljen semmi vezetés közben 97% (142)

Gesztusvezérlés

Láttál már az autójában vadul hadonászó sofőrt? Ő nem feltétlenül bolondult meg, és valószínűleg nem is varázsigéket szór az előtte tötymörgőre, hanem sanszosabb, hogy a fedélzeti rendszert gesztusvezérli épp. Ezt a rendszert azért találták ki, hogy biztonságosabb legyen a vezetés, ne kelljen a vezetőnek levennie a szemét az útról, gombokat nyomkodni, menüket szemmel tartani. Más kérdés, hogy a kormányt így is el kell engedni, és kalimpálni a tetőbe, a visszapillantó környékére épített kamera látómezejében, és a funkciók közül is alig néhány vezérelhető így. Az viszont jó eséllyel kitalálja a rendszer, mit szeretnének tőle, legalábbis a beszédvezérlésnél biztos nagyobb találati aránnyal. Mondjuk a hagyományos gombnyomkodás hatékonyságával nem ér fel.

A BMW-nél ez valahogy így működik:

Szeretnél mutogatni az autódban? Én mindig és mindenkinek mutogatok 6% (8) Nem, gombokat szeretnék, megoldom azokkal 94% (129)

Márkalogó a padlón

Alaposan félrecsúszott a külső visszapillantókba épített világítás funkciója. Eredetileg a ki- és beszállásoknál az autó környezetét bevilágító külső világítás, a szép cipőre, ruhára veszélyes tereptárgyak – pocsolya, sár, kutyagumi – felderítésére szolgált.

Aztán valaki gondolt egyet és inkább márkaemblémákat, furcsa mintákat kezdtek a földre vetíteni. Egy darabig ez is szórakoztató, de hasznosabb lenne, ha az eredeti funkció is megmaradt volna. Jó, akadnak olyan kivételek is, ahol a logóvetítés mellett egy másik lámpa tényleg megvilágítja a környéket is, így mindenki boldog lehet.

Szükséged van aszfaltra vetített márkalogóra? Köszönöm, nem! 72% (100) Köszönöm, kérem! 28% (39)

Éjjellátó

Eddig főleg a prémiummárkák kiváltsága volt az éjjellátó, de a megújult Opel Grandland-hoz is rendelhető ez az extra, ami abból fakad, hogy az Opel is PSA csoporthoz került, a Peugeot pedig egy ideje már kínálja ezt a rendszert egyes modelljeihez. Az autó elejében, a Vizor maszk mögött lévő infravörös tartományban működő kamera 100 méterre lát előre és az úton, út mellett mozgó élőlényekre figyelmeztet. Ha embert, vagy vadat észlel, azt jelzi a vezető előtti digitális műszerfalon is, ha pedig valamerre mozog is az észrevett élőlény, annak irányát is képes megmutatni. Vadetetők és vidéki kocsmák környékén hasznos lehet, ha a sötétben időben észreveszi a sofőr a kiszámíthatatlan mozgású, potenciális balesetforrásokat.

Beikszelnéd az extralistán az éjellátót? Persze, éjszaka jó, ha előre jelzi a vadat 90% (132) Dehogy, nem vagyok én határőr, vagy katona 10% (14)

Vezeték nélküli töltő

Emlékszel még, amikor a Nokia telefon volt a király? Akkoriban pörögtek azok a köremailek, hogy ha nem húzod ki a töltőd a falból, akkor a felesleges energiafogyasztás miatt a te lelkeden száradnak a keserves kínok között kiszenvedett fókák, jegesmedvék, miazmások. Persze a kutya sem húzta ki a töltőt, jóval kényelmesebb volt a 230-as konnektorban hagyni, pedig akkor még nem is kellett naponta, félnaponta megetetni egy átlagos telefont. Ma pedig már vezeték nélkül is tölthetők a telefonok, akár az autóban is, ahol a folyamatos Bluetooth, vagy WIFI kapcsolat folyamatosan szívja a telefon akksiját. Ha valaki kiszámolná, hogy ez mennyire rossz hatásfokú töltés a közvetlen vezetékeshez képest, rögtön megint potyognának a postaládádba a vádlószemű emlősökkel illusztrált ppt-k. Pedig a vezeték nélküli dolgok nem rosszak, bár talán egy autóban jobban elfér egy vezeték, mint otthon az íróasztalon.

Használnál vezeték nélküli töltőt az autóban? Persze, utálom a vezetékeket 60% (80) Nem, van kábelem, azzal úgyis gyorsabb 40% (53)

Közlekedésilámpa figyelő

Nem, ez nem azt csinálja, hogy figyelmeztet, ha piros felé hajtasz, hogy hohohó, hanem ellenkezőleg, a lámpánál állva segít szemmel tartani a feletted lévő forgalomirányító berendezést. A működése egyszerű, egy kamera tekint felfelé, és amit lát, azt a központi kijelzőn is megmutatja. Mert ugye milyen pórias dolog nyakat nyújtogatva kémlelni a jelzést, ha véletlenül túl előre csorogtál, vagy alapból csak hülyén helyezték el a lámpát.

Hasznos, vagy sem? Zseniális, kéne 45% (60) Még képes vagyok feltekinteni az igazi lámpára 55% (72)

Érintőképernyők, érintésérzékeny felületek

Sajnos ezek legtöbbje nem válogatható extralistából, hanem ha tetszik, ha nem, megkapod az autóval együtt. Legfeljebb a mennyiségükbe, méretükbe szólhatsz bele a konfigurálás során. Tisztességes méretű, érintőképernyős fedélzeti rendszer minden autóban elfér, klassz is, hogy vannak ilyenek, de az autógyárakra mintha rájött volna az ötperc, és a gombokat, kapcsolókat, tekerentyűket egyre inkább kihajítják az autókból, hogy helyükre simogatni való felületeket építsenek be.

Így a klímától kezdve a tempomatig mindent ezekkel kell megoldani, sőt, van modell, ahol már az ajtóbehúzót sem tudod megfogni, hogy ne nyúlj bele egy kijelzőbe.

Szeretsz kijelzőket nyomkodni? Persze, minden legyen ilyen 10% (13) Gombokat, kapcsolókat akarok! 90% (119)

Csomagtartónyitás láblendítéssel

Vajon hányszor történik oylan az életben, hogy mindkét kezed tele, és a kulcson lévő gombbal sem tudod nyitni a motoros csomagtérajtót? Valószínűleg nem sokszor. Pedig az ehhez hasonló helyzetekre adott válaszként találták ki ezt a rendszert, ahol csak egy lábsöprés szerű mozdulatot kell végezni az autó alatt, és ha nálad van a kulcs, már nyílik is az ajtó. Nekem eddig sok örömöm nem volt az ilyen extrával felszerelt autóval, az viszont többször előfordult, hogy pakolászás közben egyszer csak a fejemre csukódott a csomagtérfedél, nyilván egy véletlen lábmozdulat okozta, hogy az autó úgy érezte, szeretném, hogy csukódjon be.

Nyitnál csomagtartót láblengetéssel? Nekem tetszik 54% (71) Már engem is megharapott, nem kéne 46% (61)

Távirányítható autó

Előfordult, hogy úgy rád álltak két oldalról, hogy már nem fértél be az autód ajtaján? Esetleg félsz, hogy elfelejted az utat a kapud és a csalitos utáni parkolód között és soha többé nem találsz ki az utcára? Mindkettőre van már megoldás, a távirányítható autó. Az egyszerűbb változat csak előre-hátra tudja mozgatni az autót úgy, hogy nem ülsz benne, csak a távirányítóként működő kulcs van a kezedben, míg a bonyolultabb az utolsó 50 méteren történt irányváltásokat is megjegyzi, így képes visszatolatni pont ugyanazon a nyomvonalon, mint amin érkezett. Magyarul képes kiállni a kertedből, de ehhez az autóban kell ülnöd és a pedálokat kezelni. A kormányzást elvégzi az autó maga.

És ez még nem minden, biztos lehetsz benne, hogy az autógyárak marketingesei, mérnökei nagyon törik a fejüket azon, hogy újabb látens szükségleteket elégíthessenek ki. Mindenféle őrült extrával. Neked van ötleted? Ami tényleg jó autós extra lenne, de eddig még senki nem gondolt rá?