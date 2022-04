Az autópiacot jól ismerő szakértőink közül ezúttal Szörényi András, és Varga Tibor is válaszol egy-egy kérdésre, a D.A.S. JogSzerviz pedig egy biztosítóval hadilábon álló olvasónak ad választ.

Nissan francia dízelmotorral?

Üdvözlöm!

Autóvásárlás, csere előtt állunk, a véleményét szeretném kérdezni. Mindig Opelem volt, most viszont a szerelőm tanácsára másfelé kacsingatunk, a kinézett példány egy újabb kiadású, 2014-es gyártmányú Nissan Note, 1.5 dCi motorral, minden jóval felszerelve, elvileg még kettőstömegű nélkül.

Szeretném kérdezni, mi a véleménye ezekről az autókról, mennyire megbízhatók motorilag?

Köszönettel: Tibor

Kedves Tibor!

Mindenki azt szeretné, hogy az autója keveset fogyasszon, jól menjen és megbízhatóan tegye a dolgát, ez azonban a használt autók világában illúzió, vagy maximum időszakos.

Ár/érték arányban jó választás lehet a Nissan Note. Az 1,5 dCi motorban a népek kevésbé bíznak, de ha megkapja a törődést, sokáig megbízható, takarékos erőmű lehet. Ammennyiben ezt a típust választja, a legfontosabb a hajtókarcsapágyak cseréje.

150 000 kilométer környékén a csapágy hajlamos elereszteni maga alól az olajat, és viszonylag hirtelen, előjel nélkül elkopik. Ekkor sok esetben megszorul és eltöri a hajtókart, ami gyakran lyukat üt a blokk oldalán. Komoly probléma ez, pedig a csapágy olcsó (kb. 10 000 forint) és pár órás munka a cseréje. A legegyszerűbb, ha minden vezérműszíjcsere alkalmával a csapágyat is cserélik, ezzel kiküszöbölve a kockázatot.

Ezen kívül természetesen előfordulhat bármilyen dízelnyavalya, amit költséges lehet javítani, cserébe a dCi elketyeg 5 liter gázolajjal 100 kilométerenként. Elektromos szempontból megbízható a Note, kevés ilyen típusú meghibásodás fordul elő.

Egy dízelmotor vásárlásánál kiemelt fontosságú a műszeres diagnosztika, ezért fokozottan javaslom, hogy bízzon meg szakembert a kocsi átvizsgálásával vásárlás előtt!

Üdvözlettel,

Varga Tibor

autovizsgalat.hu

Merivából csak az erősebbet!

Kedves András!

Opel Meriva B vásárlását tervezem. Két motor között a 100 és 120 LE között gondolkodom.

A turbós mennyire problémás motor? A keretem 2,5- 3 millió Ft. Melyik megvásárlását javasolná?

Tisztelettel:

Benő

Kedves Benő!



Amióta egy barátunk az én javaslatomra megvett ezzel a motorral egy kifutó J Astra limuzint újonnan, a kiforrottság reményében, és az elfogyó olaj miatt besült a motorja 12 000 km-nél (a bejáratás utáni olajcserét elvégezve), már nem merem olyan nyugodtan ajánlani ezt a motort. De egyrészt az Opel Magyarország nagyvonalúan és tisztességesen kártalanította őt (az én közreműködésem nélkül), másrészt ez tényleg egyedi hiba lehetett, és annak az esélye, hogy két embernek is javaslom ezt a motort és mindkettő rosszul járjon vele, kb. olyan csekély, mint villámcsapást elszenvedni.



Komolyabbra fordítva a szót, mindenképp a 120 lóerős turbómotort ajánlom. Már egy E Corsából is egész más autót csinál a 200 Nm nyomaték, a nála nehezebb és nagyobb Merivában pedig végképp szükség van az erejére. Oda a 100 lóerős szívó egy-négyes akkor is kevés, ha nem a száguldozás a cél. Nekünk volt A Merivánk az akkor még 90 lóerős 1,4-es motorral, és városon kívül elég nagy lemondást követelt az 1,6-oshoz képest.

Megfelelő olajcserékkel, tehát rövid távra használt autóknál 8-10 ezer km után, hosszú utakat megtevő, autópályán futó autókkal 15-20 ezer km-es olajcsere-intervallumot tartva, nem félnék megvásárolni a turbós Merivát. Halkabb, kisebb fordulatszámon használható, nyugodtabban vezethető autó, és nincs kiszolgáltatva benne a forgalomnak vagy a domborzatnak. A két motor átlagfogyasztása között a Spritmonitor.de tankolási naplói szerint kereken fél liter a különbség, 7,03 kontra 7,53 l/100 km, aminél sokkal többet ér a benzines turbómotor ereje, kényelme és főleg biztonsága.



Magamnak megpróbálnék LPG-benzin vegyes üzeműt keresni belőle a 700 forintos benzin árnyékában, már ha van hátra még pár év a gáztartály érvényességi idejéből.



Üdvözlettel,

Szörényi András

Elutasított biztosító, mit tehetek?

Tisztelt DAS Jogszerviz!

A következő kérdéssel fordulnék önökhöz: adott egy biztosító által kifizetett javítási összeg, egy négy és fél hónapos autó után. A biztosítónál kérelmeztem az értékcsökkenési díj megfizetését, amit a biztosító elutasított a következő indokkal.

A káreseményben műanyag burkolóelem sérült, ami a karosszériához oldható, csavaros kötéssel van rögzítve. A sérülés helyreállítása márkaszerviz gyári technológiája alapján történt az alkatrész cseréjével és annak gyári technológia alapján jóváhagyott fényezésével. Mivel a káresemény során a karosszéria szerkezeti elemei nem sérültek, így a javítás eredményeként sem esztétikai, sem pedig műszaki értékcsökkenés nem keletkezett.

Ezt az indoklást el kell fogadnom, és valójában nem jár semmi vagy csak a biztosító próbál lerázni?

Kedves Levélíró!

Az indokolás részben helytálló, de ugyanakkora arányban lerázónak is tekinthető. Azt javasoljuk, hogy tegyen írásos panaszt a biztosítónál, és ragaszkodjon az értékcsökkenés megfizetéséhez. A szakszerűen helyreállított műanyag elemeken utólag valóban nem mutatható ki az előzményi sérülés ténye.

Ha azonban nem műanyag karosszériaelem is sérült (erről kétség esetén kérjen tájékoztatást a javítószerviztől), akkor a biztosító álláspontja nem tartható.

Üdvözlettel,

D.A.S. JogSzerviz

www.das.hu