Nemrég levelet kaptam régi olvasónktól, a Szabó Gábortól, amiben csak érdekességként elküldte elektromosra átalakított Simson Schwalbe motorkerékpárjának képeit. Ritkán írunk négynél kevesebb kerekű járművekről, de egyértelmű volt, hogy ezt a motort mindenképp be szeretnénk mutatni a Vezessen.

Egy 1971-es, 6 voltos elektromos rendszerű, háromgangos, KR51-es Simson Schwalbe az építés alapja, amelyet Gábor egy munkatára apósától tudott megvásárolni 2021 elején.

Benzinesnek indult, elektromos lett

Üzemképes, de felújításra szoruló Simson Schwalbét nagyjából 180-250 ezer forinttól kapni, ennél olcsóban nagyon nehéz hozzájutni működőképes darabhoz. A felújítottak ára félmillió Ft feletti lehet, ennyire felment az áruk.

Ilyen Simson csak egy van Magyarországon Ilyen Simson csak egy van Magyarországon 1 /55 img_6405 1971-es gépre épült Fotó megosztása: 2 /55 img_6376 A tükör nem gyári Fotó megosztása: 3 /55 img_6378 Háromfokozatú váltós, kétütemű robogóként született ez a KR51-es Simson Schwalbe 1971-ben, a Fecskék jellegzetes kék színében Fotó megosztása: 4 /55 img_6383 A felújított motort, a váltót és a többi alkatrészt eladta az építő. Árukat beleszámítva kb. 650 000 forintos költséggel megvalósult az elektromos Schwalbe Fotó megosztása: 5 /55 img_6384 Semmi sincs áthegesztve a vázon, akár visszaalakítható volna benzinesre Fotó megosztása: 6 /55 img_6387 Megnyerő combo a komolyabb elektromos technika a különlegesen sikkes retro motorban Fotó megosztása: 7 /55 img_6388 Szabó Gábor egyetlen új lyukat sem fúrt a Simson Schwalbe burkolatán Fotó megosztása: 8 /55 img_6390 Stílusban van tartva Fotó megosztása: 9 /55 img_6398 Pont az volt az építés egyik fő nehézsége, hogy a berúgókar helyére menjen a főkapcsoló Fotó megosztása: 10 /55 img_6399 A benzincsap helyén van a töltőcsatlakozó Fotó megosztása: 11 /55 img_6400 Két sorban 80-80, összesen 160 autóipari színvonalú akkucella biztosít nagyjából 70 km-es hatótávolságot a robogónak Fotó megosztása: 12 /55 img_6402 Nagy Patrik segített a Samsung-akkumulátorcellák beszerzésében és a cellák ponthegesztésében Fotó megosztása: 13 /55 img_6403 Fotó megosztása: 14 /55 img_6407 Gábor jó sokat hajtogatott ebből a konzolból, mire pontosan a berúgókar helyére került a főkapcsoló Fotó megosztása: 15 /55 img_6409 Ismerős a képlet a Vissza a jövőbe c. filmből? Fotó megosztása: 16 /55 img_6411 Felhajtható az ülés Fotó megosztása: 17 /55 img_6415 Rengeteg munka van az építésben. Nem volt kitől kérdezni, mert sok egyedi megoldásra volt szükség és Gábor nem az az ember, aki lejjebb ad az igényességéből és a kitűzött célokból Fotó megosztása: 18 /55 img_6419 Fotó megosztása: 19 /55 img_6423 Minden kiderül a kijelzőről, ami információra csak szükséged lehet Fotó megosztása: 20 /55 img_6425 Ezen a csatlakozón át lehet programozni a motor elektronikáját Fotó megosztása: 21 /55 img_6427 Háromféle üzemmódban használható. Az első körre nem ártott visszavenni a teljesítményt. Hátramenet is van rajta Fotó megosztása: 22 /55 img_6428 Fotó megosztása: 23 /55 img_6429 3 kW az agymotor túlmelegedés nélkül leadható csúcsteljesítménye Fotó megosztása: 24 /55 img_6431 Szép, diszkrét megoldás a hátsó lámpára Fotó megosztása: 25 /55 img_6433 Fotó megosztása: 26 /55 img_6437 Nagyjából 90 kilós maradt. Az agymotor jóval nehezebb a hátsó dobféknél és a lánchajtásnál, de az akkucsomag sokkal könnyebb a motorblokknál Fotó megosztása: 27 /55 img_6444 Fotó megosztása: 28 /55 img_6449 Balesetektől mentes volt a kiindulási alap, nem görbült el a villanyaka Fotó megosztása: 29 /55 img_6466insta Az 5 centis ültetéssel még megfelelő a rugózás és semmihez nem ér hozzá a kerék berugózáskor, de mélyeben, stabilabban fut a gép Fotó megosztása: 30 /55 img_6470 Jól bírja a kaptatókat, finoman adagolható a villanymotor ereje és lehengerlő a gyorsulás. A mért gyorsulás 4 mp 0-ról 50-re Fotó megosztása: 31 /55 img_6476 Fotó megosztása: 32 /55 img_6483 Fotó megosztása: 33 /55 img_6486 Fotó megosztása: 34 /55 img_6490 Levehető a nyereg Fotó megosztása: 35 /55 img_6491 Fotó megosztása: 36 /55 img_6497 Szabó Gábor nem szeret szerepelni, de kibrusztoltam tőle egy fotót a cikkhez. A garázsban épített olyan színvonalú motort, ami elismerésre méltó Fotó megosztása: 37 /55 img_6344 A tandem is saját építésű Fotó megosztása: 38 /55 img_6346 Jó a garázs hangulata, minden rendezett és tiszta Fotó megosztása: 39 /55 img_6349 Gábor a család kerékpárjait maga építette a kész vázakra, de ez az első motorkerékpár, aminek nekiállt Fotó megosztása: 40 /55 img_6351 Középen a küllőzés szerszámai. Nehéz munka a rövid, merev, méretre gyártatott küllőket befűzni Fotó megosztása: 41 /55 img_6352 Fotó megosztása: 42 /55 img_6353 Az első lengőkar szépen eldolgozott laposacél erősíti, hogy a gyárinál jóval nagyobb fékdob egyik oldalában lévő betétek nyomatéka kevésbé tekerje lassításkor a villát Fotó megosztása: 43 /55 img_6355 Gyönyörű a fényezés és izgalmas a napon és árnyékban is mást mutató szín. A német Schwalbe szó magyarul fecskét jelent Fotó megosztása: 44 /55 img_6356 Fotó megosztása: 45 /55 img_6357 Nem a gyári kürt szól, mert 6 voltos, de megmaradt, mert jót tesz a látványnak Fotó megosztása: 46 /55 img_6359 Fotó megosztása: 47 /55 img_6360 Fotó megosztása: 48 /55 img_6361 Fotó megosztása: 49 /55 img_6362 Hátul ott az új duda Fotó megosztása: 50 /55 img_6363 260 mm az első rugóút, ez nagyjából 5 centivel kisebb a gyárinál Fotó megosztása: 51 /55 img_6367 Fotó megosztása: 52 /55 img_6368 Különösen szépek a lézervágással és lézergravírozással készült fém elemek, feliratok a motoron, ez is Kis Szabó Gábor keze munkája Fotó megosztása: 53 /55 img_6370 Fotó megosztása: 54 /55 img_6372 Fotó megosztása: 55 /55 img_6374 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A Szovjetunió által megszállt Kelet-Németországban gyártott Simson Schwalbe volt talán a legnépszerűbb robogó Magyarországon, és mivel tényleg jó motorok, elég sok túlélő van az 1968-tól 1980-ig gyártott KR51-es típusból.

Ez a Schwalbe megúszta a baleseteket, első villája ép és egészséges volt, a villanyakat nem csavarta el korábbi becsapódás, a gép egy nyomon futott, de ráfért a felújítás. Olvasónk el is kezdte a motor szétszedését és eredetileg benzinesnek akarta megcsinálni.

Fémig csiszolta a vázat, nincs-e rajta repedés, de nem volt. Felújította az egyhengeres, turbóhűtésű motort, ami attól turbóhűtéses, hogy az áramló levegő hűtőhatását egy mechanikusan hajtott lapátkoszorú fokozza.

A legszebb retro forma a legkomolyabb technikával

Gáborban a felújítás közben fogalmazódott meg, hogy átalakítja elektromos hajtásúra a gépet. Neki is volt régebben benzines belőle, szerette is, de vonzotta, hogy a számára legszebb retroformába plántálhatná a legkorszerűbb elektromos technikát, abban a sorházi garázsban, ahol a család kerékpárjait, a feleségével használt tandemet is építette.

Elkezdte összeválogatni a legkomolyabb komponenseket, hozzá, amiben Fonyódról Kovács Péter segített. Ő ajánlotta a QS 205 márkájú villanymotort, amely egy 92 százalékos hatásfokú, strapabíró villamos gép és a megfelelő felnivel agymotorként beépíthető.

Megbízhatóságán, jó terhelhetőségén kívül ez a villanymotor még valamit tud: kapható hozzá megfelelő vezérlő, ami egy házilagos építésnél nagyon fontos.

Mivel a megcélzott áramerősség 300 amper volt, ilyen paraméterekkel nem sok vezérlő maradt a felhozatalban. A képernyő és a gázmarkolat a SiAEcosys nevű, a műfajban jónevű kínai cégtől jött.

Nagy falat volt az akkucsomag

Hatalmas munka volt az akkucsomag tervezése és megvalósítása. Gábor az autóiparban dolgozik és olyan cellákat keresett, amelyek nem maradnak el a mai autóipari színvonaltól. Az akkumulátorcellák beszerzésében és a cellák ponthegesztésében segítő Nagy Patrikkal együtt négy voltos Samsung-cellákat választottak.

Ebből 18-at kell sorosan kötni, hogy kijöjjön a megcélzott 72 voltos feszültség, a többi párhuzamosan kötve az akkumulátor kapacitását emeli. Két sorban 80-80, összesen 160 akkucella biztosít nagyjából 70 km-es hatótávolságot a robogónak.

Egy műanyag raszter fogja egybe az akkumulátorcellákat és tartja őket rendezett távolságra egymástól. A hengereket ponthegesztéssel kellett rögzíteni, a forrasztás azért nem jó megoldás, mert túl sokáig érné forróság a cellákat és károsodnának, a ponthegesztéstől viszont csak a másodperc tört részéig kapnak nagy hőt.

Az akkumulátornak nincs külön levegős vagy folyadékos hűtése (sem fűtése), így hidegben nem adja le a maximális teljesítményét. A kék színű akkupakk polifoammal kibélelt házban van, ott nem tűz rá közvetlenül a nap.

230 voltról, 10 amperrel tölthető

230 voltról lehet tölteni az akkucsomagot, okostelefonról állítható a töltésvezérlés a csepptöltéstől a gyorstöltésig.

Az 56 voltig meríthető akkucsomag 84 voltra tölthető fel, leggyorsabban két óra alatt, 10 amperrel, de a töltés legtöbbször szelídebb áramerősséggel, 3-6 amperrel fut. A töltésvezérlés századvolt pontossággal igyekszik megoldani a cellák töltöttségének kiegyenlítését.

Építés közben a küllők befűzése volt az egyik legnehezebb feladat. Gábor előre és hátulra is feketére eloxált, szélesített alufelnit vásárolt. Az elsőbe ment a 250-es MZ TS dobfékje, a hátsóba az agymotor. Itthon három küllőgyártó is működik, ide is egyedi, rövid és erős küllőket kellett rendelni, amik egy hónap alatt érkeztek meg. A 124 illetve 90 milliméteres, merev és engedetlen küllők befűzése még Gábornak is nagyon nehezen ment, hiába volt gyakorlott küllőző a kerékpárépítésből fakadóan.

Nem látszik rögtön, de az első lengőkart Gábor egy szépen eldolgozott laposacéllal erősítette meg, hogy a gyárinál jóval nagyobb fékdob egyik oldalában lévő betétek nyomatéka kevésbé tekerje lassításkor a villát. A motor használata közbe derült ki, hogy hátulra sem ártana a villa megerősítése, mer a villanymotor nyomatéka igénybe veszi a hátsó villa egyszerű gumiágyazást a két szilentblokkba dugott tengellyel.

Adódtak mélypontok

Voltak mélypontok az építésben. Mivel pont ilyen átépítés nemigen készült Magyarországon, de talán külföldön sem, nem volt kitől kérdezni, ráadásul Gábor mindent átszabás nélkül akart megcsinálni, az eredeti külső megőrzésével, hogy a motor akár visszaalakítható lehessen benzinesre, ha nem adná ki a villamosítás. Megnehezítette a munkát Gábor igényessége is, mert pontosan a berúgókar helyére kellett kerülnie a főkapcsolónak vagy a benzincsap helyére a töltőcsatlakozónak.

Nagy lökést adott a munkában, amikor a motor először megmozdult a villamos géppel. Gazdája az udvarban tett vele pár kört, aztán messzebb is merészkedett. Ülés nélkül, a vázon ülve gurult vele nagyjából 200 kilométert. Még az eredeti kék burkolat volt rajta, csiszolásfoltokkal, mert a külsejével akkor is elég foglalkozni, amikor a technika igazolta, hogy működik.

2021 októberében ment vele először, még burkolat nélkül tudott menni, novemberben már visszahelyezett karosszériaelemekkel tesztelte a motort, de még fényezés nélkül. Nehéz volt szakembert találni rá, végül egy kolléga, Kontrád Gábor elvállalta fényezést és a felület előkészítését. Négy napig tartott az aprólékos gittelés és a fújás, január elején lett kész, gyönyörű munka.

Titokzatos a RAL7026-os szín

Izgalmas a RAL 7026 színkódú dukkózás. Kicsit zöldes, kicsit szürkés szín, elsőre ránézve nem is tudod, pontosan milyen. Árnyékban és napfényben nézve is más, elgondolkodtat a szín és közben van idő megcsodálni az ízléses kontrasztot a fehér oldalfalú gumikkal és a barna ülésekkel.

Különösen szépek a lézervágással és lézergravírozással készült fém elemek, feliratok a motoron, ami szintén Gábor keze munkája. A lábtartó tölgyszínűre pácolt, lakkozott fenyődeszka, amit a tulajdonos szeretne később keményfára cserélni. Ez is szép, de bükkből vagy tölgyből nem látszana meg rajta a bakancs nyoma.

Eredetileg a kétütemű egyhengeres csúcsteljesítménye 2,9 kilowatt volt, ami kereken négy lóerő. A villanymotorból tartósan, túlmelegedés nélkül kivehető maximális teljesítményt a motor építője 3 kW-ra állította. A 4 kW alatti elektromos motorkerékpárokra nem kell műszaki vizsga, de ha egyszer szükséges lesz rendszeresen műszakiztatni, nem lesz gond vele. Ameddig a túlmelegedést érzékelő hőszenzor be nem avatkozik, a motor 5 kW-ot, 6,8 lóerőt ad le, de érzésre ennél sokkal-sokkal erősebb. A mért gyorsulás 4 mp 0-ról 50-re.

Nem üvölt, csak szédületesen megy

Gábor biztatott, hogy húzzam csak nyugodtan, de éveim száma túlhaladta a lábméretemet, inkább alulról közelítek az ismeretlen járművekhez és mindenképp karc nélkül szerettem volna visszaadni a motort.

Első élményem, hogy mennyire finoman adagolható a villanymotor ereje, pedig ezt nehéz ennyire jól szabályozni. Könnyű vele elindulni, a gázkar húzására mindig arányosan reagált a motor. Ahogy nekibátorodtam, egyre lelkesebben mertem húzni a gázt és végül úgy adtam vissza a gépet, hogy világítottam az örömtől.

Motoron egészen más a sebességérzet mint autóban, csak quadon és jetskin éreztem hasonlót. Mindenesetre ebben a konfigurációban a villamosított Simson Schwalbe vadítóan megy. Villanymotorja azonnal reagál és a retro robogó olyan vehemensen gyorsul, hogy azóta sem tudom hová tenni ezt az 5 kW-os csúcsteljesítményt.

Tartotta a súlyát

110-et menne, de 85 km/óránál beavatkozik a leszabályozás, ami itt fluxuscsökkentéssel, a mágneses mező gyengítésével valósul meg. Nem arra tervezték ezt a vázat és kerékfelfüggesztést, hogy 100 felett repessz vele. Egyelőre a többféle áramerősségre állítható visszatöltés nem aktív, mert harmonikusabb, ha a motor gázelvételkor gurul, nem pedig erősen lassul.

Meglepett, hogy az elektromos átépítéssel a motor nem lett nehezebb, mint a gyári eredeti. Az agymotor jóval nehezebb ugyan a hátsó dobféknél és a lánchajtásnál, de az akkucsomag jóval könnyebb a motorblokknál, így sikerült tartani a nagyságrendileg 90 kilós súlyt. Az agymotor viszont jóval nehezebb a hátsó dobféknél és a lánchajtásnál.

Veterán jármű elektromosra vagy modern hajtástechnikájúra alakításakor érthető, hogy vannak kétkedők, akik szerint az eredetit felújítva gazdagabb volna világ. Gábor nagy becsben tartja a gyári Simsonokat és értékeli bennük, hogy a sokadik tulajnál, több évtizedesen is képesek első rúgásra indulni, ha figyelnek rájuk. Ő is ezen tanult motorozni, van benne nosztalgia, de ki akart próbálni valami mást.

Közös öröm az átépített Schwalbe

Én csak röviden mentem a motorjával, de nekem nem hiányzott a kétütemű füstje, elkínzott hangja, a motor üvegelése a hosszú áttételekkel, hogy felkússzon az emelkedőkön. Ennek is megvan a hangulata és az eredeti technika valóban érték, de ez nem kitömött múzeumi tárgy, hanem közlekedési eszköz is és használni azt jobb, ami nem üvölt, cserébe jól megy.

Engem nagyon megfogott a restomod Simson műszaki színvonala, elismerésre méltó működése és a külcsín is. Mégis azt látni a legjobb, ahogy Gábor felesége és két tüneményes kislányuk fogadja a Simson-projekt eredményét, ami így nem apátok hülye mániája, hanem valódi közös öröm.