Vannak írott és íratlan szabályok a közlekedésben. Előbbin szerintem nem érdemes rugózni, a szabály az szabály, az utóbbiból viszont Dunát lehetne rekeszteni és nagyon is vélemény alapúak. Viszont most olyanokat szedtünk össze, amikből neked hátrányod biztosan nem lesz, ellenben sokat segíthetsz magadon és közben még mások napját sem fogod elrontani. Ezek olyan ajánlások, amiktől gördülékenyebb, feszültség mentesebb lehet a közlekedés, és egyáltalán nem nagy erőfeszítés. Nézzük, mitől lehetsz jófej autós!

Ha ezt a 10 pontot betartod, jó fej autós leszel! Ha ezt a 10 pontot betartod, jó fej autós leszel! 1 /9 5d_m8044 Itt épp a külső sáv a trendi, itt még csak jelzés sincs, hogy valamikor majd el fog fogyni a bal sáv, de már mindenki egymás mögött áll sorba Fotó megosztása: 2 /9 5d_m8049 Minden helyzetben fontos, hogy a hátul mögé is figyeljünk, mert jöhet gyorsabb autó mögöttünk Fotó megosztása: 3 /9 20180404_170714 Ha figyelsz és fejben is vezetsz, nem máshol jársz, az sokat segíthet, zenehallgatás, pláne videó, film, stream nézés nem túl egészséges vezetés közben Fotó megosztása: 4 /9 kamionforgalom Könnyebbé tehetjük mások napját is, ha néha lemondunk az elsőbbségünkről, könnyedebb lesz a közlekedés, ha használjuk a zipzár elvet Fotó megosztása: 5 /9 5d_m8047 Itthon sok autós elvárja, hogy megköszönd neki, ha beengedett, ennyit könnyen meg is tehetsz Fotó megosztása: 6 /9 5d_m8056 Ha bizonytalan vagy, ne legyél a belső sávokban, a külsőben ráérsz gondolkodni Fotó megosztása: 7 /9 44758_347634_1000x700-jpg Figyelj a másik autósra, gyalogosra, biciklisre, legyél biztos benne, hogy látjátok egymást, kommunikálj Fotó megosztása: 8 /9 20180516_140721 Senkivel nem érdemes küzdeni, pláne, ha látod, hogy a másik gyorsabb. Engedd el, ő így vagy úgy, de meg fogja oldani, hogy leelőzhessen Fotó megosztása: 9 /9 5d_m8062 Legyen a fejedben a gördülékenység, kövesd a forgalom ritmusát, kerüld a fölösleges lassításokat, indulj el időben Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Ne csak a belső sávot használd

Elég akárcsak pár percet autózni ahhoz, hogy példát lássunk arra, mennyire kevés esetben használják ki az autósok a sávokat. Ha van több forgalmi sávunk, azt vélhetően az útvonal forgalma miatt alakították ki. Ezzel szemben rengeteg esetben láthatunk bedugult, leginkább belső sávokat. Miért van ez? Legtöbbször nehéz megmondani, mert egy háromsávú útra felhajtás után sokan egyből besorolnak legalább a középsőbe, ahol lassabban mennek, mint a szélső forgalmi sávban haladók. Ez baj, mert a forgalom fölöslegesen lassul a belső sávokban. Minden sáv a miénk, döntsük el, milyen tempóval akarunk haladni és ennek megfelelően válasszunk sávot.

Figyelj hátrafelé is

A közlekedés olyan, mintha a világ legnagyobb társasjátéka lenne. Lépünk előre kettőt, azzal közelebb kerültük a célhoz, de ha az utánunk jövő nagyobbat dob, mindenképp el fog menni mellettünk. Figyeljünk hátrafelé is, ne csak előre. Számítsunk arra minden pillanatban, hogy valaki gyorsabb lesz, valakinek sietősebb. Szül a felesége, percek múlnak csak azon, hogy találkozik-e még a szüleivel, vagy csak az akciós kisautókra vadászik a Lidlben, teljesen mindegy, monitorozzuk a közlekedést folyamatosan magunk mögött is és akkor senki nem fog beszorulni, belassulni indokolatlanul.

Ne bömböltesd a zenét, hogy meghalld a mentőt, rendőrt, tűzoltót

Sok esetben lehet unalmas a közlekedés, és az egyik legjobb szórakozási forma közben a zenehallgatás. Pláne kifizetted a Burmestert a Mercibe, meg beépítetted a nagyhifit a BMW-be, miért ne használnád? Viszont fontos, hogy halld a közlekedés hangját is közben, mert számos olyan eset lehet, ahol már hallásból tudod, mi lesz a dolgod. Ha valahol jön egy szirénázó autó, fontos minél hamarabb kitalálni, melyik irányból fog érkezni.

Használd a cipzár elvet

Ennek a lényege, hogy párhuzamos közlekedéskor való besorolásnál egyesével engedjük be a besoroló sávból érkezőket. Ettől a haladás gördülékeny mindkét sávban és senki nem lesz ideges amiatt, hogy nem engedték be. Elsőbbsége van annak, aki egyenesen halad, vagyis ő dönti el, hogy lemond-e az elsőbbségéről azért, hogy a másik besorolhasson. Ezt lehet úgy csinálni, hogy senkinek se kelljen túlzottan lassítani, fő az előrelátás. Ehhez persze az kell, hogy tudjuk lemondani az elsőbbségünkről és ne zavarjon az, hogy egy autóval több van előttünk. Ez a módszer a gördülékeny közlekedést szolgálja, sok autóssal tehetsz így jót.

Köszönd meg, ha beengedtek

Érdekes, hogyan alakult a megköszönés intézménye Magyarországon. Még emlékszem, hogy nekem az oktatáson is tanították, pedig ez nem egy szabályszerű dolog. Illik megköszönni, ha a másik autós lemondott az elsőbbségéről számunkra, ugyanakkor semmi sem kötelező. Kerültem már olyan szituációba, ahol az elhagyott megköszönés után az autós percekig jött mögöttem dudálva, villogtatva, kikiabálva az ablakon, hogy köszönjem már meg. Egyesek ezt elvárják, nálunk ez egy fontos dolog az autósoknál, míg nyugatabbra, de még délebbi országokban például ez nem jellemző. Erre is érdemes figyelni a nyugodtabb autózásért.

Találd ki előre, merre akarsz menni

A napokban épp az Árpád-hídon haladtam át a belső sávban, amikor a budai hídfőhöz érve pontosan a lehajtó utolsó méterénél az előttem haladó teherautó satufékezett és megpróbált lekanyarodni, de erre már nyilván esélye sem volt, mentük tovább egyenesen. Ha tudta, hogy neki le kell majd hajtani a hídról, miért ment a belső sávban? Ezzel vissza is utalhatnánk az első pontra. Vagyis, ha ismeretlen helyen közlekedünk nem rutinból, fontos, hogy készüljünk inkább a lehajtásra nem pedig arra, hogy mi legyünk a leggyorsabbak a belső sávban. Pláne szinte minden esetben alig pár perc plusz autózást jelent, ha elszabtuk a lehajtót.

Tartsd a szemkontaktust a többi közlekedővel

Kimondottan fontos, hogy lásd a közlekedő többi résztvevőjét, és itt nem az autókra, motorokra, gördeszkákra gondolj, hanem a sofőrjére. Hiába szeretnél például kifordulni, kihajtani egy kereszteződésből, ha közben nem figyelsz arra, hogy a másik autós hová néz, figyel-e téged, mutatja-e bármilyen módon, hogy kijöhetsz. Számtalanszor futok bele naponta többször abba, hogy valaki ki akar hajtani, mégsem figyel arra, amerről én érkezem, pedig csak rajtam múlik, hogy ő ki tud-e jönni a kereszteződésből. Elnéz másfelé, pedig semmi másra nem kéne figyelnie, csak rám. Ez nem jó, legyünk ott fejben, arra figyeljünk, ami a dolgunk, hogy minél hamarabb reagálni tudjunk arra, ha valaki ki akar minket engedni, ki akar hajtani, vagy át akar sétálni a zebrán.

Hagyd, hogy megelőzzenek

Semmi értelme küzdeni a helyeinkért. Csak azért, mert mi vagyunk elöl, mi indulunk el először a lámpától, nem azt jelenti, hogy mi diktáljuk a tempót. Számítsunk arra, hogy mindig van olyan, aki gyorsabb, pláne, ha látjuk is, törekedjünk arra, hogy minél hamarabb tudjon menni a dolgára. Mert aki meg akar előzni, az meg is fog előzni valamilyen módon. Mivel lakott területen belül el lehet menni a másik autó mellett jobbról is párhuzamos közlekedésnél, ezért valószínűleg jobbról is megpróbál majd megelőzni. Hagyd, hadd menjen, engedj neki helyet, figyeld a mozgását, és semmiképp ne tartsd fel szándékosan.

Törekedj a gördülékenységre

A legtöbb esetben az indokolatlan lassítások, gyorsítások, cikázók miatti lassítások tehetnek a feltorlódó sávokról. A logikátlan sávváltogatások, a lámpától nagyon lassan elindulások, a lámpához nagyon lassan megérkezések is gerjeszthetik a torlódást, amit nem feltétlenül veszünk észre, de fontos gondolnunk arra, hogy több autóval hátrébb mit okoz az, ha miattunk a mögöttünk jövőnek lassítania kell. Mindenki úgy vezet, ahogy biztonságosnak érzi. Senkire nem lehet nagyobb tempót erőltetni, vagy kisebb követési távolságokat, de arra mindenki törekedhet, hogy gondol a többi autósra és arra, hogy a mozdulataival mit okozhat a többi közlekedőnek.

Legyél önzetlen

Minden autós más képességekkel ül a volán mögé, vannak jók és rosszabb, tapasztaltabb és kezdő sofőrök más és más vérmérséklettel. Igyekezz higgadt maradni, minden eddigi pont alapja az önzetlenség, fogadd el, ha valaki gyorsabb, lassabb, ezzel tehetsz azért, hogy a forgalom gördülékenyebb legyen. Segíts kihajtani másoknak, tarts távolságot, ha úgy van, sokkal hamarabb nem fogsz odaérni, ha a sorban araszolva inkább a gázra lépsz, mintsem egy pillanatra elengednéd, hogy valaki még beférjen eléd. Így lesz a forgalom stabil, gördülékeny és nyugodt.