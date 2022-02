Azt már ezer infografikán, felsorolásban, listán láthattad, hogy mekkora a számbeli különbség az Ukrajnában egymásnak feszülő két hadsereg különféle hadieszköze, járműve között. (Katonák tekintetében 850 ezer ember áll szemben 200 ezerrel, tankból 12,4 ezer a 2600-zal, páncélozott járműveknél pedig a 30,1 ezer orosz eszközre jut 12,3 ezer ukrán, de harci repülőkben még rosszabb az arány, ott 11, míg helikopterek számában 16 szoros az orosz túlerő.) Azt azonban nem biztos, hogy tudod, hogy az ukrán hadsereg nem csak a Szovjetunió felbomlása után megörökölt hadieszközökkel rendelkezik, hanem az elmúlt évtizedben alaposan belehúztak a fegyverfejlesztésbe és gyártásba is. Kiválasztottunk párat közülük, kifejezetten az érdekesebbekre koncentrálva és ha volt a kategóriában orosz, illetve ukrán gyártású eszköz is, akkor egymás mellé kerültek. Mivel azonban nem politikai, vagy hadászati szaklap vagyunk, sem elemzés, sem összehasonlítás nem lesz az alábbi szövegben.

Segíts a háború áldozatainak. Az alábbi linkre kattintva támogathatod a Magyar ökumenikus segélyszervezet munkáját adományoddal!

T-84

Ezek a gépek védik Ukrajnát az oroszokkal szemben Ezek a gépek védik Ukrajnát az oroszokkal szemben 1 /5 t84 T-84-es tank, de hívd inkább harckocsinak, mielőtt megszólnak. Fotó megosztása: 2 /5 btr3 Ukrán fejlesztés a BTR-3 - kép: wikipedia.org By Bob Adams Fotó megosztása: 3 /5 A BTR-90 8x8-as, kétéltű páncélozott csapatszállító jármű kép: wikipedia.org By Vitaly V. Kuzmin Fotó megosztása: 4 /5 gaz-tigr A GAZ Tigr, kiviteltől függően akár 11 utast is szállíthat Fotó megosztása: 5 /5 spartan KrAZ Spartan, 6,7-es V8-as Ford motorral Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Úgy látszik, az autógyártáshoz hasonlóan a hadiiparban is van ráncfelvarrás, a képen látható ukrán gyártmányú T-84-es is egy korábbi, még 1976-ban bemutatott, szovjet gyártmányú T80-asra épül, annak modernizált változata, . Ellendugattyús dízelmotorja 16,3 literes, és 1200 lóerős, hatótávja 540 kilométer. Aránylag jó lóerő / kg arányával ez a 46 tonnás harckocsi a világ leggyorsabbjai közé tartozik, a maga 65-70 km/órás csúcssebességével. Létezik 1500 lóerős változata is, és mindegyik motor működik gázolajjal, kerozinnal, és benzinnel, illetve ezek keverékével is.

T-90

Orosz oldalon a T-90-es hasonló, aminek tervezését még a szovjet időkben kezdték el, és a tervek szerint egymaga lett volna a T-64-es, a T72-es és a T-80-as utódja. Szerkezetileg a T-72-eshez áll legközelebb, annak az alapjaira épül, 12 hengeres dízelmotor hajtja, ami kiviteltől függően lehet 840, 1000 és 1130 lóerős is. Egy tankolással 550 kilométert képes megtenni a 46 tonnás harckocsi, csúcssebessége 60 km/óra.

BTR-3

Bár megjelenése kísértetiesen hasonlít a szovjet BTR sorozat tagjaira, az ukrán változat mégsem a korábbi, 8×8-as egy frisített változata, hanem teljesen új, nemzetközi tervezőmunka eredménye. A 2001-től gyártott, 16,4 tonnás csapatszállító – a háromfős személyzeten felül 6 ember utazhat a belsejében – első négy kereke kormányzott, képes vízen is haladni. Motorja 326 lóerős és a Deutz szállítja, automatikus váltója pedig az Allison-tól érkezik, és Michelin abroncsokon gurul. Legnagyobb sebessége 85 km/óra, hatótávja 600 kilométer.

BTR-90

Az oroszok 8×8-asát 1994-ben mutatták be, és 2005-től 2011-ig gyártották. Ukrán társához hasonlóan ez is kétéltű, vízen 9 km/órás sebességre képes, míg szárazföldön 100 km/óra a csúcssebessége. Hidro-hajtásának köszönhetően a jobb és baloldali kerekek különböző sebességgel is hajthatóak, ezzel a képességgel a kormányozható első négy kerékkel elérhető 14 méteres fordulókör, akár 6 méteresre is javítható. A 20,9 tonnás járműben a háromfős személyzeten kívül még heten utazhatnak, hajtásáról 510 lóerős turbódízel motor gondoskodik, ami benzinnel, és gázolajjal is tankolható.

KrAZ Spartan

Kétfős személyzete mellett hat további ember utazhat az ukrán páncélozott terepjáróban, amelyben 6,7-es, 400 lóerős v8-as Ford dízelmotor dolgozik. Hatfokozatú automata váltó kapcsolja benne a fokozatokat, és 110 km/órás csúcssebességre képes. Páncélját úgy tervezték, hogy bármilyen szögből ellenálljon több 7,62 × 51 mm-es NATO gépkarabély lövedéknek, alja pedig védelmet nyújtson a kézigránát robbanása ellen is. A Spartannak létezik vezető nélküli változata is, amit 2016-ban mutattak be és a harci területre utánpótlást lehet vele így biztonságosan szállítani, de sebesültek kimentésére is használható. Persze ilyenkor nem önmagát vezeti, hanem egy tabletről, vagy vezérlőállomásról távirányítható a jármű, 10-50 kilométeres távolságból.

GAZ-Tigr

2005 óta van szolgálatban a GAZ 4×4-es, páncélozott csapatszállítója. A differenciálzárral, terepváltóval, elektromos csörlővel keréknyomás állító berendezéssel felszerelt orosz járműben kiviteltől függően a kétfős személyzeten kívül, 9, 10 és 11 katona is utazhat. Motorválasztéka is nagy, a Cummins dízeltől – amik 5,9 literből 180, 215 lóerőt hoznak ki – a kisebb, szintén hathengeres, 3,2 GAZ motoron át a négyhengeres YaMZ erőforrásig tart a lista. Váltója lehet automatikus – ezt az Allison gyártja – vagy ötfokozatú, GAZ gyártmányú manuális is. Úton 140 km-es csúcssebességre képes, hatótávja 1000 km.

KrAZ 6322

A hadakozáshoz utánpótlásra is szükség van, erre a feladatra a Kraz-hoz hasonló 6×6-os terepjáró teherautók alkalmasak a leginkább. A 6322-es széria 1994-től van szolgálatban, 2014-ig YaMZ 15,9 literes V8-as dízelmotorral, később 9 literes Ford motor került a teherautó orrába. 330 lóerős teljesítményével 12 tonnát képes szállítani, legfeljebb 100 km/órás sebességgel.

Ural 4320

Aki ma Magyarországon bármiféle kapcsolatban volt a hadsereggel, annak biztos van emléke az Ural-ról. Vagy a platóján utazott, vagy vezette, de valahol biztos találkozott vele. Ami nem véletlen, hiszen 1976-óta folyamatosan, látható változtatás nélkül gyártják ezt a 6×6-os, terepjáró teherautót. Idősebbek a benzines változatával is összefuthattak, de már korán átálltak a V8-as, 10 literes Kamaz dízelmotorok használatára a gyárban, amit később 11,2-es V6-os, és a 14,9-es V8-as motorok váltottak. váltója ötfokozatú, manuális, de terepváltó és differenciálzár is segíti a terepi használatot. 240 lóerős motorjával 85 km/órás csúcssebességre képes.

Segíts a háború áldozatainak. Az alábbi linkre kattintva támogathatod a Magyar ökumenikus segélyszervezet munkáját adományoddal!