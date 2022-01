Hígul, vagy inkább bővül az oldtimeres társadalom? Valószínűleg mindenki másképpen látja, de egy biztos, egyre többünknek van lehetőségünk arra, hogy viszonylag olcsón lehessen muzeális minősítésű autónk. Azzal, hogy pár éve már műanyag lökhárítós autókra is rákerülhet az OT rendszám, temérdek olyan, és egyre többféle autóval lesz lehetőség OT rendszámot szerezni, amik a mai napig is rendszeresen róják az utakat.

Az éppen 30. évüket betöltő modellek már a modern világ szülöttei. Anyaghasználat, gyártási mennyiség, technológiai megoldások terén a legtöbb könnyebben fenntartható és megőrizhető, mint a még fém lökhárítós autók esetében volt. Idén is számos olyan autó lép be az oldtimer korba, amiből jó eséllyel naponta látunk az utcán. Értéke persze csak annak lesz, ami valóban eredeti állapotú, vagy tökéletesen felújított. 2022-ben újabb modellekkel bővül az oldtimer korú autók listája, mielőtt ezek között szemezgetnénk, lássuk, mi is kell ahhoz, hogy valami OT rendszámot kapjon, idéntől ugyanis változik a rendszer.

Ahhoz, hogy ezek az autók muzeális minősítést kaphassanak, vizsgát kell tenniük. Az ehhez szükséges háttér és lehetőségek pedig éppen idén, 2022. január 1-jével változtak. Az új oldtimer törvény pedig éppen az autók tulajdonosainak kedvez. A folyamat ugyanaz marad és a követelmények jelentős része sem változik, ugyanakkor OT rendszámot szerezni jelentősen kevesebb időt fog igénybe venni mostantól.

Milyen autó kaphat oldtimer rendszámot?

Az az autó, amelyik betöltötte 30. életévét, vagyis nem kevesebb mint 360 hónapja gyártották, kaphat oldtimer rendszámot. Emellett pedig fontos az állapota is. Eredeti állapotának megfelelően megőrzött, vagy megfelelően helyreállított, restaurált állapotú és esztétikailag is megfelelő állapotú autóval érdemes csak megpróbálni az oldtimer vizsgát.

Mi változik 2022. január 1-jével?

Az oldtimer minősítés megalkotása óta (2003) jelentős változás nem történt a rendszerben egészen eddig. Ezt pedig az európai trendekhez hasonlóan hozták idén naprakész rendszer alá, ugyanakkor a lényeg nem változik, továbbra is a Magyar Autóklub a hivatalos muzeális minősítést kiadó szervezet. Ugyanakkor új szereplő a rendszerben a KTI Közlekedéstudományi intézet Nonprofit Kft., mely a rendszer működtetéséért, a szabályok kidolgozásáért és kiadásáért, valamint a nyilvántartás kezeléséért felel.

Ami pedig az autótulajdonosokat érinti a rendszer változásában, az a muzeális értékűnek minősített autó műszaki vizsgája. Korábban, ha valaki oldtimer rendszámot szeretett volna autójára, először a Magyar Autóklub 19 állomásának egyikére kellett jelentkeznie a muzeális minősítésért, majd ez után még műszaki vizsgára is el kellett vinnie az autót, hogy aztán az okmányirodában rendszámot igényelhessen.

Idén ez már jelentősen egyszerűbb lesz. A muzeális minősítést és a műszaki vizsgát egy alkalommal végezhetik el a Magyar Autóklub vizsgaállomásán, vagyis mindkét papírt egy időben kapja kézhez az autó tulajdonosa. Időben ez jelentős megtakarítás és az anyagi vonzata is kevesebb, miután így csak egy helyre kell elszállítani a rendszámmal még nem rendelkező oldtimer autókat.

Mennyibe kerül az OT rendszámozás?

Több tételből áll a muzeális minősítés, aminek az árai 2020 februárjától egyelőre nem változtak. Ki kell fizetni az előminősítést, ami bruttó 14 167 forint. Aztán a muzeális minősítést, ami személyautó esetén 38 944 forint, az okmányok további 3797, a kis aranyozott tábla a motortérbe pedig 4257 forintba kerül. Összesen magánszemélyként ez 61 165 forintot jelent, erre még jön a műszaki vizsga költsége, az átírás költsége (ha van tulajdonosváltás) és az új forgalmi engedély.

Mentességet élveznek viszont az OT rendszámos járművek az olyan költségek alól, mint a regisztrációs adó, a cégautóadó és a teljesítményadó, de még az eredetvizsgálat alól is kibúvót jelent a Magyarországon először forgalomba helyezett OT rendszámos jármű. Ezek mellett 2 év helyett 5 évre kap műszaki engedélyt és fél év helyett szintén 5 évre lehet ideiglenesen kivonni a forgalomból, valamint a biztosítás is nyújt kedvezményeket.

Milyen autók lépnek idén oldtimer korba?

2022-re tehát tovább bővül azoknak az autóknak a sora, amelyek megkaphatják az oldtimer rendszámot. A rend kedvéért haladjunk ABC-sorban.