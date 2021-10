Autót tartani felelősséggel és komoly költségekkel jár. Éppen ezért sokan szeretik megfogni rajta a költségeket, mert csak járni kell valamivel. Ez persze nagy veszélyekkel is járhat, ha karbantartás nem volt elég alapos, a szerelő nem figyelt oda kellőképpen, vagy az alkatrész minősége nem megfelelő, olcsó, vagy hamis és nem visszakövethető.

Még mindig túl sok olyan olcsó hamisítvány érkezik Magyarországra autóalkatrészekből, amikből komoly probléma is lehet. Műszaki meghibásodás, hibás működés, vagy nem megfelelő fékhatás esetleg túl gyorsan kopó alkatrészek, amiknek a vége jó esetben egy újabb nagyobb kiadás viszonylag hamar.

Ebben az évben szeptemberig majdnem 5000 hamis alkatrészt foglalt le a NAV, veszélyes is lehet, ha ilyen kerül az autónkba

A fenntartással járó felelősséghez nagyban hozzá tartozik, hogy autónk megfelelő műszaki állapotban vesz részt a forgalomban. Arról sok autósnak fogalma sincs, mit is jelent ez és mitől függ, valójában nem is elvárható, hogy mindenki pontosan tisztában legyen azzal, hogy az autóban szolgáló alkatrészek milyen állapotban vannak, vagy kerültek beszerelésre korábban. Az alkatrészek beszerzése iránti bizalom ebben az esetben a szerelők felé hárul, aki jó esetben garantálni tudja a beszerzett alkatrészek származását.

Magyarországon a tavalyi évben 3032 darab hamisított alkatrészt foglalt le a NAV és indított eljárást az érintettek ellen. 2019-ben 3716 alkatrészt foglaltak le, ami a 2018-as 4241-hez képest visszaesést jelentett. Idén azonban csak január és szeptember között már 4729 alkatrészt foglalt le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, év végéig ez a szám átlépheti az 5000-es darabszámot, amire az elmúlt évtizedben nem volt példa.

Fontos kiemelni, hogy ezek csak a lefoglalt hamis alkatrészek darabszámai, ennél sokkal több kerülhetett már idén is kisebb szervizekhez, valamint cserélhetett gazdát. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal információi szerint idén a legtöbb esetben felnikupakokat foglaltak le, amivel leginkább az eredeti gyártóját károsították meg a hamisítók, műszakilag nem szól bele az autó működésébe.

Ugyanakkor még mindig népszerű a hamis szoftvereket használó, az eredetinél sokkal olcsóbban beszerezhető autódiagnosztikai műszerek hamisítása. Ezek már komolyabb gondot is okozhatnak a leendő tulajdonos számára, mivel az autóvezérlő számítógépével áll kapcsolatban. Ezzel üthetőek ki hibakódok például, amik nagy kockázatú műszaki problémára hívhatnák fel a figyelmet.

Hogyan lehet felismerni a hamis alkatrészeket?

Csomagolás, minőség és kivitelezés szempontjából feltűnő lehet, ha hamisított alkatrészt fogunk a kezünkben. Az említett felnikupakok, emblémák tekintetében az eredeti alkatrészek fémből készült elemeit sokszor fröccsöntött, festett műanyaggal helyettesítik, melynek a gyártása jóval olcsóbb.

Műszaki , kopó, forgó alkatrészek esetén és felismerhető már a termék csomagolásán is, ha nem eredetiről van szó. Ezt persze csak szakavatott szemek fogják meglátni elsőre, jó esetben a szerelő meg tudja állapítani, hogy hamis-e az adott alkatrész.

Érdemes figyelni a gyári minőség jelzését is (OE), ezt régóta alkalmazzák csúcskategóriás alkatrészeken: ez valódi mérce a világ számos személyautó-, kisteherautó-, teherautó-, pótkocsi- és autóbuszgyártói számára. Vannak olyan gyártók, (például a Ferodo), amelyeknél a gyári és az aftermarket minőségű fékalkatrészek egyaránt OE gyári minőségjelzéssel vannak ellátva az optimális teljesítményüknek köszönhetően.

Miért építene be a szerelő hamis alkatrészt?

Megkeresésünkre több, nem márkaszerviz vezetője is azt állította, pályafutása során még nem találkozott hamisított alkatrésszel. A megkérdezett szervizek mindegyike számlával igazolja az ügyfelek számára a beszerzett alkatrészeket, több esetben pedig csak gyári, vagy gyári beszállítói alkatrészeket szerelnek az autókba.

Ebben az esetben a szervizköltség magasabb, de a visszakövethetőség miatt biztosabb is. Egy hamis kuplungtárcsa, lengéscsillapító, féktárcsa, fékbetét veszélyes is lehet. Életek múlhatnak egy hosszúra nyúlt féktávon, hamar túlmelegedő, ezért fékhatást vesztő fékeken, tönkrement kuplungon, vagy nem megfelelően működő lengéscsillapítón.

Egy korábbi, 2015-ös eset kapcsán a NAV így nyilatkozott a Vezessnek: „Egy hamis fékbetét vagy egy hamis légzsák, amely már alacsony sebességnél kinyílik, vagy épp túl későn nyílik ki, halálos kimenetelű balesetet okozhat. A fékbetétek a leggyakrabban hamisított autóalkatrészek közé tartoznak, találtunk már faforgácsból, sőt, fűből készült fékbetétet is! A baleseteknél általában nem vizsgálják, hogy a gépjárművet hol javították, és a javítás során milyen alkatrészeket használtak fel, így a jogsértő cselekmény sokszor felderítetlen marad”

Mit tehetünk mi, autósok azért, hogy biztosan jó alkatrész kerüljön az autónkba?

Első sorban bizonyosodjunk meg arról, hogy a felbérelt szerelő miként tud minket biztosítani a beszerelt alkatrészek származásáról. Mindannyian ismerjük a „Számla nélkül olcsóbb” kifejezést, ami ebben a tekintetben is egy veszélyes játszma. Lehet, hogy aktuálisan jobban járunk, nem könnyül el annyira a bankszámlánk, de ha mégis valamelyik alkatrész meghibásodik, hamarabb tönkremegy, mint azt az eredeti gyártója ígéri, papírok híján futhatunk a pénzünk után.

Nem véletlenül ajánlja sok szerelő a gyári alkatrészeket. Az áruk többszöröse a piacon utángyártottként szereplő hivatalos másolatoknak, de szinte minden esetben elmondható, hogy a kockázat jóval alacsonyabb. Már csak abból a tekintetből is, hogy az alkatrész passzolni fog-e, de fontos észben tartani, hogy ezek visszakövethetősége is garantálható.

Nem minden hamis, ami rossz, vagy keveset bír

A legnagyobb áruházaknál vásárolt alkatrészek közt is lehet olyan, ami nem feltétlenül bírja hosszú távon. Egy nem épp olcsó benzinszivattyú is feladhatja két éven belül, de ez nem jelenti azt, hogy hamis lenne. Fontos a visszakövethetőség, a garancia, hogy biztos helyről vásárolt alkatrész kerüljön az autónkba és ezzel ne csak magunkat, de az eredeti gyártóját sem károsítsuk.

Hamis alkatrészek forgalmazása szempontjából a fogyasztóvédelemhez nem érkezett bejelentés az elmúlt években. Ez jelentheti azt, hogy a nagyobb áruházak, alkatrész boltok hazai készletei megbízhatóak, az itthon lekövethető, számlával igazolt tranzakciók során nem keletkezet még kára a vásárlóknak. Ez a megkérdezett szervizek tapasztalataival is egybevág, minden olyan esetben, ahol a szerviz csak az általa beszerzett alkatrészeket építi be, felelősséget is vállal érte.

A hamis alkatrészek elkerülhetőek, sok esetben a legbiztosabb megoldás a gyári, vagy gyártói beszállítói alkatrész. De a legfontosabb a visszakövethetőség, az alkatrészek eredetiségét hitelesítő bizonylat megléte, a beszerelésről szóló bizonylat és számla. A hamis autóalkatrészek és illegális szoftverek nemcsak a jogtulajdonosoknak okoznak kárt, hanem közlekedésbiztonsági kockázatot is jelenthetnek, ezért a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a jövőben is folyamatos ellenőrzéseket fog tartani mind a szállítmányok tekintetében közúton, mind a műhelyekben beszerelésre váró alkatrészek esetében.