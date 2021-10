Minden autó- vagy gépjárművásárlás előtt álló leendő tulajdonosnak szükséges tudnia a járulékos költségekről. Az átírás, az eredetvizsgálat, műszaki vizsgák, a javítási és szervizdíjak mellett az egyik jelentős, és ahogy a nevében is benne van, mindenképp megfizetendő összeg a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. Hogy mit is takar ez valójában? Kinek kell fizetnie? Itt egy útmutató róla!

Mióta fizetünk kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást?

1982 óta része az autótulajdonosok életének a kötelező felelősségbiztosítás, ám nem mindig létezett ebben a formában. 1982-1991 között, világszinten is egyedülálló módon, az üzemanyagárakba építették be, így minden magyar autós, aki használta is az autóját, vagyis tankolt, az ezzel fizette is a díjat. Ezzel küszöbölte ki az állam a nem megfizetett biztosítási díjakat. 1991. július 1-jével Magyarország is átállt a szerződéses rendszerre, így a járművek üzembentartóinak ettől az időponttól maguknak kell gondoskodniuk az érvényes biztosításukról.

Milyen járművekre kell KGFB-t fizetni?

Minden a forgalomban résztvevő járműre kötelező megfizetni a felelősségbiztosítást. Autóra, teherautóra, motorkerékpárra, utánfutóra, mezőgazdasági gépre, lakókocsira és még rendszám nélküli robogóra, segédmotoros kerékpárra is. Bár utóbbit sokan nem tudják, azonosító, rendszám nélküli járművekre is ugyanúgy meg kell fizetni a KGFB-t.

Mi történik akkor, ha nem fizetünk KGFB-t?

A KRESZ (1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet) szerint a közlekedésben csak olyan járművel szabad részt venni, amelyre a külön jogszabályban meghatározottak szerinti kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet fennáll. Vagyis ha nincs kötelezőnk, az a KRESZ szerint kisebb fokú szabálysértésnek minősül, amiért egy közúti ellenőrzésen, vagy balesetkor a rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki.

Emellett a fedezetlen időszakra visszamenőleg fedezetlenségi díjat kell fizetnünk, ami az éves díj többszöröse is lehet. A fedezetlenségi díjat a biztosító számítja fel, de a MABISZ által kezelt Kártalanítási Számlát illeti és a mértékét is a MABISZ határozza meg, évről évre. Személyautóknál ez függ a motorteljesítménytől, ennek megfelelően a leggyengébb autók esetében jelenleg napi 560 forint, de egy 100 lóerős autóra már 850 Ft/ nap, egy 246 lóerőnél erősebbre pedig 1210 forint. Ha valaki egy hónappal elcsúszik, máris több mint 16 000 forintot fizethet.

A szerződés életbe lépése után, vagy ha több részletben fizetjük az éves díjat, minden díjfizetési időszak kezdetétől, 60 nap áll rendelkezésre a díj vagy díjrészlet rendezésére, ezután a szerződésünk megszűnik. Minden felelősség az üzembentartót terheli, vagyis nem mentség, ha nem kapta meg a felszólító levelet. A biztosítójánál új szerződés kötése szükséges, amikoris kiszámlázzák az esetleges fedezetlenségi díjat, és az új szerződés biztosítási év végéig járó teljes díját is.

Mennyi járműre fizetnek itthon KGFB-t?

Tavaly év végén a biztosítók 5 766 758 kgfb-szerződést tartottak nyilván. Szép nagy szám, van azonban egy kisebb, ami viszont több veszélyt hordoz magában. Pontos és aktuális, pillanatnyi adatok nem érhetőek el, de a korábbi évek közzétett adatai alapján jelenleg is mintegy nyolcvanezer, kgfb-vel nem rendelkező gépjárművel lehet számolni. Ezek jelentős része lehet segédmotoros kerékpár, elektromos roller és hasonló kisebb közlekedési eszköz, de a rendőrségi jelentésekből tudni, hogy szép számmal közlekednek így autók is az utakon.

Mennyi az átlagdíj?

A Magyar Nemzeti Bank közleménye szerint 9 százalékkal esett a budapesti személyautók átlagos kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási állománydíja az idei II. negyedévben 2020 azonos időszakához képest. Az MNB kgfb-indexe szerint a biztosítás átlagos állománydíja 2021. II. negyedévének végén 44 ezer forintra csökkent az előző negyedévben mért 46 ezer forintról. Az előző év azonos időszakához képest országos szinten két százalékkal mérséklődtek a díjak, ami a budapesti személyautók átlagdíja kilencszázalékos esésének és a fővároson kívüli díjszint enyhe, egyszázalékos növekedésének együttesével magyarázható.

Mennyi biztosító szerepel jelenleg a piacon?

Tizenhárom kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást is ajánló biztosító szerepel jelenleg a piacon. Ezek különféle ajánlatokkal várják a gépjármű tulajdonosokat, akik a biztosítók honlapján vagy online alkusz weboldalakon keresztül akár percek alatt meg tudják kötni a nekik legmegfelelőbb biztosítást. Vannak, akik kitartanak egy biztosítónál, mások folyamatosan keresik a jobb ajánlatot.

Ahhoz, hogy valaki biztosítót válthasson, fel kell mondania a korábbi biztosítását. Ezt az évfordulót megelőző 30. napig teheti meg. Eddig a dátumig kell a levélnek beérkezni a biztosítóhoz. Ha a társaság nem e-mailben, hanem levélben kéri, akkor is a beérkezés számít és nem a postára adás dátuma.

Van olyan jármű, amire nem lehet, vagy nem kell KGFB-t fizetni?

Kötelező biztosítást kötni minden, a forgalomban részt vevő gépjárműre akkor is, ha hatósági engedélyre, azonosítóra nem köteles (pl. segédmotoros kerékpár). Gépjárműnek azonban csak 300 watt teljesítmény felett minősül egy jármű, amibe az elektromos kerékpárok, motorok, rollerek nagy része nem fér bele. A MABISZ ajánlása ilyen járművek használata esetén olyan lakásbiztosításhoz tartozó vagy egyéb felelősségbiztosítást kötni, amely fedezetet nyújt a gépjárműnek nem minősülő járművekkel okozott károkra is.

Minden kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás a másik autósnak jó?



Bár a kötelező biztosítást mi magunk kötjük, a szolgáltatást a balesetben érintett másik fél veszi igénybe, az ő káránál segít, ellentétben a casco biztosításokkal, amelyek a saját kárunk enyhítésénél hasznosak. A helyzet azonban változik. A hazai biztosítók között, az alapajánlatok esetében most először jelennek meg olyan plusz szolgáltatások, amik nagyobb biztonságot adhatnak a kötelezőt választó autósoknak. Az Allianz olyan szolgáltatásokat ad díjmentesen gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkező vagy új szerződést kötő ügyfeleinek amivel a gépjármű-tulajdonosok nagyobb biztonságban érezhetik magukat.

