Nem újdonság ismert emberekkel termékeket hirdetni, az autóipar is rég alkalmazza ezt a fogást, egy-egy népszerű sportoló, színész, celeb reklámarcként való bevetése mind az eladásokat, mind az adott márka presztízsét növelheti a a célcsoportnál. A Vezessen is nem egyszer írtunk már hasonlókról, a focisták, teniszezők, hollywoodi sztárok szívesen ülnek be szponzorautókba, főleg, ha az adott márka és a saját értékrendjük, céljaik egybeesnek.

Hazánkban ritkábban hallunk ilyesmiről, a hírekben inkább az bukkan fel, amikor egy-egy márka jótékonykodik, esetleg sportesemény vagy -csapat támogatójaként jelenik meg, de azért Magyarországon sem példa nélküli, hogy híres, közkedvelt emberek arcukat adják autókhoz.

Rögtönzött szerkesztőségi, határozottan nem reprezentatív közvélemény-kutatásunk alapján jó néhány – sok esetben már nem aktuális – név merült fel, többen kötötték Rákóczi Ferit az Alfa Romeóhoz, Sebestyén Balázst a Mercedeshez – a rádióban is előszeretettel emlegetni –, ahogy egyesek Király Viktor énekest a Toyotához, Schell Judit színésznőt, valamint az Edda-tag Pataky Attilát és Gömöry Zsoltot a Kiához, Puskás Peti énekes-médiaszemélyiséget a MINI-hez, dr. Almási Kitti pszichológust a BMW-hez.

Természetesen az, hogy kire emlékszünk, nem feltétlenül esik egybe a valósággal, ezért közvetlenül a forgalmazóknál érdeklődtünk, jelenleg ki kivel dolgozik, ahogy arra is rákérdeztünk, miért. Az együttműködések részletei – azaz hogy az adott híresség árengedménnyel vagy ingyen, esetleg csak használatra kapott autót, vagy épp fizetnek neki azért, hogy az adott márka modelljét vezesse – természetesen üzleti titoknak számítanak, így ezekről nem is kaptunk tájékoztatást, ami nyomán legfeljebb spekulálhatnák, így cikkünkben ezt az oldalt nem is érintjük.

Audi

Az ingolstadti gyártó itthon vitorlázókkal, gasztrocelebekkel, autóversenyzővel és tévés személyiséggel áll partnerségben. Berecz Zsombor Európa-bajnok és a nagy ígéret Érdi Mária is a tokiói olimpiára készül, miközben négykarikás autókat vezetnek.

Az első magyar Michelin-csillagos séf, számos nemzetközi szakácsverseny sikeres szereplője, Széll Tamás is Audit vezet, ahogy 2017 óta teszi ezt a tévés szerepléseiről és olasz étterméről is ismert Gianni Annoni, aki mostanában egy Q5 TFSI e-vel jár.

Keszthelyi Vivien az Audi Racing Academy tanulója volt, majd versenyzett az Audi TT Cupban, az R8 LMS GT 4 kategóriában, így került kapcsolatba a márkával. A női versenyzőknek kitalált, W szériában is megfordult, jelenleg az Euroformula Openben vezető 21 éves pilótanő márkakötődése magától értetődő.

Istenes Bence közkedvelt médiaszemélyiség, ugyanakkor fiatal családapa is, akinek videós tartalmaival fiatalabb generációhoz is igyekszik eljuttatni az Audi a márka értékeit.

Ford

Érdekes színfoltot jelentett a válaszok között a Fordé, hiszen a gépkocsik spektrumát a városi kisautóktól a praktikus családi, céges vezetői, sportos izomautókon keresztül a kishaszonjárművekig lefedő márka jelenlegi egyetlen nagykövete az utóbbi területhez kapcsolódik, de így sem a kisvállalkozók, építési, szállítási, kereskedelmi cégek irányából közelít.

A Ford a súlyos, horzsolós modern metalt fülbemászó dallamokkal keverő Leanderrel lépett partnerségre nemrégiben, a Leander Kills zenekar egy Ford Transit Trail turnébuszban járhatja körbe az országot ezen a nyáron. A márka és a Leander Kills a turnébusz dekorációjának elkészítésére pályázatot is hirdetett, a győztes amellett, hogy azzal büszkélkedhet majd, hogy az ő dizájnjával járja a banda az országot, 100 ezer forinttal is gazdagabb lesz majd.

Honda

A Honda Peller Mariann-nal dolgozik, a tévés műsorvezető ugyanis márkahűsége miatt hiteles: mivel az együttműködés kezdete előtt is Jazzt vezetett, adta magát, hogy a modell arca legyen, az egyszeri reklámmunka aztán tartóssá vált, ma ő a hibrid Jazz nagykövete.

„Legfontosabb számára a családján túl, hogy az emberek boldogok legyenek (ez a Honda filozófiájával összhangban van, nekünk a legfontosabb a vevők öröme, hogy könnyebbé tegyük az életüket az autóinkkal), üzeneteinket olyanokhoz is eljuttatja, akiket amúgy nem érnénk el, méghozzá egyéniségének megfelelően: szeretettel, családbarátosan, őszintén, nyitottan, viccesen, kedvesen – és hitelesen, hiszen tényleg ezzel jár” – mondta Pellerről a Honda kommunikációs vezetője, Szabó Ildikó.

Mercedes-Benz

A Mercedes-Benz együttműködéseinek alappillére „a legjobbat vagy semmit”. Márkaszinten 2015 óta támogatják a Magyar Kajak-Kenu Szövetséget, illetve annak sportolóit. Balla Virág, Kozák Danuta, Kopasz Bálint, Medveczky Erika és Takács Kincső sportos, dinamikus CLA Shooting Brake-et, illetve CLA Coupét vezetve készül az olimpiára.

A Mercedes márkakereskedései egyéni reklám- és támogatói együttműködések keretében dolgoznak olyanokkal, mint Gundel Takács Gábor (Autentik Csoport), aki 2017 óta több plug-in hibridet is kipróbált, jelenleg az E-osztály ezen változatát vezeti, a JP Autó márkanagykövetei a kétszeres olimpiai, világ- és Európa-bajnok magyar kardvívó Szilágyi Áron, valamint Sebestyén Balázs tévés-rádiós műsorvezető és Rúzsa Magdi énekes, míg a Mercedes-Benz Hovány márkanagykövete 2018 óta Havasi Balázs világhírű zongoraművész, akihez kiválóan passzol a zászlóshajó S-osztály eleganciája és profizmusa.

SEAT/Cupra

Bár a Volkswagen-csoport spanyol márkájától, a SEAT-tól már különvált a Cupra, a kötelék nem csak az alapok és a gyártás, hanem a (hazai) marketingtevékenység terén is felfedezhető.

A SEAT a kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolók és sportágak támogatására koncentrál, 2017 óta támogatja a Magyar Országos Korcsolya Szövetséget, 2019 óta pedig a Magyar Vízilabda Szövetséggel is együttműködik – a női vízilabda-válogatottat a tokiói olimpiára való felkészülésben segíti autóival.

És hogy hol a kötődés? A Cupra 2019 óta támogatja az olimpiai-, világ- és Európa-bajnok gyorskorcsolyázó testvérpárt, Liu Shaolin Sándort és Liu Shaongot, akiknek egyedi karaktere, lendületessége és győzni akarása „hűen tükrözi” a sportos almárka értékeit.

Škoda

A VW-csoporthoz tartozó cseh gyártó válaszában csak a támogatottak, reklámarcok neveinek felsorolására szorítkozott, de a névsor alapján azért nem nehéz megtalálni a siker és a Simply clever szlogen és az érintettek kapcsolatát. A Škoda jelenleg a női témákra koncentráló szépségszakértő, műsorvezető, médiaszemélyiség Takács Nórával, Miklós Csaba borásszal, a márkával a murván, aszfalton évtizedes kötődéssel rendelkező többszörös magyar bajnok raliversenyzővel, a kétszezonos “házon belüli” VW-es kitérő után a márkához visszatért Herczig Norberttel, valamint a zenészként, humoristaként, moralistaként, médiaszereplőként is ismertté vált, manapság a Dalfutár arcaként szereplő Hajós Andrással dolgozik együtt.

Suzuki

A Magyar Suzuki szponzoráció esetén elsősorban helyi kezdeményezéseket vagy szervezeteket támogat főleg az oktatás, kultúra és sport területén, különös figyelmet szentelnek szűkebb pátriájuknak, Esztergomnak és környékének. Autóhasználattal támogatják például a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetét, az esztergomi tűzoltóságot, a polgárőrséget, a rendőrséget és a kórházat.

A biztonságot autógyártóként kiemelten kezelő Suzuki számára a gyermekek biztonsága is fontos az online és offline térben egyaránt, így az UNICEF Magyarország gyermekbántalmazás elleni kampányát is támogatja.

Azért egyéni együttműködése is van a japán márkának, D. Tóth Kriszta méltán népszerű autós beszélgetős műsorához, az Elviszlek magammal-hoz tavasz óta a Suzuki biztosítja a „stúdiót” egy hibrid Vitara képében, melyben legalább 25 epizódot forgatnak majd.

„Kriszta a leghitelesebb közszereplők egyike, mindemellett olyan személy, aki nagy figyelmet fordít a környezetvédelemre, ezért örömünkre szolgál, hogy egy környezetbarát modellünk mellett tette le a voksát” – mondta Hársfalvi János marketingvezető.

Volvo

A Volvo ugyanúgy ismert biztonságáról, praktikumáról, a stílusról, a kalandról, mint a környezettudatosságról, ám hazai támogatottjai elsősorban az intellektust, a művészvilágot képviselik – nyilván a magától értetődő népszerűség mellett.

A svéd márkához a médiaszemélyiség Ördög Nóra és Till Attila, valamint a Radnóti Miklós Színház kötődik.

Tilla egyébként olyan lelkes volt az együttműködés iránt, hogy emiatt szerezte meg a vezetői engedélyét: „Egyetlen feladat maradt: letenni a jogosítványomat, úgyhogy 46 évesen elhatároztam, hogy megszerzem a jogsit, elmentem szépen abba az autósiskolába, ahol annak idején a bátyám, sőt még az édesapám is vizsgázott” – mesélte néhány évvel ezelőtt, a partnerség kezdetekor.

„Saját területeik egyik, ha nem a legsikeresebb képviselői, ismert és elismert emberek, a Volvo alapértékeit – környezettudatosság, magas minőség – képviselik, Nóra és Tilla kiemelkedő közösségimédia-közösséggel is rendelkezik, Tilla elkötelezettsége a kultúra iránt pedig a Radnóti Színházzal való együttműködésünkben is szerepet kapott” – magyarázta a Volvo választását a marketingvezetője, Sztárcsevity Andrea.

A megkeresettek közül a Bentley, a Citroën, a Mazda, az Opel, a Peugeot, a Porsche és Volkswagen jelezte, hogy pillanatnyilag nincs ilyen együttműködésük, míg más forgalmazók a cikk megjelenéséig nem küldték el válaszaikat.