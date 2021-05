Tavaly december közepén hideg, de száraz, tiszta időben, az esti órákban tartott hazafelé barátnőjével András, amikor a Fótról kivezető úton egy gyalogátkelőhelynél lassított, hogy beálljon a már előtte várakozó három autó mögé, ám ekkor hátulról komoly csattanással szállt bele nem egészen egy éves, alig 16 ezer km-t futott Ford Fiestájába egy futárfurgon – így kezdődik az autózáshoz, közlekedéshez kapcsolódó jogi eseteket bemutató sorozatunk e heti története.

Vállalta, aztán kámfort játszott a vétkes sofőr

Szerencsétlen eset, de előfordul az ilyesmi, ráadásul az elején úgy tűnt, gyorsan rendezhető, amit ilyenkor rendezni kell – de csak az elején.

„Személyi sérülés szerencsére nem történt, de az autóban, ahogy már utólag tudom, olyan kétmillió forintnyi kár keletkezett. A hátsó lökhárító, a hátsó ajtó, a kipufogó sérült” – idézte fel András, hozzátéve, hogy „itt azért elkövetett egy hibát”.

Nem hívott ugyanis rendőrt, mert miután néhány évvel korábban motorozás közben, elismerten a saját hibájából keveredett kisebb, csak anyagi kárral járó ütközésbe, „tapasztalatból tudta”, hogy személyi sérülés híján nem szívesen jönnek ki – pedig az egyenruhások jelenléte, az elkészült jegyzőkönyv sosem árt, később sok fejfájástól kímélhet meg minden felet.

„Ráadásul a futár is siránkozott, hogy 9-re be kell érnie a telephelyére, elismerte, hogy ő okozta a balesetet, de nem volt nála sem a biztosítási kötvényszám, sem az autó forgalmija, pontosabban fogalma sem volt, hol keresse őket az autóban” – magyarázta.

A felek így körbefotóztak mindent, futár a helyszínen írásba is adta a felelősség elismerését, megadta a személyi adatait (iratait is lefényképezték), és megígérte, hogy másnap, azaz vasárnap első dolga lesz, hogy jelentkezik a papírokkal. Ez aztán nem történt meg, az első nap arra hivatkozott, hogy nem tudta elérni a főnökét, hétfőn arra, hogy sűrű a munkanapja, kedden András az említett főnökkel is beszélt telefonon, feljelentést helyezett kilátásba, végül szerdán egy ismerőse vitte el, hogy az aznap Gödöllő környékén dolgozó futárral személyesen tudjon találkozni. Akkor végre megkapta a papírokat.

Ami törött autót illeti, a hozzá járó assistance keretében még szombat este elszállították a Ford-szervizbe, ám a munka a fentiek miatt napokig nem indulhatott el.

Kellemetlen meglepetés, váratlan segítség

Az érintett – András szavai szerint nem a legjobb hírű – biztosító kárszakértője első körben a Ford szervizében megvizsgálta az autót, elfogadta a töréskárokat, megindult az alkatrészek beszerzése, de a javítás során kellemetlen meglepetés következett: a Fiesta megbontása után kiderült, hogy addig nem látott sérülések is keletkeztek, így újabb kör jött a kárszakértővel, rendeléssel, javítással.

„Sokáig tartott, de a szervizzel, abszolút, 100%-ig elégedett vagyok. Nekem minimális dolgom volt, egyszer-kétszer telefonáltam, ők szállították át az autót a kerepesi műhelybe is fényezésre, ők leveleztek a biztosítóval is” – mondta a károsult.

András az első napok bizonytalansága közben a Vezess jogi szakértői rovatához is küldött kérdést arról, mit is tehetne, a lap partnere, a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító pedig pár nappal később megkereste őt, segítséget ajánlott neki, amire később szüksége is lett, igaz, nem a sofőrrel és futárcéggel, hanem annak biztosítójával szemben.

Fiatal az autó? A töréskáron túl is jár pénz!

A töréskárral nem is volt gond, ám a D.A.S. ügyvédpartnere, dr. Vágány Tamás felhívta András figyelmét, hogy értékcsökkenés címén azon túl is tarthat igényt kártérítésre. Az értékcsökkenés a “láthatatlan kár”, az az összeg, ami kifejezi az autó káresemény miatti értékvesztését, ami akkor is fennáll, ha a kocsit szakszerűen helyreállítják, ahogy ebben az esetben is történt.

„Az értékcsökkenés azonban nem minden esetben illeti meg a károsultat, az nem jár automatikusan. Jogszabály nem rögzíti az értékcsökkenésre jogosultság feltételeit, azt a szakértők, biztosítók és az igazságszolgáltatás gyakorlata alakította ki. Eszerint kb. öt-hat éves korig, kb. 60-80 ezer km futásteljesítményig lehet ilyen jogcímen kártérítést kérni, ha előtte az autón nem volt sérülés vagy csak kis mértékben és más elemeket érintően” – magyarázta a jogász.

D.A.S.-ügyek a Vezessen Tavaly indítottuk el sorozatunkat az autójukkal, közlekedési, biztosítási ügyekkel kapcsolatban bajba jutottak ilyen-olyan sztorijait bemutatva. A smucig biztosítóktól a jogtalan állami bírságokon át a zsivány kereskedők trükkjeiig számos problémával keresik meg a jogi segítséget kérő emberek a D.A.S.-t, amellyel kétféle együttműködést indított szerkesztőségünk. Egyrészt valós történeteik bemutatásával próbálunk segíteni, másrészt erre a linkre kattintva kérdezni is lehet a jogászuktól. Ne adják fel, ha bántja valami az igazságérzetüket, keressenek minket!

„Fontos, hogy ha valakinek összetörik a korábban sérülésmentes, még aránylag fiatal autóját, akkor érvényesítse az értékcsökkenés összegét is, hiszen az a kár része” – hívta fel a figyelmet Vágány Tamás.

Az ügyvéd ugyanakkor hozzátette, hogy az értékcsökkenés kiszámítására többféle módszer létezik, ezek mindegyike más eredményt ad ki ugyanarra az esetre. Egyik módszer sincs jogilag privilegizált helyzetben, mindenki azt szereti alkalmazni, ami neki kedvezőbb. A biztosítók azt, amivel a legkevesebbet kell fizetniük, a károsultak pedig nyilván ellenkezőleg.

Jó kifogást talált a biztosító

Mivel egészen új autóról volt szó, a D.A.S. jogásza András képviseletében 400 ezer forintos értékcsökkenési kártérítést kért a futárcég biztosítójától, ám az kiváló ürügyet talált az igény elutasítására.

Igen, mivel András csak lízingelte a Fordot, a biztosító „élből” – igaz, három hét kivárás után – visszadobta az igényt, hiszen nem a tulajdonos, hanem „csak” az üzembentartó – pontosabban annak jogi képviselője – jelentkezett.

Laikussal szemben működhet is ez, de itt nyilván olajozottabban mentek a dolgok: az ügyvéd felvette a kapcsolatot a lízingbeadó bankkal, ahonnan meg is kapta a meghatalmazást, hogy eljárjon az ügyben, ezzel felvértezve pedig újra jelentkezett a biztosítónál.

A válasz rögtön más lett, bő két héttel később, április közepén a biztosító minden további nélkül 265 ezer forintos értékcsökkenési kártérítés már megtörtént átutalásáról küldött tájékoztatást.

András ennyivel is beérte

Adja magát a kérdés, hogy a károsult miért nem ragaszkodott az eredeti, 400 ezer forintos összeghez, természetesen meg is kérdeztük erről.

„Azért fogadtam el az alacsonyabb összeget, mert úgy voltam vele, hogy a biztosítónak elég rossz a híre, és mivel a két fél amolyan alkuban van, a károsult részéről felül-, a biztosító részéről alulbecslik az összeget, a már megkapott 265 ezer nem is volt rossz érték. Lehetett volna több, de úgy számoltam, hogy ha félúton találkozunk, akkor olyan 330-350 ezerre számíthatok, ehhez viszont újabb körök kellettek volna, a pénzt is vissza kellett volna utalni, mindennek lettek volna további költségei, így plusz 40-50 ezer forintért nem igazán érte volna meg húzni az ügyet. Arról nem is beszélve, hogy mivel járt volna, ha a biztosító nemet mond, és pereskedni kell, az még sokkal több idő és pénz lett volna” – magyarázta.

András hozzátette, hogy Ford nem is tudott volna új értékcsökkenési becslést adni, hiszen ők mindent vadonatúj alkatrésszel javítottak, hibátlan állapotúra állították vissza.

Műszaki szempontból hibátlan lett az autó, persze más kérdés, hogy később, esetleges eladásnál a korábbi törés akkor is értékcsökkentő tényezőnek számít a piacon. Ennek megállapításához viszont független szakértő kellett volna, további idő és költségek, amit végső soron az esetleges extra pénzből „bukott volna”.

Megérte utánamenni

A károsult végső tanulságként elmondta, hogy visszatekintve mindenképp rendőrt hívott volna, majd a baleset után azonnal megkereste volna a lízingbeadót is, igaz, a jogi oldal intézése még így is egyszerű volt számára. A baleset nyilván nem hiányzott neki, ahogy az sem, hogy három hónapig nélkülöznie kellett az autót, de ha már így alakult, örül, hogy tájékoztatták az értékcsökkenési kérdésről és hogy nem hagyta azt annyiban.

„Az ismerőseim mondogatták, hogy ilyen nincs is, aztán amikor megkaptam a pénzt, az orruk alá dörgölhettem, hogy tessék, ez egy létező, valós dolog, csak utána kell menni! Az ügyvédi költségen kívül nem került semmibe, és nettó két órámat vette el az ügyintézés, tehát nem is kívánt hatalmas erőfeszítést” – summázott András.