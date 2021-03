Aki még nem találkozott vele, a Renegade a Jeep kis méretű városi terepjárója, ami 2020 óta zöld rendszámos, külső áramforrásból is tölthető, hibrid változatban is létezik. Magyarul egy olyan terepjáró, amivel hét közben, gyakran töltve akár villanyautóként is lehet közlekedni, hétvégén pedig nagyobb távokat is le lehet vele autózni hosszadalmas töltőponton aszalódás nélkül, és emellett némán, károsanyag-kibocsátás nélkül elboldogul az erdei utakon is.

Ezúttal egy Trailhawk kivitelű változattal indulunk útnak, ami a kínálat leginkább terepállóbb darabja. Váltója, üzemanyagtankja és az első futóműve is extra védelmet kapott, emellett különféle terepprogramok is választhatók benne, szóval nem kell profinak lenni terepen, az elektronika ahol tud, ott besegít. A 240 lóerős motor mozgatta Trailhawknak durván másfél centivel nagyobb a hasmagassága, még az extra haspáncélok ellenére is, illetve a terepszögei is jobbak, a 28/28/18 fokos adatai elöl 9, hátul 1, a rámpaszögnél pedig 2 fokkal jobbak az alap 4×4-es Renegade hasonló számainál. De inkább üljünk be és nézzük, mire megyünk vele terepen!

Irány a Bakony!

Kevés olyan helye maradt már Magyarországnak, ahol nemcsak érdemes, hanem le is lehet hajtani az aszfaltozott utakról. Aki a sorkatonai szolgálat eltörlése előtt nem tudott valami frappáns indokkal kibújni a besorozás alól, az szinte biztos, hogy legalább egyszer eljutott a Bakonyba. Talpig zöld ruhában játszhatott katonásdit, illetve annak a paródiáját, viszont ha épp volt egy kis szabad ideje, akkor kiülhetett egy dombtetőre és bámulhatta a végtelent. Mi is erre felé tartunk, de nem pont Hajmáskér, és a gyakorlótér felé vesszük az irányt – pedig ott is van bőven látnivaló -, hanem Várpalotán ráfordulunk a Tési útra, ami, mit tesz Isten, véletlenül épp Tésre vezet.

Alig hagyjuk el Várpalotát, elkezd emelkedni az út, majd az út jobb oldalán feltűnik a Vitéz Csörgey Károly emlékmű kúpja. Az autóút két oldalán rengeteg murvás, egy darabig személyautóval is járható út ágazik le, de érdemes a táblákat is figyelni, ahol katonai terület felirat és behajtani tilos tábla állja az utat, ott okos dolog inkább visszafordulni. Ugyan mi találkoztunk helyivel, aki szerint általában – értsd, amikor nincs gyakorlat – semmi kockázat nincs abban, ha oda is benézünk, de én ennél betojibb vagyok, így csak a legálisan használható utakra autóztunk be.

Technika, töltés A Trailhawk változat 240 lóerős teljesítménye az 1332 köbcentis benzinmotor 180 és a hátsó kerekeket hajtó villanymotor 60 lóerejéből áll össze. Mivel fizikai kapcsolat nincs a két motor között, ezért a rendszer nem engedi, hogy a hátsó ülések alatt elhelyezkedő 11,4 kWh-s, 400 voltos feszültségű lítiumion akkumulátorcsomag teljesen lemerüljön, hiszen akkor nem lenne meg a 4×4-es hajtás. Ha mégis vészesen kevés lenne a töltés, akkor menet közben a benzinmotor is tudja tölteni a lemerült akkumulátorokat. De természetesen az a legjobb, legolcsóbb, ha konnektorból töltik az akksikat, ami úgy öt órát vesz igénybe.

Az emlékműhöz vezető földút is ilyen, amin ha összkerékhajtás nem is minden esetben, de a nagy hasmagasság és a jó terepszögek már nélkülözhetetlenek voltak, de aki biztosra akar menni, már itt rányomhat a 4WD lockra, hogy mindig minden kerék hajtson. Az elsőket a benzinmotor, a hátsókat villanymotor hajtja, és fizikai kapcsolat nincs is közöttük.

Csörgey Károly 1927-től haláláig a várpalotai és hajmáskéri honvéd gyakorlótábor parancsnoka volt, tragikus halálát egy titokban kifejlesztett légvédelmi ágyú próbáján a csőben felrobbanó, hibás gránát okozta. Az emlékmű tetején eredetileg egy turul is volt, ami eltűnt, és hasonlóan járt a pótlása is. Kilátónak viszont így is remek, bár nem feltétlenül szükséges felkapaszkodni a lépcsőin, anélkül is messzire ellátni innen. Mielőtt nagy lendülettel folytatnánk utunkat, az út bal oldalán is érdemes lehajtani, majd gyalog bóklászni a füves lejtőkön, ahol elhagyott bunkerektől harckocsiállásokig mindenféle izgalmas tereptárgyat találhat, aki erre fogékony. Miután visszataláltunk az aszfaltra, továbbhaladtunk Tés irányába.

Idáig főként autópályán, és országúton haladtunk, ahol a hibridségnek, illetve az elektromos hajtásnak csak csekély haszna lett volna, így a fedélzeti rendszeren beállítottuk, hogy a hajtás ne élje fel az akkumulátorokban rejlő energiát, jó lesz az később is. Ugyan még Budapesten elhasználtuk a kapacitás egy részét a sztrádáig autózva, de az autópályás menet közben, ha úgy akarjuk, a rendszer képes arra is, hogy ne csak elraktározza, hanem fel is töltse a telepeket. Ha ez mégsem jönne össze, akkor a Tésen található elektromos autó töltőponton még megetethetjük az autót, miközben megnézzük a tési dombokon található szélmalmokat.

Ugyan normális körülmények között a főútról – Táncsics Mihály utca 20. – nyíló kovácsműhelyen keresztül lehet eljutni a malomig, de ezekben a járványos időkben ez nyilván nem járható út. Viszont a töltőpont közeléből induló úton szintén el lehet jutni a két, holland típusú, kőből épült, mozgatható tetőszerkezettel rendelkező malomig. Kis kockázat van azért a dologban, ugyanis lépten-nyomon magánterület és tilos az átjárás táblák riogatják a jól nevelt turistát, de ha épp a környéken van a föld tulaja – általában ott van -, akkor rá lehet kérdezni, hogy bánja-e, ha átmegyünk a telkén. Nem szokta bánni, sőt, még a pónijait is szívesen megmutatja. Arra viszont készülj fel, hogy a dombtetőn folyton undok szél fúj, ami hidegben határozottan kellemetlen dolog.

Miután kintről megnéztük mindkét malmot és az autó is feltöltődött, becélozhatjuk a következő célpontot, a Kőris-hegyet. Ha valaki ráérez a kihívásra, nem sokkal a szélmalmok után átkapcsolhat tisztán elektromos hajtásra, mert durván 39 kilométer lesz az út a kilátóig, és a Jeep Renegade a katalógus szerint 43 kilométert képes tisztán elektromosan, környezetbarát módon megtenni. Ha nem jön össze, az se baj, de érdemes kipróbálni, bár a gödrökkel tarkított murvás, illetve sáros erdei út nem tartozik a legfogyasztásbarátabb burkolatok közé.

A hegytetőn közvetlenül a nagy, focilabdaszerű gombócról felismerhető radarállomás előtt lehet parkolni, onnan néhány tíz méter gyaloglás után lehet felkaptatni a Vajda Péter-kilátóra. Bámészkodás után a Bakony legmagasabb hegyéről – 709 méter – lecsorogva jó pár kilométernyi elektromos hatótávot lehet összeszedni, mire elérjük a hegy lábát.

Érdemes ezt a hazaúton a kisebb településeken átautózva elhasználni, majd az autópályás szakaszon Budapestig ismét feltölteni a hátsó ülések alá épített 11,4 kWh-s, 400 voltos feszültségű lítiumion akkumulátorcsomagot. Aztán a városban jöhet a hibrid üzem, illetve hétköznapi ingázásoknál pedig a lehetőségek szerint a munkahelyi, vagy éppen az otthoni töltés, hogy elektromos autóként lehessen használni a Renegade-et.