„A FÖRI illetékességi területén az a tapasztalatunk, hogy az ingyenes parkolás bevezetését követően megnövekedett a szabálytalanul megálló vagy várakozó, parkoló járművek száma” – a finom megfogalmazás valójában drasztikus bírságnövekedést eredményezett Budapesten, amire már a tavaszi első hullámban látottak alapján számítani lehetett.

A járványra hivatkozva a kormány által ingyenessé tett parkolás káoszt okozott az ország városaiban, amire számos polgármester panaszkodott tavaly a Vezessnek. Szerkesztőségünk kikérte a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) – vagyis Budapest központi közterület-felügyeletének – a 2020-as bírságolási és kerékbilincselési adatait, amelyek tisztán mutatják a probléma súlyát.

88 százalékkal több bírság

Összesen több mint 85 különféle szabálysértés vagy szabályszegés esetén intézkedhetnek a közteresek. A KRESZ rendelkezésit megszegő autósokat messze a legnagyobb mértékben a megállási és várakozási tilalmak negligálásáért büntették tavaly is. Ilyenkor jellemzően helyszíni bírságot szabnak ki, vagy ha nincs a helyszínen az autós – és a FÖRI statisztikája szerint ez a jellemzőbb – akkor úgynevezett távolléti helyszíni bírságot.

2020 2019 2018 Helyszíni bírság, darab 2588 1478 1696 Thb., darab 10874 5651 5156 Összesen 13 462 7129 6852

Miközben 2018-ról 2019-re valamelyest csökkent például a helyszíni bírságok száma, a rá következő 2020-as évben meglehetősen látványos az ugrás ennél is, a thb.-nál is is. A helyszíni bírságok száma 75 százalékkal növekedett, a távollétieké ennél is nagyobb mértékben, 92 százalékkal, ami összességében plusz 88 százalékos változás.

Ebből egyértelműen következik a beszedett bírságösszegek megugrása, a változások pontosan követik az előző táblázatban látható irányt. Két éve minimálisan változott a befizetendő büntetések összege, ehhez képest tavaly már nagyot ugrott.

2020 2019 2018 Helyszíni bírság, forint 52 077 000 31 045 000 39 782 000 Thb., forint 207 886 000 114 725 000 84 751 000 Összesen 259 963 000 145 770 000 124 533 000

Visszatért a kerékbilincselés, de csökkent az autóelszállítás

Kisebbfajta szenzációja volt 2019-nek, hogy a fővárosi közteresek beszüntették az autósok egyik legutálatosabb ellenségének, a kerékbilincsnek az alkalmazását. „Az intézkedési statisztikáink, illetve a tapasztalataink alapján megállapítható, hogy a járművezetők magatartása kismértékű javulást mutat a fővárosi közlekedésben, valamint a parkolási kultúrában” – ezzel indokolta akkoriban a Vezess kérdésére a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság a változást.

Szimpatikus hozzáállásnak tűnt, ám úgy látszik, a kormány járványkezelésének vadhajtása kikényszerítette a vasbilincsek leporolását, újra előkerültek. Az évi 259 darab bilincselés nem sok, különösen az öt évvel ezelőtt jellemző gyakorlattal összehasonlítva (lásd a 2017-es adatot), ám az irány mégis aggasztó. 2019-ben még javult a parkolási morál Budapesten, tavaly összeomlott a város, idén tavasszal pedig folytatódik a káosz.

2020 2019 2018 2017 Kerékbilincselés, darab 259 0 84 2979

Érdekes, hogy eközben a rossz helyen leparkolt járművezetők számára leginkább drasztikus beavatkozás, a budapesti szlengben lopóskocsinak nevezett jármű bevetése mérséklődött.

2020 2019 2018 2017 Elszállított autó, darab 1769 2372 2680 2381

Egyben nézve a négy táblázatot, vagyis a szabálytalanul parkolókkal szembeni központi szankcionálási gyakorlatot, egyértelmű, hogy a legenyhébb büntetést használják a FÖRI munkatársai a legnagyobb számban. Vagyis a bírságolást.

Pénzgyűjtő kerékbilincselésbe kezdtek közben a kivéreztetett kerületek?

Érdekes jelenséget tapasztaltak mostanság néhány budapesti utca lakói. A VI. kerületi Benczúrban például az ott élő autósok szerint olyan helyeken kezdtek kerékbilincselni a terézvárosi önkormányzat közterület-felügyelői a közelmúltban, ahol az elmúlt években békén hagyták a járműveket.

Ebben az utcában van más, konkrét hely is, ahol a lakók szerint évekig nem büntettek, most viszont igen, amire egy magyarázat terjed a környéken. „Mivel a kormány kivérezteti az önkormányzatokat, nincs más módszer pénzt beszedni a kerületnek, mint a bírságolás, kerékbilincselés.”

Megkérdeztük erről Terézváros vezetését, szerintük azonban nem az elmúlt hetekben kezdtek büntetni a számukra példaként megnevezett helyeken. Ennél is érdekesebb, amit – az egyébként ellenzéki vezetésű – önkormányzat a saját közteresei által kiszabott bírságösszegek sorsáról mond.

„Az önkormányzati bevételek növelése semmilyen összefüggésben nincs a bírságolással, hiszen a bírság összege nem marad az önkormányzatnál, egyetlen forinttal sem gyarapítja a büdzsét.” Ahogyan az elmúlt hetekben a NAV-tól kipostázott járműadós csekkre befizetett összegek, úgy a kerületek bírságaiból befolyt pénz is a kormányzathoz megy.