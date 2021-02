Mint minden gyűjtemény, a bő tucatnyi Cadillac is egyetlen autóval kezdődött, ami házassági évfordulóra vásárolt meglepetésként toppant be Garamvölgyi Gyula és felesége életébe. Az 1965-ös évjáratú, aukción vásárolt kabrió DeVille stílszerűen az 1965-ös esküvőjük emlékére érkezett Amerikából, és potyogtak is miatta szépen a hitves könnyei. Csak sajnos nem az örömtől, hanem az elkeseredéstől, amikor meglátta a rémes állapotú autót. Férje gyorsan megígérte, hogy lesz ebből még csinos autó – lett is – bár a DeVille gatyába rázásával eltelt úgy két év.

Keszthelyen járunk, a Kossuth Lajos utcában, ahol többé már nem nyit ki a Cadillac múzeum. Most sincs bent nagy élet, az autók ugyan még itt vannak, de a vírus miatt a múzeumok most mindenfelé zárva vannak, még az ilyen kicsik is, ahol pedig simán megoldható lenne, hogy egyszerre sose legyenek tíznél többen egy helyiségben. Mindegy is, a lényeg, hogy ebben a formában, itt, már nem látogatható a Cadillac kiállítás. De pörgessünk gyorsan vissza a kezdetekig, és nézzük meg, milyen jelekre kapjuk fel a fejünket, ha nem akarunk egy szép napon tucatnyi veterán autó mellett ébredni.

Olvass tovább

Persze közben is kellett valamivel járni, így lett egy használható állapotú Cadillac is, amivel elkezdték járni az országot. Országjárás közben hamar kiderült, hogy az emberek nagy többsége szereti az amerikai autókat, vagy legalábbis örül neki, ha lát egyet. 2009-ben végül kipattant az isteni szikra, hogy ha az emberek egy Cadillacnek is örülnek, akkor valószínűleg sok Cadillacnak még jobban örülnek. Kell tehát még autó, és akkor lehet kiállítást is rendezni belőlük.

Végül 2012 júliusában nyílt meg a keszthelyi múzeum, 8 autóval, amelyek közül 2 darabot a Cadillac klub adott kölcsön, mára pedig 13 darabosra dagadt a létszám, amit végig is néztünk, a tulajdonos tárlatvezetésével.

1905 Cadillac F-Modell

A Floridából érkezett fa karosszériás, acél alvázas autóban egyhengeres, 1600-os benzinmotor dolgozik, ami 9 lóerőt csikar ki magából. Váltója kétfokozatú – plusz hátramenet – az utazótempója 20 km/h, míg a végsebessége 30 km/h volt, mindeközben 15-20 literes átlagfogyasztással lehetett számolni. Érdekes, hogy már akkoriban is volt facelift, ez az 1905-ös modell abban különbözik az 1904-estől, hogy jóval több rajta a réz díszítés.

1923 Cadillac Phaeton Convertible

Nagy ugrás az egyhengeres 9 lóerős szekér után ez a V8-as, 5,1 literes motorral hajtott autó, ami már 65 lóerős teljesítményre képes. Ez az autó szerepelt a Houdini életéről szóló filmben is, amit 2013-ban forgattak Magyarországon. Persze vezetni nem vezethette akárki, így a tulaj ült a kormány mögött a filmben is.

Elég macerás ezt az autót beindítani, indulás előtt pumpálni kellett egy jót, a kormány baloldalán lévő, kihúzható karral kellett megnövelni a benzintankban a légnyomást, ami aztán a benzint a motorhoz szállította. Menet közben ezt a feladatot az autó két kompresszora közül a kisebbik vette át, a nagyobb, kapcsolható darab pedig abroncsfújásra is alkalmas volt. A fékezés nem lehetett vele nagy élmény, csupán a hátsó kerekek voltak fékezhetőek, azok is egyszerű szalagfékkel.

1932 Cadillac LaSalle 345-B Sedan

A mindössze ezer darabos széria különlegessége, hogy a Keresztapa című filmben szerepelt, műszakilag pedig a 5793 cm3-es, 115 lóerős motorja érdemel említést. Az 5,2 méter hosszú autó háromfokozatú váltóval rendelkezik, ötszemélyes és 2,3 tonna. Belsejében elképesztő lábtér várja a hátsó utasokat.

1936 7529 Convertible Sedan

A sorban továbblépve ismét egy V8-as motoros óriás következik, amiből 142 darab készült, már független első-, és félig független, laprugós hátsó futóművel. Sőt, itt már az első, hátsó kerekeket is hidraulikus dobfék fékezte. A kubai Battista tábornok mellett Dali is kedvelte ezt a típust, igaz, utóbbinak inkább az 1941-es kiadás jött be, amit meg is festett.

1942 Cadillac 62 Sedan

Átsétálunk egy másik terembe, ahol valamivel könnyebb körbemászkálni az autókat és ahol rögtön egy roppant impozáns motorháztető fogadja belépőt. Ez az autó remek kinézete ellenére nem hibátlan, 2012-ben szerencsétlen módon épp szállítás közben szenvedett balesetet. Két évig tartott, mire visszanyerte eredeti megjelenését. Motorházteteje alatt szintén V8-as motor dolgozik, ami 150 lóerős teljesítményre képes.

Kicsivel arrébb parkol még itt 1954-es Eldorado, többek között motoros mozgatású tetővel és akkora csomagtartóval, hogy napokig el lehetne benne lakni, illetve ezen jelentek meg a repülőgép motívumok is. Vele szemben egy csupakék ’58-as Fleetwood Sixty Special, már 310 lóerős motorral, és 2014-ig még érvényes forgalmi engedély is volt, gazdája Chicagoban hajtotta bele a mérföldeket, majd ha kicsodálkozta magát a látogató a végletekig kidolgozott, csodás részleteken, akkor átbaktathat egy 1959-es Coupe-hoz, amiről nehéz eldönteni, hogy elölről, vagy hátulról szebb-e. De itt áll az időközben ráncba szedett, házassági évfordulóra vásárolt, már szögletesebb ívekkel papírra vetett De Ville Convertible is.

A sűrűn telepakolt beltéri kiállítás mellett néhány autónak már csak kint, az udvarban maradt hely, többek között a közel hét és félméteres 1983-as Strech Limousine is itt parkol, belsejében intarziás párpulttal, süppedős plüss ülésekkel.

Mire körbeértünk, a tulajdonos mindent elmesélt, megmutatott, kinyitott, megnyomott. Nagy kár, hogy a múzeum többé már nem fog megnyitni, legalábbis itt nem. Sőt, a múzeum fenntartását, bővítését is lehetővé tevő vállalkozásnak is vége, úgy fest, jönnek a boldog nyugdíjas évek.

Jelenleg már van is érdeklődő a nem mindennapi autócsomagra, ha létrejön az üzlet, akkor költöznek az autók, nagyjából az ország másik felére, de legalább marad a gyűjtemény határon belül. Ha pedig minden jól megy, ott is múzeumi autóként fogják tengetni a napjaikat és Keszthely után reméljük újra lesz látogatható Cadillac múzeum Magyarországon.