Egy modern, tágas autó nem feltétlenül csak arra jó, hogy eljuss vele innen oda, vagy épp fordítva. Ha a szükség, vagy a kedved úgy hozza, az üléseket lehajtva, akár benne is aludhatsz, és nem kell ehhez lakóautót birtokolnod. De nem árt rákészülni a kocsiban alvásra, ehhez adunk most pár tippet.

Olvass tovább

Sokkal izgalmasabb direkt aludni a kocsiban, mondjuk egy kirándulás kapcsán, hiszen egy szabadidő-autóval oda is eljuthatunk, ahova normál kocsival kevésbé. Persze akkor sem mindegy, hogy hol. Minél messzebb van valaki a lakott területtől, annál nyugodtabban aludhat az autóban, így logikusnak tűnik, hogy egy összkerékhajtású, vagy csak nagyobb hasmagasságú szabadidő-autóval több esélyünk van igazán jó alvóhelyet találni. De hiába jutunk messzebb egy ilyen autóval, arra érdemes figyelni, hogy a lehetőségekhez vízszintes terepet nézzünk ki éjszakára. Igaz, ez sem kőbe vésett szabály, ha az autóban a lefektetett ülések lejtenek valamerre, azt a domborzat okos használatával kompenzálni is lehet.

Klíma

Mindegy, hogy télen, vagy nyáron alszik-e valaki autóban, az ideális alvóhőmérséklet eléréséről mindenképpen bölcs dolog gondoskodni. Ősszel, vagy kevésbé fagyos téli napokon általában egy jó hálózsákkal, tisztességes derékaljjal jót aludhatunk éjszaka az autóban még álló motorral is, de bőven fagypont alatt már szükséges lehet járatni a motort is. Ilyenkor átlagautónál óránként nagyjából egy liternyi üzemanyagigénnyel lehet számolni, ennyit talán megér az, hogy komfortosan éjszakázzon valaki az autóban. Ilyenkor érdemes odafigyelni arra, hogy az álló autó kipufogógázai semmiképp ne jussanak be az utastérbe, amennyiben lehetséges a kipufogó nyílt, jól szellőző területre nézzen és lehetőleg ne mélyedésben parkoljunk az autóval. Az ablakok a legjobb hővezetők, így ha azok elé hővisszaverő fóliát, vagy csak egy nyáron is használható árnyékolót teszünk, már nagyot javul a szigetelés.

Nyáron viszont a meleg okozhat kellemetlen perceket éjszaka, ami ellen logikusak tűnik leengedett ablakokkal védekezni. Ha valaki nem fél a szúnyogoktól, és bogaraktól, akkor ez megfelelő megoldás lehet. A szúnyogok ellen jó védelem a barkácsboltokban kapható textil szúnyogháló, amit felkészültségtől függően egyszerűen a leengedett ablakú ajtóra is rá lehet teríteni, vagy rendeltetésszerűen rögzíteni a mellékelt öntapadós ragaccsal.

Az éjszakai hely kiválasztásánál azt is érdemes figyelembe venni, hogy reggel lehetőleg minél tovább árnyékban legyen az autó, mert az első napsugarak hamar elviselhetetlenül melegre fűtik az utasteret.

Hogy lesz az autóból ágy?

Szerencse, ha második sor üléseinek háttámláját lehajtva sík és hosszú felületet lehet kialakítani a kocsi csomagtartójában, ilyenkor nincs is más teendő, csak megágyazni és aludni. A SUV forma itt is előnyös, hiszen egy kombiba még be lehet feküdni, de egy négyajtósba már macerásabb, esetenként pedig lehetetlen is.

Ha nem lesz teljesen sík, vagy elég hosszú az alvóplacc, jöhetnek a cselek. Általában a rövidség a leggyakoribb probléma, amit az átlósan fekvéssel, vagy a fejtámlák kiszerelésével és fordítva visszahelyezésével lehet orvosolni. Az így szerzett 10-20 centiméter nagy segítség lehet. A másik jellemző nehézséget a deréktájban jelentkező szakadék jelenti, a kipróbált Kuga tologatható második üléssora miatt itt is ez volt a megoldandó feladat, amit pár hátizsákkal, vagy hálózsákkal is fel lehet tölteni kényelmesre. Cserébe az előre tolt üléssorral érezhetően hosszabb fekvőfelületet alakítható ki.

A fekvőfelület után az ágyat kell összehozni, erre egy (vagy kettő) mezei polifoam is elég lehet. Kényelmesebbek az önfelfújó aláfekvést is választhatják, de megfelel a klasszik gumimatrac is. Aztán erre jöhet az évszaknak megfelelő folytatás. Nyáron akármiben, de talán praktikus akkor is egy könnyű, vékony, jól szellőző hálózsákba bújni. Télen viszont erősen ajánlott a masszív, meleg hálózsák és bármilyen hülyén hangzik, a sapka is.

B-terv

Ha sehogy nem jön össze, hogy kényelmesre vessük a nyoszolyánkat az autó hátuljában, még mindig ott van B tervnek egy komfortos, könnyű, szinte bárhol installálható függőágy. Alapból ugyan legalább két fa kell hozzá, de ha van nálunk autó, ne adj’ Isten olyan, amivel az erdőszéle is megközelíthető, már nyert ügyünk van.

Persze kell még egy kis lejtő, vagy domb is, hogy az autó vonószemébe akasztott függőágy megterhelve ne érjen le a földre. Ugyan a függőágyban alvás kíván egy kis megszokást, de aki már próbálta, és rájött, hogy kényelmes benne a fekvés, illetve nem kap tengeribetegséget egy kis hintázástól, az óriásit durmolhat egy ilyen pár dekás készségben. Persze csak nyáron.

Ébredés után, napindítónak pedig nekiláthatsz kávét főzni, miközben kinyújtóztatod a tagjaidat. Erre is van egy csomó ötletünk, vihetsz magaddal apró, tábori gázfőzőt, amivel melegíthetsz porkávénak való forró vizet, vagy ha egy kicsit igényesebb vagy, akkor kis kotyogósban is lefőzheted a presszót, ha pedig kifejezetten kávéfüggő vagy, akkor valami igazán profi kávéfőzőben is elkészítheted a folyékony ébresztődet. Aztán hátha este sem mész haza, hanem alszol megint a kocsidban.