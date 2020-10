A felnőtteknek szánt Lego készletek már a csomagolásról is könnyen megismerhetők. Nem, piros karikában 18-as jelzés nincs rajtuk, nem akarják vele összezavarnia vásárlókat, de a luxustermékek dobozdizájnja felé tolódó elegáns, mégis visszafogott megjelenés segít abban, hogy könnyebben megtaláld a boltban, ami felnőttként is érdekelhet.

Ha te is abba a csoportba tartozol, aki már jóval a fiúgyermeke megszületése előtt tucatnyi doboz Lego autót összevásárol, ne adj’ Isten össze is építi, hogy legyen majd mivel játszania a pár hetes kisdednek, akkor jó hírünk van: többé nem kell ilyen átlátszó fedősztorit kiizzadnod magadból, hogy igazold otthon a vásárlást. A Lego gondolt rád is, a kifejezetten felnőtt tematikájú készleteivel.

De miért legózik egy felnőtt?

Röviden azért, mert jó. Kicsit hosszabban pedig azért, mert a napi pörgés után jól esik valami tét nélküli dolog, ami kikapcsol. Így nem meglepő, hogy a gyermektelen felnőttek 89 százaléka játszik valamiféle játékot szabadidejében. Ezt a Lego-nál is tudják – végülis ők végezték a kutatást – így azon dolgoznak, hogy hogyan tudnának ezeknek a felnőtteknek a hobbijuk, érdeklődési körükhöz passzoló Lego termékeket kínálni, amit nem csak megépíteni élvezet, hanem a kész művet akár a polcra is ki lehessen tenni, ami aztán remek inspiráció lehet például egy beszélgetéshez is.

Hogy szinte mindenki találhasson magának megfelelőt, egész széles a kínálat, az autókon, a művészeten, filmeken át az építészetig találni készleteket a felnőtt Lego kínálatban.

Lego Art

A legjobban talán a pixelkirakók stílusára hasonlító Lego Art sorozat jelenleg négyféle stílusban érhető el, Marilyn Monroe, Beatles, Ironman és Sith témákkal. Ugyan az 1967-ben készült, Andy Warhol féle eredeti sorozat tíz, különböző szín-összeállítású darabból áll, míg a LEGO készlete csupán egy darabos, de aki többet vásárol belőle, az szintén ki tudja rakni a képet, más-más – összesen négyféle – színösszeállítással is.

Hasonló stílust követ a Beatles tagjainak portréját bemutató készlet is, azzal a különbséggel, hogy itt nem a színek változnak, hanem ugyanabból a készletből bármelyik tag kirakható. Persze mindig csak az egyikük. Az Ironman és a Star Wars Sith témájú készletek már csak háromféle kirakási lehetőséget rejtenek magukban, ellenben három darabból egy új, nagyobb méretű kép is kirakható.

Annak ellenére, hogy ezek csupán kétdimenziós formák, egy új ART készletet nem könnyű megtervezni, több hónapot is igényel egy-egy új téma kitalálása, kialakítása. A termékkel jellemzően a filmek, művész rajongóit célozzák meg, hiszen ha elérhető, akkor a Lego változat sem hiányozhat a témára fogékony gyűjtő polcáról.

Technic

Ez idáig a legtöbb felnőttnek talán a Technic Lego volt a megfelelő alibi, hogy Lego-t vehessenek maguknak, hiszen a komplex autók, munkagépek nagy részének megépítése még nekik is kihívás. A Technic sorozat igen széles, a legapróbb Claas traktortól a telefonos applikációval táv vezérelhető irgalmatlan méretű daruig. Emellett klasszikus és modern autók is vannak a választékban, amelyek nemcsak hű másai az igazinak – olyannyira, hogy a versenyautókon még a szponzorok matricái is megjelennek – és általában kormányozhatóak, van bennük váltó, rendes futómű, kormányszerkezet. Ezek tökéletesen alkalmasak arra, hogy az is megértse egy egy autóalkatrész működését, akinek addig elképzelése sem volt róla, hogy működhet például egy váltó.

Itt például Gajdán tanár úr egy ősöreg Technic LEGO segítségével magyarázza el a differenciálmű működését:

Ahogy Aurelien Rouffiange a LEGO Technic dizájnere elmondta, egy új készlet emgalkotásakor nagyon fontos az eredetiség, hogy szinte mindenben hasonlítson a LEGO változat az igazira. Emellett a funkcionalitást és a kihívást említette még, előbbi alatt a működő váltót, futóművet, utóbbi alatt pedig a bonyolult készlet sikeres összerakása után érzett elégedettséget érti.

De persze nemcsak összerakni, hanem megtervezni is roppant nagy kihívás egy Technic szettet.

A legnagyobb kihívást mindig az jelenti, hogy a kiválasztott méretbe bele tudják sűríteni azt a technikát, – nyitható ajtók, működő váltó, mozgó motoralkatrészek, kormányzás – amitől igazán érdekes lesz egy autó. Vagy motorkerékpár, mint

például a Ducati Panigale V4, amiben a működő, kétfokozatú váltó az újdonság.

Beszélt arról is, hogy bár törekednek arra, hogy a már meglévő építőelemekkel oldjanak meg egy adott feladatot, de néha ez nem sikerül és egy készlethez kifejezetten ahhoz való elemet kell tervezni, legyártani. Emellett néhány készletnél annyira odafigyelnek a részletekre – mint például a Lamborghini Sián esetében – hogy például legyártják a modellre jellemző mintájú, aranyfényű felnit is.

Architecture

A különféle híres, jellegzetes épületeket bemutató termékvonal rögtön kétféle irányt is képvisel, az egyikben egy város ismertebb épületei vannak egymás mellé helyezve, jellemzően kisebb méretaránnyal, míg a másik vonalat az eredeti környezetben bemutatott, részletesebb, élethűen megalkotott, nagyobb méretű épületek képviselik. A csomagolásban tájékoztató könyvecske is található, amelyben érdekességek is olvashatók a megépített épületekről. Ezek nem igazán játékok, sokkal inkább arra szánják őket, hogy elkészültük után szobadíszként dobják fel a lakás hangulatát.

Star Wars

A Csillagok Háborúja első részét 1977-ben, 43 évvel ezelőtt mutatták be. Azóta egy teljes generáció nőtt fel, és bár az új részek már más, fiatalabb korosztálynak szólnak, azért a mostani 40-es, 50-es generációban biztosan nagyon sok rajongója van a Star Wars filmeknek. Így nem meglepő, hogy a LEGO felnőtt sorozatába is bekerültek ezek a készletek, amelyek között a miden eddiginél összetettebbek járművek, élethű helyszínek ugyanúgy megtalálhatók, mint például a különleges, nagyméretű sisak makettek, vagy a már szinte szoborként értelmezhető óriási Yoda figura is. Szóval van miből válogatnia egy rendes Star Wars bolondnak is.

Ahogy a cikk elején említettük, a statisztikák szerint a felnőttek is szeretnek játszani, Lego-zni, így neked sem kell titokban, mindenféle alibi legyártása után építened valamit. Sőt, akár születésnapra, karácsonyra is kérhetsz Lego-t a szüleidtől, barátnődtől, barátodtól, házastársadtól. Vagy akár a gyerekeidtől. Hiszen felnőttként is van miből válogatnod.