Anna a holland fővárosban tanult építészetet, az ott töltött diákévek a közlekedéssel kapcsolatos szemléletét is erősen befolyásolták. Kamaszként még Budapesten élt, de a családalapítás után már az egyik legszebb megyeszékhelyen született meg az első kisfia, akivel szinte csak biciklivel közlekedett a városban. Aztán a második gyerkőccel is: egyikük anya kerékpárján ült, másikuk apáén.

Miután megérkezett a harmadik testvér, egyre többször előkerült a családi egyterű, egyre többször autóztak immár a városon belül is. Éppen egy ilyen nap volt az is, amelyen egy szerencsétlen gázolással elindult a közlekedési balesetek bírósági utóéletét bemutató sorozatunk e héten közzé tett története.

Kirohant az útra egy kislány

A harmincas édesanyáról köztudott volt baráti körben, hogy nem éppen lelkes híves a településen belüli autókázásnak, de a három gyermek logisztikája egyre többször a volán mögé kényszerítette őt is, férjét is. Nem szeretett vezetni, kimondottan óvatos sofőrként kanyargott a belváros utcáiban azon a napon is, amikor hirtelen egy kislány szaladt le a családi Peugeot elé az egyik zebrán.