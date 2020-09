Az újpesti tűzoltólaktanya udvarán található skanzenben az idén 150 éves hazai tűzoltóság életének meghatározó járműveit állították ki. Összesen nyolc különféle, kizárólag hazai gyártású tűzoltóautó található a korábban parlagon heverő, mára teljesen rendbe tett, füvesített, murvával borított területen, és egy igazi különlegesség is: az ország egyetlen máig működő gőzhajtású fecskendője. Utóbbi – ritkasága miatt – plexilapok mögül néz farkasszemet a látogatókkal. A járművek egytől egyig a tűzoltómúzeum raktárából kerültek ide és egy kivételével – ez a 710-es Csepel, amiben nincs motor – mind üzemképes állapotban van. Illetve a bejáratként is funkcionáló, kettészelt autó sem biztos, hogy képes lenne menni még egy karikát, de a többiek igen.

Látványraktár, tűzoltóskanzen vagy tűzoltóautó-múzeum, nevezhetjük bárhogy, lényeg, hogy elkészült Újpest egyetlen, gyerekszemmel is igazán izgalmas múzeuma. Jó, van a kerületben helytörténeti múzeum, meg lepkegyűjtemény is, de ha száz gyereket megkérdezel, hogy bedobozolt pillangókat nézegetne-e szívesebben, vagy egy tűzoltóautóban tekerné ordítva a kormányt, akkor valószínűleg a tűzoltóautó lenne a nyerő.

Aki járt anno a mára ledózerolt Közlekedési Múzeumban, annak van fogalma arról, milyen egy szerencsétlenül kialakított múzeum. Mármint gyerekszempontból. Ahol nem csak hogy nem látnak semmit a magas vitrinekbe helyezett kiállítási tárgyakból, hanem amit elérnének, ahhoz sem lehet hozzányúlni. Na, ez a kiállítás nem ilyen. Itt bele lehet ülni bármelyik autóba, a felbakolt tengelyek miatt pedig még a kormányt is könnyedén el lehet tekerni. Meg persze nyomkodni, tekerni, ami csak van. Ha ezzel végeztek, bemászhatnak egy emelőkosaras kocsi kosarába, forgathatják a fecskendőt, ami, ha lesz rá pénz, a jövőben akár még vizet is spriccelhet. Persze nem akárhova. Ezen kívül van még labirintus, ahol különböző átmérőjű tömlőpárokat lehet összekapcsolni, pont úgy, ahogy a tűzoltók is csinálnák, és néhány hasznos csomót is megtanulhatnak megkötni, akiknek van hozzá kedvük, érzékük.

Klassz és hasonló szabadtéri kiállítások esetén ritka dolog, hogy az autókat óvják is, mindegyiket esővédő tető védi a csapadéktól, bakon állnak, hogy ne nézzenek ki szomorúan, félig leeresztett kerekekkel, fű helyett száraz murván parkolnak, sötétben pedig LED-es lámpák világítják meg őket. Ha kiöregedett tűzoltóautó lennék, pont ilyen nyugdíjaskorról álmodnék én is. De inkább nézzük meg, pontosan milyen járművek kabinjában lehet mélyet szippantani az olajszagú levegőbe:

Csepel D 750 – 1987

A kerítéskapun belépve azonnal egy tűzoltóautóban találja magát a látogató, ugyanis ezen keresztül lehet besétálni a kiállításra. Szó szerint át kell gyalogolni rajta, hiszen az öreg TÜ-11-est nyugdíjba vonulása másnapján egyszerűen kettévágták – valószínűleg volt kéznél hozzá való szerszám – és a korábban mindenféle tűzoltó eszköznek helyet adó szekrény ajtaján lehet belépni:

Egyszerűen kettécsapták a Csepel D 750-es TÜ-11-est

A Rába-MAN 2156-os alvázra épülő autóból kilépve rögtön a gőzfecskendő látszik a tér túloldalán. Ezt két ló vontatta, és mindössze 15 perc kellett ahhoz, hogy üzemképessé fűtsék a kazánját. A tűzoltók nem igazán bíznak semmit a véletlenre, így általában előmelegített állapotban tárolták a szivattyút, mindig égett benne a tűz, aminek folytonos táplálása azért elég tudathasadásos állapot lehetett. Az 1910-es évjáratú eszköz 1550 kilogrammos, 34 méterre “lőtt” el, víztartálya pedig 50 literes. Nem, nem ezt a vizet locsolta ki, ez a gőz előállításához kellett.

Mávag Daimler Benz Magirus – 1928

Térjünk vissza az önjáró eszközökhöz, itt van rögtön egy létrás kocsi, amely 1928-os évjáratú, Mávag Daimler Benz Magirus, amelyet egészen 1955-ig használtak. Létrája 30 méterre tolható ki, és az eredetileg fa alvázas járművet acélvázzal erősítették meg, illetve kapott négy támasztóbakot is. A járműben eredetileg csak két pedál volt, az amúgy csak 1926-ig gyártott benzinmotoron a gázt a kormányon lévő karokkal lehetett szabályozni, egyik a levegőt, másik a benzint adagolta.

Mávag-1000 – 1949

Innen jobbra haladva jutunk el a kiállítás egyetlen nem piros autójához, a Mávag-1000-es tartályos gépjármű-fecskendőhöz, ami történetesen zöld. De nemcsak ez a különlegessége, hanem az is, hogy a háború utáni fecskendőhiány pótlására készült, korábbi, polcon lévő darabokból. Így lett jobbkormányos, pedig 1941 júliusában már Magyarországon is átállt a jobb oldalon közlekedésre. Mivel ez vállalati tűzöltóként üzemelt, a telepen belül mindegy volt, hol van a kormány. 1949-51 között összesen 64 darab készült a 7,5 tonnás autóból.

Csepel D 350 – 1952

Az Ikarus mátyásföldi gyárában készült, 1954-re már 112 darab jutott el a nélkülöző tűzoltóságok valamelyikéhez. 3500 liter vizet tudott szállítani, ami aránylag soknak számít, így egyéb eszközök már csak korlátozottan fértek fel rá. Ezt a hiányosságát tömlőszállító autókkal, vagy éppen utánfutóval oldották meg.

Csepel D 420 – 1957

A legelterjedtebb típus volt, ebből 200 darabot exportra is gyártottak. Elődeinél modernebb szivattyúval látták el, tömege 8300 kg.

Csepel D 344 – Ikarus 526 – 1972

Személyes kedvencem – de szinte mindenkinek, aki idelátogat – ez a kenyeres kocsinak is csúfolt terepjáró szörnyeteg. Nehezebb terepre tervezték, Csepel motor hajtja, karosszériája pedig alumíniumból és műanyagból készült. Különleges megoldású redőny mögött lapultak a felszerelések, de maga a jármű harmonikaajtaja is elég látványos megoldás. Érdemes alá is bekukkantani, az első hídba futó dupla kardán kifejezetten érdekes látvány.

Ugyan a járvány miatt egyelőre bizonytalan a kiállítás hivatalos, ünnepélyes megnyitójának időpontja, de akit érdekelnek a járművek, és szívesen megnézné őket élőben is, az itt tájékozódhat, mikor, hogyan teheti ezt meg. Ha van egy kis szerencséje, még Béres Ferenc tűzoltó alezredessel, kerületi tűzoltóparancsnokkal is összefuthat, aki mindent tud a kiállított eszközökről és a kiállítás megvalósításáról is tud mesélni, további tervekről beszélni, hiszen nélküle valószínűleg még most is csak egy füves puszta lenne a Szent László téri laktanya kertjében.

Ja, és a legfontosabb: az előzetes bejelentkezés után ingyen látogatható a tűzoltó skanzen.