Olivérről két szobrot lehetne megmintázni: a tökéletes családapáét és a sikeres topmenedzserét. Imádja nejét és tízéves iker-fiait, akiknek a boldogságát mindig az üzleti életben elért eredményei elé sorolta. Magas jövedelme jólétet biztosít számukra, a negyvenes évei vége felé járó férfi élete nem csak felesége Instagramja szerint volt prospektusba illő a balesetig. Valóban mindig, mindent megtett a szeretteiért, az életét örökre megváltoztató napon is hozzájuk sietett, munkából az otthonukba.

Aznap egyedül vezetett hazafelé, a vállalat központja és a lakhelye közötti főútnak azon a szakaszán 70 km/órás sebességhatárt engedő tábla ellenére olyan 90-95 km/órával hasított. Kora este volt, és már sötétedett, amikor záróvonalnál kezdett előzni egy Hondát. Éppen kereszteződés következett, a két forgalmi sáv között először forgalomtól elzárt terület nyílt, majd egy balra kanyarodást lehetővé tevő harmadik sáv az út közepén.

Ebben az útközepi sávban kerékpározott kivilágítatlanul Tamás, akit sajnos túl későn vett észre Olivér. Az Audija nagyjából 30 km/órával gyorsabban hasított a megelőzött Hondánál, először a záróvonalat lépte át, majd a járműforgalomtól elzárt csíkos területen száguldott keresztül, amikor észrevette a bringást. Azonnal fékbe taposott a sofőr, de gyakorlatilag abban a pillanatban elcsapta Tamást.

Az ütközéstől a huszonéves fiatalember közel negyven métert repült, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínre érkező mentők sajnos már csak a halálának a beálltát tudták megállapítani. Olivér Audija a későn indított satufékezés után végül a szemközti árukba csúszott, a férfi nem sérült meg, a drága cégautó kasznijában is alig keletkezett kár.

Ittas volt a kerékpáros

A helyszíneléskor felvett adatokból a szakértők összeállították a bíróság számára fontos vizsgálati anyagokat. Ezek szerint a kerékpár olyan 8-9 km/órás sebességgel haladhatott, amikor a 85-90 km/órás sebességgel repesztő személyautó elgázolta. Kiderült, hogy Tamás erősen ittas állapotban ült bringára, amelyen egyáltalán nem volt se elöl, se hátul lámpa, de még fényvisszaverő prizma sem. A férfi sem viselt a láthatóságát jelentősen javító fényvisszaverő-mellényt.

A szakértők szerint az adott látási és útviszonyok mellett a világítás nélkül közlekedő kerékpáros 40-45 méterről volt észlelhető, de ha használt volna fényvisszaverő-mellényt, ez a távolság 110-120 méter lehetett volna. Leszögezték a szakértők, hogy „a személyautó sebességéhez intenzív fékezéssel 75-85 méteres féktávolság tartozik”.

Olivér a közlekedési balesetekre specializálódott Janklovics Ádám ügyvédet bízta meg a védelmével, aki a Vezess hozzá forduló olvasóinak is jogi tanácsokat ad.

A bíróság szerint bűnös az autós

Ugyan azt is kimondta elsőfokú ítéletében a bíróság, hogy a kerékpáros többszörösen megszegte a KRESZ-t, az autós kapott súlyos büntetést. Halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt 12 hónapra ítélték, 36 hónapos jogsibevonás, és pénzbüntetés mellett. Szerencséjére a szabadságvesztés végrehajtását 2 évi próbaidőre felfüggesztette a bíróság.

Az ítélet indoklása szerint az audis „a balesettel közvetlen okozati összefüggésben” megszegte a KRESZ 3. § (1) bekezdés b) pontját, figyelemmel a 18. § (1) bekezdés c) és k) pontjaira.

Az első passzus szerint „aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles a közúti jelzések rendelkezéseinek (…) eleget tenni”. Míg a második idézett szabályrész az útburkolati jelekről szól, és ott volt még a százalékosan jelentős sebességtúllépés is.

Nem közlekedhetett volna ott kerékpáros

Nem fogadta el az ítéletet az autós, akinek a védője un. felülvizsgálati indítványt nyújtott be ellene. Eszerint a bringás haladási iránya szerinti oldalon korábban a kerékpáros forgalmat tiltó tábla volt kihelyezve. Magyarán nem közlekedhetett volna azon az úton azzal a járművel Tamás, ebből következően az autósnak nem is kellett volna számítania rá. Ehhez jött hozzá, hogy ittasan, kivilágítatlan járművel vett részt a forgalomban – és most jön a lényeg -, így az ügyvéd szerint kellő gondossággal sem ismerhette volna fel az autós a kerékpáros pontos helyzetét.

„A baleset kizárólag a sértett közlekedési szabályokat megszegő magatartása miatt következett be” – mondta az ügyvéd, amit nem fogadott el a másodfokú bíróság. Így helyben hagyta a korábbi ítéletet.

Harmadfokra ment az ügy, ahol a Kúria kimondta, hogy valóban olyan úton gázolták halálra a kerékpárost, ahol egyáltalán nem közlekedhetett volna, és egyéb szabályszegéseivel valóban maga is hozzájárult a tragédiához. De húsz évnyi autóvezetéssel a háta mögött, egy ilyen nagy gyakorlattal rendelkező sofőrnek az adott forgalmi körülmények között igenis észre kellett volna vennie korábban a kerékpárost, és korábban kellett volna reagálnia, azaz vészfékeznie. Ráadásul a megengedett sebességhatárt átlépve, záróvonalnál előzött, így az ítéleten nem változtatott, az jogerőre emelkedett.