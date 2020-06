A másik kialakult trend a környezettudatos, “zöld” autó, amely elektromos vagy hibrid hajtással rendelkezik, ezáltal kímélve a környezetet és javítva a hatékonyságot. Ráadásul a tisztán elektromos üzemmódban is közlekedni képes autókhoz egyéb előnyök is párosulnak: kedvezőbb adók, sok esetben ingyenes parkolás, csendes haladás és alacsonyabb kilométerköltség.

A SUV-ok számos előnnyel rendelkeznek a kompaktokhoz képest: nagyobb a belső terük, jobban pakolhatóak, a magasabb üléspozíció miatt jobban rálátunk az előttünk lévő forgalomra, ugyanakkor masszív felépítésük miatt nehezebbek, emiatt kevésbé fürgék és többet is fogyasztanak kompakt társaiknál.

A SUV-ok vagy „szabadidőautók” piacának ugrásszerű növekedésével az autógyártók egész modellcsaládokat hoztak létre ezzel a címkével és komoly piaci részesedést hódítottak el a hagyományos kompaktoktól. A Ford ilyen szempontból még szerencsésnek is tekinthető, hiszen a Focus továbbra is sikeres, de több gyártó kényszerült ennek a szegmensnek a teljes feladására.

Fentiekből persze a környezetkímélés érve valójában csak akkor igaz, ha az elektromos autók működtetéséhez szükséges áramot nem szénből, hanem megújuló energiaforrások segítségével állítjuk elő, de ez már össztársadalmi probléma, az egyéni autóvásárló vagy egy-egy autógyártó ebbe a játékba nem tud beleszólni.

Ötvözték a trendeket

A Ford megtette, amit lehetett és az új Kuga és Puma bevezetésével ötvözték a fenti trendeket, egyszerre kielégítve ezzel az autóvásárlók SUV-éhségét és az új évtized környezetvédelmi elvárásait.

Az új Kuga konnektorról tölthető hibrid, mild-hybrid és hagyományos belsőégésű változatban is elérhető, így az is megtalálja számítását, aki csak szimplán egy erős, masszív felépítésű szabadidőautóra vágyik a családi kirándulások minél kényelmesebb lebonyolításához, és az is, aki a városi közlekedést emissziómentesen képzeli el, de nem szeretne lemondani a SUV-ok fent említett előnyeiről.

Említsük meg azt is, hogy a tölthető hibridek úgy nyújtják az elektromos autózás lehetőségét, hogy hagyományos, belsőégésű motorral is rendelkeznek, így nem korlátozza a mozgást az elektromos töltőhálózat jelenleg még hézagos kiépítettsége sem. Aki pedig egyelőre nem szeretne töltőkábelekkel és hatótávokkal foglalkozni, annak tökéletes megoldás a mild-hybrid, mely a Puma és a Kuga modelleknél is elérhető.

Mi az a mild hybrid?

A mild-hybrid (mhEV) rendszerek esetében a belsőégésű motort egy elektromos motor támogatja. Az ehhez kapcsolódó 48V-os lítiumion-akkumulátor automatikusan töltődik, így azt nem kell külső csatlakozással tölteni, de az elektromotor biztosítja a benzinmotor számára a kiegészítő erőt, amikor arra szükség van, hogy a jármű hosszabb utat tudjon megtenni és kevesebb károsanyagot bocsásson ki.

A mild-hybrid technológiájú járművek kizárólag elektromos árammal nem üzemeltethetők, de az elektromos rendszer megléte mind a fogyasztás csökkentésében, mind a teljesítményadatok növelésében szerepet kap.

Kedvet kapott egy kiránduláshoz?

Vajon hány felfedezetlen út vár Önre Magyarországon? Mennyi apró csoda, lenyűgöző táj van, amit még nem látott? A Ford Petrányinál úgy gondoljuk, hogy sokszor pont az út a lényeg. Ezért minden héten különleges helyekre kalauzoljuk el.

Élvezze az autózást, és fedezze fel családjával, barátaival a sok szépséget, hiszen a közös élmény a legnagyobb érték. Kompakt szabadidő-autóinkra most exkluzív Petrányi ajánlatokkal várjuk, hibrid változatokra is.

Friss design, gazdag alapfelszereltség

A Kugánál kisebb méretkategóriában a Puma a Ford újdonsága, ami már alapfelszereltségével is hódít, ugyanis minden Puma modellhez alapáron jár a sávtartó-asszisztens, a légkondicionáló berendezés, az elektromosan behajtható, fűthető külső tükrök vagy a könnyűfém felni szett.

A Puma legtöbb verziója ráadásul mild-hybrid rendszerrel is fel van szerelve, így a mai környezetvédelmi elvárásoknak is teljes mértékben megfelel.

