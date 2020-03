Ugyan jó esetben egyre kevesebb helyre megy mostanában mindenki, de van, ami elkerülhetetlen. Vásárolni ezekben az időkben is kell, élelmiszert, gyógyszert, elromlott műszaki cikket cserélni, vagy olyat beszerezni, ami hirtelen lett nélkülözhetetlen a nagy otthonülésben. A vásárlás azonban kockázatot is jelent, ha akarunk, ha nem, összefuthatunk a vírussal, amit aztán az autónkba is behurcolhatunk. De hogy nyírjuk ki, ha már bekerült?

Kezdjük azzal, hogy a vírust nem lehet megölni. Na, nem azért, mert olyan baromi erős, vagy ellenálló, hanem azért, mert soha nem is élt, egy percig sem. (Ha nagyon komolyan vesszük, akkor azért megoszlanak a vélemények, hogy akkor most pontosan hova is sorolják a vírusokat, de ebbe ne menjünk bele.) Ha emlékszünk még az iskolában tanultakra, akkor valami olyasmi ugrik be, ha az élőt kell élettelentől megkülönböztetni, hogy ami él, annak van anyagcseréje – táplálkozik, kiválaszt – növekedik, és így vagy úgy, de szaporodik. A vírus csak egyet tud a felsoroltakból: szaporodni. Igaz, az sem megy neki egyedül, de még a számára rokonszenves vírustársával sem, hanem egy másik, élő sejt kell neki. De ez mindegy is, lényeg, hogy megölni nem igazán tudjuk, mást kell hát vele tennünk. De mit? Rontsuk el!

Jó hír, hogy nem nekünk kell kitalálni, hogy sós kútba vessük, vagy kerék alá tegyük-e, hanem a tudósok, akik képben vannak a vírusok gyenge pontjaival kapcsolatban, ezt már kitalálták. A vírusuk, akármennyire is félünk tőlük, nagyon kicsi, sérülékeny kis izék, amiket változatos módon lehet hatástalanítani, hogy ne legyenek fertőzőképesek.

Alkohol

Kezdem a rossz hírrel: belsőleg nem célravezető az alkohol, a szétcsapatom a szomszéd Technokol-szagú rettenetes pálinkájával módszer, na az most nem lesz hatásos. Ez nem elfuserált vaddisznópörkölt, hanem vírus és nem is a gyomrunkban, hanem a tüdőnkben ver tanyát. Most főleg a jelenlegi mumus új koronavírusra koncentrálunk, aminek a külsejét vékony lipidburok borítja, ami nagyon leegyszerűsítve zsír. A zsír pedig remekül bontható a szappan mellett alkohollal is.

Ez autóban már eggyel használhatóbb módszer, mint a szappanos átmosás, hiszen a kormányt, kilincseket, gombokat, váltót, akármit aránylag könnyen át lehet masszírozni egy mostanában aranyáron mért kézfertőtlenítő zselével. Vagy valamilyen más, magas alkoholtartalmú fertőtlenítőszerrel.

UV fény

Remekül roncsolja a vírust az UV-fény is. Olyannyira, hogy laboratóriumokban is használják, egy 10 perces UV-lámpás kezelés után garantáltan fertőzésmentessé válnak a lamináris boxok, (szebb nevükön az üveges biológiai biztonsági szekrények) amikben a vírusokkal dolgoznak. Autóban is működhet a dolog, de ez mégsem igazán célravezető, mert például csak azt a felületet fertőtleníti, amit közvetlenül megvilágít az UV-fény, illetve nemcsak a vírusnak és egyéb gazságoknak árt, hanem az embernek és hosszú távon a műanyag alkatrészeknek is.

Aki elég öreg ahhoz, hogy még tudja, mi az a kvarclámpa, és elég fiatal ahhoz, hogy emlékezzen rá, milyen volt gyerekkorában hosszú percekig dekkolni a Napot helyettesítő, erős UV-fényt kibocsátó lámpa előtt, annak valószínűleg megvan az a jellegzetes szag is, ami betöltötte olyankor a szobát. Ami nem más, mint az ózon.

Ózon

Talán az egyik legegyszerűbb és legbiztonságosabb módja az autó belsejének fertőtlenítésére az ózon, ami egy három oxigénatomból álló molekula. Mivel az oxigén normál esetben csak két oxigénatomból áll, az ózonban viszont három van, nem meglepő, hogy elég instabil anyag, ami szeretne gyorsan visszaalakulni “mezei”oxigénné. Ebből fakad az ózon szuperképessége, hogy az egyik legerősebb oxidálóanyag, ami baktériumot, vírust, sőt, bármit, aminek rossz szaga van – igazából a jó illatú dolgokat, például a légfrissítőket is – azonnal kinyírja.

Az ózonos kezelést a víruspara előtt is használták, főleg a légkondicionáló-rendszerben megbújó, a rossz szagért felelős mikroorganizmusok elpusztítására. De mivel a koronavírus fehérjebütykeit is rommá oxidálja, az meg a kis pöckei nélkül nem tud rácsatlakozni az emberi sejtekre, így remekül beválhat erre a célra is. Meg is néztük, hogyan kell ezt csinálni. A helyszín a FordStore Solymár-M3, ahol épp a visszahozott tesztautókból űzik ki ózonnal a gonoszt. Vagyis biztos, ami biztos alapon fertőtlenítik, a következő ügyfél, illetve a saját biztonságuk, egészségük érdekében. De ugyanezt az eljárást teszteli napok óta a BKK is, megkérdeztük őket, hogy milyen tapasztalataik vannak, de egyelőre nem kaptunk választ. Ettől függetlenül a tömegközlekedést inkább felejtsétek el jó időre, kevés veszélyesebb hely van most, mint egy zsúfolt busz vagy villamos.

Hogyan működik?

Az ózonos autófertőtlenítés folyamata nem túl látványos dolog, egy nagyobb akkumulátortöltő méretű dobozt helyeznek el az autóban, azt bedugják a konnektorba, rácsukják az ajtót, majd fél óra múlva kész is. Közben érdemes az autó szellőztetőrendszerét belső keringetésre állítani, maximumra tekerni a ventilátort és kikapcsolni a klímát. Utóbbi azért is fontos, mert párás levegőben sokkal hatékonyabban dolgozik az ózon. Kutatások szerint a vírusok 90 százalékának deaktiválásához 20-112 min(mg/m3) dózis kell, míg a 99 százalékos hatékonysághoz ennek bő duplájára van szükség, 47-223 min(mg/m3)-re. Ez a mértékegység a kitettség ideje – perc – és az ózonkoncentráció- mg/m3 – szorzása után kapható meg.

Ha letelt az idő, érdemes még egy alapos szellőztetést csapni – ne felejtsük, az ózon mérgező – de túlparázni sem kell, mert roppant instabil anyag, gyorsan elbomlik magától is. Aztán az első bevásárlásig nagyjából biztonságban vagyunk az autónkban.