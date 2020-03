Olvass tovább

Várom válaszukat, tisztelettel: Berki Levente

Szakértőnk válaszol

Tisztelt Berki Úr!

Gondolkodtunk kérdésén kollégáimmal. A lüktető váltóáram elektromágneses hatásától az egyenáramot tároló akkumulátoron ülve nem tartanánk. Az egyenáramot (DC) a motortéri inverter alakítja vezérelt váltóárammá a villanymotor számára, ami ott már jobban levédhető és tudtunkkal az autógyártók gondoskodnak is erről. A hibridek, és elektromos autók rendszereiben előforduló nagyfeszültségű kábelek a fizikai behatások miatt, és az egyéb elektromos berendezések védelme érdekében árnyékolt kivitelben készülnek.

Ha Ön nem fél a füléhez emelni egy mobiltelefont vagy nem érzi aggasztónak a gyújtótekercsek (gyújtótrafók) működését a benzines autókban, akkor a villanyautók elektroszmogjának egészségkárosító hatásától sem tartanánk az Ön helyében.

Üdvözlettel, Szörényi András

Megfelelő autó ötgyerekes családnak

Olvasónk kérdez

Kedves Szerkesztők!

Azzal a problémával szeretnék hozzátok fordulni, hogy számomra a legmegfelelőbb megoldást találjam meg és persze “kis” családomnak új autóvásárlással kapcsolatban! Öt gyermeket (próbálunk) nevelni és ezért most már nem tudjuk tovább kitolni az autók cseréjét ( egy 29 éves Opel és egy 18 éves Citroën ) mert hét ember ugye nem fér el egy autóban, két autóval járni mindenhova azért nekünk luxus és macerásabb is.

Ezért több hónapi keresgélés (típusok, márkák) és matek után eljutottam a Toyota Proace City Verso Family Plus hét személyes autóhoz amiben tényleg elfér hét emberke. Mert nekünk a gyerekek kényelme tényleg fontos.

Több videó teszt anyagotokat is láttam már rég óta nézegetlek titeket, de valószínűleg azért mert ez a típus még meg sem jelent semmilyen tapasztalat nincs egyelőre, ami tudna nekem segíteni a döntésben.

Tulajdonképpen az 1.2-es turbós motorról (a dízelekkel bizalmatlan vagyok pl.: Ford Tourneo Connect Titanium 1.5 TDCi, bár ez is tetszik) és a 8 sebességes automata váltóról érdekelne a véleményeteket (esetleges típushiba), persze az autóról minden tapasztalat vélemény előny-hátrány, ár-érték aránya, fenntarthatóság, tartósság, összehasonlításotok is (hasonló típusokkal) amit meg tudnátok velem osztani.

Remélem tudtok tájékoztatást adni ami a ti tapasztalatotokkal és rálátásotokkal talán könnyebben fog menni, és egyben én is teljes megnyugvással tehetem le a voksom a típus mellett.

Segítségeteket előre is köszönöm és további szép napot kívánok nektek!

Üdv.: Lóránt

ui.: esetleg nem lesz erről a Toyotáról teszt videótok a nagy családosok számára a közeljövőben?

Szakértőnk válaszol

Kedves Lóránt!

Először is szeretnék gratulálni a Családhoz! Autóügyben: az általad kiválasztott Toyota egy rövid ideje Opel Combo Life, Peugeot Rifter és Citroën Berlingo néven is kapható. Ugyanabban a gyárban készülnek, mindegyikben francia technika van, se az Opelnek, se a Toyotának nincs köze az autó technikájához, gyakorlatilag csak az emblémájuk más. Ebben az esetben azt érdemes megvennetek, amelyik a legkevesebbe kerül. Ha pici az árkülönbség, akkor az Opelt vagy a Toyotát, mert talán jobb lesz az értéktartásuk, bár a használtautó-vásárlók is tudják, hogy ugyanolyan autók.

A váltó kapcsán ez a 8 fokozatú automata a japán Aisin gyártmánya, ez egy elismert, jól bejáratott beszállító. Mivel a váltó elég friss konstrukció, komoly szerviztapasztalat sajnos nincs még vele.

Amennyiben egyébként is használjátok az autót hosszabb úton vagy hajlandó vagy menni vele hetente egyenletes sebességgel kb. 60 kilométert országúton vagy autóúton, autópályán, akkor inkább dízelt vennék ezekből az autókból. Ez a táv elég a részecskeszűrőben lévő korom hamuvá égetéséhez, tehát a DPF regenerálásához. Egy turbós benzines motorhoz ugyanúgy van turbófeltöltő, nagynyomású közvetlen befecskendezés és bár sokkal kisebb a terhelése, de részecskeszűrő is, viszont jóval többet fogyaszt majd, átlagosan 6 helyett inkább 8 litert. Ezek nagy homlokfelületű, nem is kis autók. Az említett Ford Tourneo Connect 1,5 TDCi is kifejezetten jó megoldás lenne dízelmotorral, ha nem a négyesfogatból választotok.

Üdvözlettel, Szörényi András

Olvasónk kérdez

Kedves Vezess!

A véleményeteket/segítségeteket szeretném kérni gumiválasztással kapcsolatban. Egy 5F SEAT Leon Cupra ST-re keresnék “rávaló” nyári gumit 235/35R19-es méretben. A Michelin Pilot Sport 4 és a 4S között vacillálok, mert nyilván a 4S-el lenne a legjobb a száraz tapadás, de mivel az autó napi használatban van – iskolába és óvodába járás – így azt sem szeretném, ha fél év alatt elnyalódna, akkor is, amikor nincs kihasználva.

Amikor viszont ki van használva, akkor meg a Pilot Super Sport is jó lenne, hiszen hiába az olajnyomásos VAQ-sperr, a motorerő hamar lenyomja az elektronikát. Visszatérve, mindkét típus azonos áron van és mindkettőt hosszú távúnak ígéri a gyártó honlapja, de gondolom a marketingre is oda kellett figyelni. Mit gondoltok a két típusról? Sajnos az autó többet van napi használatban, mint pályán.

Köszönöm szépen előre is a segítséget! Sz. Gábor

Szakértőnk válaszol

Kedves Gábor!

Sajnos ilyen gumiabroncsokkal gumiszakértőnknek kevés érdemi tapasztalata van, mert elenyésző számú ügyfélnek van olyan autója, aminél ez a dilemma egyáltalán felmerül, ezért mi igyekszünk segíteni. A Michelin Pilot Sport 4S kiváló gumiabroncsnak bizonyult minden tesztautón vagy külföldi menetpróbás sportmodellen, amin eddig rajta volt. Az élettartama és a vizes tapadása sajnos nem derül ki ilyenkor, de szárazon zseniális és nemcsak meleg, nyári időben működik.

Csepreghy Dániel kollégámnak van releváns tapasztalata a PS4-ről, bár kisebb teljesítményű autóval. Neki a Pilot Sport 4 közel egy éve van fent és nagyon megszerette. Kitűnően tapad és nem esik le vele az útról esőben sem. Édesapja már a második szettet használja a Michelin Pilot Sport 4-ből. Az első garnitúra élettartama is jó volt, a másodikkal mostanra 65 000 km-t tett meg (főleg autópályán) és nem kopott vagy öregedett el az elég nagy táv alatt sem. Tehát ár/érték arányban a Pilot Sport 4 is jó lehet, pláne, hogy nem time attackre használjátok az autót, hanem csak néha jársz vele pályán.