Egy kis segítségre lenne szükségem. Egy BMW 5-öst szeretnék vásárolni a közeljövőben, abból is a háromliteres dízelmotoros tetszik, körülbelül 2006-2007-es évjárat. Hogyha találok egy ilyen típusú autót jó állapotban akkor fent tudom tartani? Nem pénzes családból származom szóval amennyit melózok annyit tudok költeni rá. Szóval egy jó BMW pénztemető?

Rendhagyó szakértői összeállításunkban most Varga Tibor helyett Szörényi András válaszol a kérdésekre.

Olvass tovább

Válaszát előre is köszönöm!

Szakértőnk válaszol

Kedves Lóránd!

Mivel minden használt autó más és más a korábbi ráfordítástól, szervizeléstől függően, nehéz általános érvényben választ adni erre a kérdésre. Ha egy 2006-os dízelben gondolkodik, abban alsó hangon, évi 25 000 km-rel felszorozva is van 350 000 km, de a reális inkább több. Mivel az 5-ös BMW egy nagy költséggel fenntartható autó, nem javaslom, hogy vegyen E60-as vagy E61-es BMW-t. Kifizetni és fenntartani más-más dolog. A típusról videót is készítettünk.

Ha tágas dízel utazóautót keres kétmillió Ft körül, aminek a fenntartási költsége kedvező, akkor a Peugeot 508 2,0 HDI-t ajánlom. Ha az élvezetes vezethetőség is szempont, akkor a Renault Laguna III-at a 4Control négykerék-kormányzással. De a 2007 utáni Lagunából a 2,0 dCi sima elsőkerék-kormányzással is kényelmes, takarékos és megbízható autó hosszú utazásokra.

Üdvözlettel, Szörényi András

Olvasónk kérdez

Tisztelt Vezess.hu! Tisztelt Varga és Szörényi Úr!

Korábban már kikértem véleményét Varga Únak egy egy autó ügyében. Folyamatosan követem az értékbecslő műsort és a vezess.hu olvasója vagyok mióta megfertőztek az autók.

Segítséget szeretnék kérni!

Adott egy hófehér 1.8 i-VTEC Honda Civic 2012-es. Sérülésmentesnek van hírdetve. Svédországból származik. Végig egy Göteborgi Honda szervizben volt azervizelve. 10 ezer km-enként olaj lett cserélve minden számlája papírja megvan a téli kerekeké is. Műszaki vizsgák…stb. Lekérdeztük carVerticalon mivel édesapámnak nagyon tetszik az autó még észre kipróbálta de a svéd import mivolta az autónak nekem valahogy nem tetszik. Honda márkakereskedésben is lekérdeztem mert van ismerősöm. Mivel külföldi nem sokat látnak csak annyit, hogy szoftveresen hozzá nyúltak. Illetve az olaj lehúzót cserélték ami motor bontással értek el. A márkaszerviz szerint kint lehet, hogy visszahívás eredménye volt ez. Az is lehet, hogy kicsit érte az olajat és a jó svéd ezt javíttatta garanciával. Az autó kívűl belül szép idős bácsié volt Facebookon megtaláltuk név város alapján. carVerticalon is lekérdeztük az előéletét ott sem hozott semmit, csak amit tudtunk, hogy svéd az autó és valós a km futás. Egy kis húzás van az első lökhárító sarkában parkolási sérülés, apró kavicsok a géptetőn ami normális.

Viszont kértem kölcsön egy rétegvastagság mérőt és vannak eltérések. 110-140 az autó fényezése mivel a Győr Honda szerint ez a normális a gyönygyház fehér fénynél, a sima fehér 70 micron. Viszont a sérült jobb első sarokban a sárvédő ív 270 micron. Illetve a bal hátsó sárvédő majd 300 micron és a két ajtónál is 170-180 körül mérhető. Ott javítva lehetett az autó és gondolom ködösítettek az új fényt vagy terítették. Az is lehet, hogy egy bevásárló kocsitm húzta végig mert a tetőfelé haladva gyári a fény a küszöbön is gyári.

Az illesztések gyáriak ragasztás nem látok talán picit az ominózus helyen de az is nagyon szépen és lehet, hogy csak azért látom másnak mert az ajtó belső takart részein már spórolt a japán a festékkel. Minden extra működik, a kereskedő szerint 300 micronig gyári a fényezés édesapám már szeretné lefoglalni, de sokallom a 3.6 milliót egy sérült 80 ezer futott Civicért.

Főleg ez még FL előtti. 6.6 az átlag fogyasztása, plüss ülések szépek nincsenek kiülve a kormány nincs elkopva. Viszont azt nem nyelem le, hogy gyári a fény. Édesapámnak azt mondta a kereskedő, hogy a gyárban is van úgy, hogy az elemeken más az érték és a lámpa alatt lehet a fényezés vastagabb. Angol gyártás tudom, hogy a minőség nem japán de akkor is sok a majd 300 micron egy japán autónál. 3.750.000 volt az ára 3.6 ért oda is adja kp-re.

Viszont nem vagyok róla meggyőződve. Azt nem értem, hogy ha a tulaj végig márkaszervizbe javíttatta az autót a kerekeket is ott vette. Minden számla megvan még a pluszban vásárolt küszöb króm dekor belépőé is akkor miért nincs nyoma a sérülésnek? Biztosan ott is javíttatta meg mert ha nincs nálam a műszer tényleg azt mondom tökéletes az autó.

Mit gondol? Vannak ilyen dolgok? Vagy a szállításnal sérült meg? Esetleg a szalonban annó Göteborgban? Vagy normális lehet ez a vastagság pár elemen? Sok autót vettem már én is foglalkoztam is velük de csak újakakl illetve autó bérléssel. Viszont ilyet még nem láttam. Nincs nyoma a javításának de van eltérés. Saját szürke Fiatom 90-100 micron mivel gyári bicolor a tető 130-140. Tehát a 270 micron nem dupla fény az javított sőt lehet, hogy gittelt is már.

Mit gondolnak? Meg lehet venni ilyen autót? Annyira jó az előélete papíron de a kocsi maga is jó. Viszont nem gyári sérülésmentes. 8 éves persze nem új autó de rengeteg pénz egy 60 éves embernek 3.6 millió. Ennyiért sérült mentes is van, persze ott meg lehet más a gond. Sokat megnéztünk kisült ülések kopott kormány és magasabb futással, viseltesebbeket. Ez a svéd kocsi nem rozsdás alvaza rendben van.

Kicsit el vagyunk tanácstalanodva. Ritka persze a sérülésmentes autó, viszont mindenki ilyet szeretne. Ahogy mi is. A régi Ford C-max amit eddig hajtott édesapám sem gyári fényű de ott a gyári 140 mellett a két hátsó sárvédő 240-250 micron. Sajnos dízel és olyan keveset megy vele, hogy a benzines sokkal jobb neki. A japán szívó meg aranyat ér.

Segítséget szeretnék kérni a döntésben. Olyan nagy szakértelemmel vezetik az értékbecslő műsort és az ottani Civices adás különösen tetszett.

Köszönöm előre is megtisztelő válaszukat!

Üdvözlettel: Zámbó Gyula

Szakértőnk válaszol

Tisztelt Zambó Úr!

Ezeknél a Civiceknél előfordul magas olajfogyasztás már kis futásteljesítménynél is, így az olajlehúzó-gyűrűk cseréje és a motor megbontása csak azoknak az embereknek lehet meglepő, akik vakon istenítenek egy márkát. Ebben az esetben a Hondát, amivel ilyen sosem fordul elő, mert az ő egy darab autójuk 1997-ből ma is hibátlan. Örülök és megnyugtat, hogy Ön nem tartozik közéjük.

Az Önök helyében nyugodt lélekkel megvásárolnám a Hondát, ha az édesapjának tetszik és az ára neki megfelelő. Önök igen gondosan választottak ki a Civicet, alaposan leellenőrizték, az autó megfelel az elvárásoknak. Emiatt minden újabb autó leinformálása, megtekintése, kipróbálása felesleges és bizonytalan kimenetelű többletmunka, az én szememben értelmetlen időtöltés és kiadás, hiszen adott a megfelelő használt autó. Azt javaslom, engedje át édesapjának a döntés lehetőségét, mert ez az ő autója lesz és az a fontos, hogy neki öröme legyen benne. Ezt az örömöt számomra nem venné el némi lakkozás, újrafényezés egy közel 8 éves autón, amit sajnos a jövő héten megsérthet a bevásárlókocsival egy előfőzött B-rizsért siető embertársunk.

Üdvözlettel, Szörényi András