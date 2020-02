„Egyre több a hamis szervizkönyv a piacon” – válaszolta az ORFK a Vezessnek, amikor a legújabb csalásformákról kérdeztük őket. Nem lepődtünk meg túlzottan, hiszen szerkesztőségünkben már egy hónapja körbe ment annak a hirdetésnek a linkje, amely gyakorlatilag az összes autómárka szervizkönyvéhez kínál hivatalosnak tűnő pecsétet.

Ezekkel a csalók olyan kamu kilométeróra-állást hitelesíthetnek, amilyet csak akarnak.

Talán nem haragszik meg a becsületes olvasó, hogy nem kötjük be cikkünkbe itt és most a linket, segítséget nyújtva azoknak a b-kategóriás bűnözőknek, akik éppen beszereznék a hamisításhoz szükséges eszközöket. Sajnos nélkülük is rengeteg veszély fenyegeti a mostanság a használt autó vásárlásán gondolkodó rutintalan, ezért jóhiszemű embereket. Ráadásul attól függetlenül, hogy itthon avagy külföldön szeretnék megcsípni életük ajánlatát.