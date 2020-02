Azon a szombat délelőttön ráadásul siettek is a vidéki nagymamához, amikor utolértek két, nyugisan közlekedő járművet. Közvetlenül előttük egy fát szállító kisteherautó haladt, azt megelőzően pedig Annáék. Meglehetősen nagy volt a tempókülönbség az A4-es kombi és a többiek között, aminek nem csak a furgon terhelése volt az egyetlen oka. A testvérpár ugyanis már látta balra elöl a főútból nyíló kavicsos utacskát, amely a tanyához vezet, így éppen lassításba kezdtek.

Ugye, ismerős a helyzet? „Apa, előzd meg ezt is, apa, előzd meg azt is” – a kisfiúk rossz szokásává válhat az efféle biztatás családi autókázások közben, amennyiben a szüleik nem szoktatják le őket erről időben. Daniék nem tették, sőt, mintha többnek is érezte volna magát a hétvégi közös kirándulásokon az édesapa, amikor sorra hagyta le a forgalom lassabb autóit a család Audijával.

Ekkor azonban Dani már lendületből átvágta a záróvonalat azzal a határozott szándékkal, hogy a tiltás ellenére megelőzi mindkét járművet. Anna lassított, majd indexelt, és balra fordult. Hiába taposott bele a fékbe Dani, belecsattantak a Honda bal hátuljába, ami megpördülve a tengelye körül bezuhant az árokba.

Egyik sofőr nagyobbat hibázott, mint a másik

Az Audiban senki nem sérült meg, így a fiúk gyors megnyugtatása után Dani a kisteherautó vezetőjével együtt a Hondában rekedt testvérpárhoz szaladt, miközben a felesége hívta a mentőket. Anna és a húga zúzódásokat szenvedtek, több testrészüket fájlalták. Nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket is szenvedtek, de szerencsére semmi igazán komolyat.

Sávlezárás melletti hosszú helyszínelés következett, majd a következő hetekben az érintettek kihallgatása, köztük a kisteherautó szemtanú vezetőjének kifaggatása. Közben dolgoztak a szakértők is, de az már az első pillanattól világosnak tűnt mindenki számára, hogy Dani is hatalmasat hibázott, és Anna is. Utóbbi egyébként azt vallotta, a kanyarodás megkezdésekor belenézett a tükörbe, és nem látta, hogy bárki előzne.

Ezt az állítását cáfolta az ügy egyetlen objektív kívülállónak tekinthető szereplője, a kisteherautó vezetője. Ő határozottan azt állította a rendőrségen, majd a bíróságon is, hogy már az ő furgonja mellett haladt az Audi, amikor a Honda kifordult eléje.

A Vezess hozzá forduló olvasóinak jogi tanácsokat adó Janklovics Ádám védte Danit, aki viszont elismerte a felelősségét, nem tagadta le, hogy ő bizony záróvonalnál kezdett kétautós előzésbe. „Hülye hibát csináltam.”

Milyen döntést hozott a bíróság?

A szakértők megállapították, hogy az előzéskor az Audi tempója nem haladta meg az érintett főúton megengedett 90 km/órát, a vészfékezésbe kezdő jármű kb. 50 km/órás sebességgel csapódott bele a nagyjából 15 km/órával kanyarodó Hondába.

A műszaki szakértő kimondta, hogy ha Anna a kanyarodás megkezdésekor valóban belenézett volna a bal oldali visszapillantó tükörbe, vagy csak simán hátranéz, akkor észlelte volna az előzésben lévő járművet.

Persze a balesetbe torkolló folyamatot nem a kórházi kezelésre szoruló huszonéves nő indította el, hanem Dani. A bíróság is kimondta: „a baleset azért következett be, mert az Audi vezetője közvetlenül az útkereszteződés előtt megkezdte az előtte haladó járművek előzését, s ezzel megszegte a KRESZ 34. § (8) bekezdés e.) pont II. fordulatában foglalt szabályokat. Továbbá mivel a záróvonalat átlépve kezdte meg az előzést, megszegte a KRESZ 18. § (1) bekezdés c.) pontjában foglaltakat.”

Előbbi az útkereszteződésben végrehajtott előzést tiltja, utóbbi a záróvonalra vonatkozó szabály.

Anna hibájával kapcsolatban megállapította a bíróság, hogy „közrehatott” a baleset bekövetkeztében, mert megszegte a KRESZ 31. § (6) bekezdésében foglaltakat. „A balra kanyarodó jármű vezetője párhuzamos közlekedésre nem alkalmas úton a bekanyarodást akkor hajthatja végre, ha meggyőződött arról is, hogy balról a járműve előzését, vagy kikerülését másik jármű nem kezdte meg.”

Végül a bíróság Danit tette felelőssé, az ítélet szerint bűnös „közúti baleset gondatlan okozásának vétségében”. A záróvonal átlépésére vonatkozó tilalom megszegése súlyosító körülménynek számított, enyhítőnek viszont a makulátlan közlekedési múltja, és az is, hogy két kiskorú gyermeket nevel, ráadásul mindenben teljesen együttműködött a hatósággal.

Így végül megúszta 100 ezer forint pénzbüntetéssel, valamint bevonták a jogosítványát 12 hónapra.