„A biztos javaslatát a kormány még nem tárgyalta” – felelte a Vezess kérdésére a Miniszterelnökség, amikor a belengetett jogszabály-módosítás felől érdeklődtünk. Arra már nem kaptunk választ, hogy van-e konkrét időpont erre, és arra sem, hogy látnak-e reális esélyt rá, hogy 2020-ban megtörténik a dohányzás betiltása az autókban.

Természetesen kerestük Lázár Jánost is mobilon, e-mailben, többször is, ám a biztos sajnos nem válaszolt a javaslatával kapcsolatos kérdéseinkre.

Lassan 1,5 évesek a tervek Érdekes módon az egyik legnagyobb hazai dohányipari konferencián jelentette be Lázár János még 2018 őszén, hogy szeretné megtiltatni Magyarországon a 2020 után születetteknek a dohánytermékek vásárlását, 18 éves koruk után is. A biztos ezen felül további szigorítások tervéről is beszélt, például itt hangzott el, hogy nem lehetne majd dohányozni autóban, de tiltaná az e-cigik eladását is. 2019 novemberében egy rendezvényen már valamivel konkrétabban arról beszélt a biztos, hogy intézkedéscsomagot tett le a kormányfő asztalára, amiben tiltaná a gépjárművekben és a társasházak közös területein való rágyújtást.

Nézzük meg a közlekedésbiztonság felől! Ön betiltaná?

Tegyük félre, hogy az egészségre mennyire káros egy autó viszonylag szűk utasterében cigizni nemdohányzók mellett, mi most csak azzal az alapkérdéssel foglalkozunk, hogy a sofőr dohányzása elvonja-e valamennyire a figyelmét a jármű vezetésétől, a körülötte megállás nélkül változó forgalomtól.

Nemrég feltettük ezt a kérdést, és az eredmény elég beszédes, 11 300 szavazatból:

70 százalék voksolt arra, hogy igen, valamilyen mértékben elvonja a sofőr figyelmét a dohányzás.

30 százalék szavazott arra, hogy nem vonja el semmilyen mértékben.

Most viszont ennél sokkal direktebben kérdezzük önöket:

Ön betiltaná a dohányzást az autóban? Sofőrnek, utasoknak, mindenkinek. Igen. 75% (317) Nem. 25% (108)

Természetesen nem menne egy csettintésre a tiltás és a kontroll, számos kérdést felvet egy ilyen jogszabály-módosítás. Ugyan mitől veszélyes a sofőr cigizése, eleve hogyan lehetne ezt betiltani, pláne ellenőrizni, és egyáltalán, mi lenne a büntetés az új szabály megszegőinek? Ezeket a kérdéseket járjuk körül.

Lehet probléma?

Dehogy, vághatják rá egyes rutinos dohányosok, hiszen számukra sok ezerszer végrehajtott és megszokott mozdulatsor egy szál elszívása. A tiltáspártiak erre nyilván felhozzák a telefonálást. A hatályos KRESZ szerint, ha ma megcsörren a középkonzolon a mobil, azt tilos felvenni a sofőrnek és akár csak pár másodpercig is mozdulatlanul a füléhez tennie. Miközben egyébként tartósan előre néz, és kizárólag az utat figyeli. A cigaretta meggyújtása, szívása, a hamuzás bonyolultabb, több odafigyelést igénylő, több percig tartó mozdulatsor. Azt pedig senki nem állíthatja száz százalék biztosan, hogy nem hullik le a parázsló hamu a ruhájára, az üléshuzatra, a padlókárpitra.

A nyár mellett télen is látni, hogy egyes dohányosok bal keze kilóg az ablakon, és ott pöckölik le a hamut. Az ő esetükben szinte nem eshet a saját utasterükbe parázs, eshet és repülhet viszont a mögöttük haladó járműbe. Sajnos létező szokás a csikkek kihajítása az autóból. Az autózás mellett Pausz Ferenc évtizedek óta motorozik is, és elmondása szerint koppant már a testén elszívott cigidarabka, de tudnának mesélni a kabriósok is utastérbe repült, majd pánikot okozó parázsló csikkről. Saját autóban és máséban is lehet gond.

Itt van még az utastéren belül keletkező füst, amely akár zavarhatja is a látást. Nagy-Britanniában például az elektromos cigaretta használatát az autóban úgy büntethetik a rendőrök, hogy maga a készülék használata nem tilos. Viszont jelentős füst kibocsátására alkalmas, és ha ilyet tapasztal mondjuk közúti ellenőrzés során a rendőr egy autóban, akkor 100 fonttól kezdődően bírságolhat, és büntetőpontok is járnak. A brit Express által megszólaltatott szakértők szerint az elektromos cigi okozta füst közlekedésbiztonsági kockázat.

Oké, de hogyan lehetne ezt tiltani? Aztán ellenőrizni?

Az ORFK volt közlekedésrendészeti vezetője szerint korábban felmerült már az autóban evés betiltása is szakmai körökben, de azt túlzásnak tartaná. „Csak azt szabad tiltani, amit ellenőrizni is lehet, márpedig a cigarettázást lehet. Az ellenőrzést végző rendőr ezt látja, pláne ha dokumentáló eszköz van nála. Ugyanúgy, ahogy mobil van vagy nincs a járművezető kézben, az is eldönthető, hogy égő cigaretta van-e a kezében” – mondja Pausz, aki szerint a jogszabályban történő megfogalmazásnak is hasonlónak kell lenni, mint a telefon esetében.

Mi járna a cigiző sofőrnek?

„Praktikusabb lenne a közigazgatási bírság” a volt főrendőr szerint. Ahogyan a kézben tartott mobilt, vagy a be nem kapcsolt biztonsági övet, úgy ezt is látnák a VÉDA-rendszer mobil és fix kamerái. A kérdéses esetekben pedig ennél is közbe avatkozhat a gép helyett döntő ember.

Azt már mi tesszük hozzá, hogy ebben az esetben akkor is menne a bírság a jármű tulajdonosának, ha az autója kölcsönadása után nem őt fotózták le bagózás közben. Akkor is, ha ő mondjuk soha életében nem dohányzott.