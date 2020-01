Olvass tovább

Rögzítés

Amiben mindkét modell megegyezik, hogy az autóba építve – feltéve, ha nem hagyja valaki a helyén – nem szükséges minden alkalommal a tápkábel dugdosásával is vacakolni, elég a tartóra illeszteni a cuccot és lehet is indulni. Míg a nagyobb Q8-asnál a szokásos, tapadókorongos rögzítést választották, addig az X-es változat talapzatát kétoldalú, bitang erős öntapadós ragasztó tartja a helyén. Tehát érdemes meggondolni, hova tapasztja a vevő, mert a korrigálás elég macerás lehet.

Emellett az autók közötti cserebere is lehetetlen ennél az eszköznél, de mindezek ellenére mégis ez a kifinomultabb megoldás. Napi használat mellett kényelmes, hogy a kamera helyére illesztésekor két erős mágnes rántja magához a kameraegységet. Semmi szenvedés, egy pillanat alatt ott van, ahol lennie kell.

Mókás, hogy a sebességméréshez nélkülözhetetlen GPS-egység szintén hasonlóan rögzül a talapzatra, de azt nem kell állandóan piszkálni, maradhat a kocsiban a talapzatra cuppantva. A Q8-as rögzítése közel sem ennyire egyszerű, ez két kezet igényel, különösen az eltávolításkor, amikor még a picike biztosítópöcköt is nyomni kell, hogy oldjon a rögzítés. Viszont ezt lehet jobbra-balra is forgatni, míg a másik csak fel-le irányban mozgatható.

Mindkét eszközhöz szinte a holdig elérő, 12 voltos szivargyújtó-aljzatba csatlakoztatható tápkábelt mellékelnek, ami az egyiknél mini, a másikban mikro csatlakozóban végződik a kamera oldalán. Természetesen nem szükséges ezen keresztül táplálni a kamerákat, ha van elég USB-csatlakozó, azokat is be lehet fogni. A régebbi autók tulajdonosai jobban járnak az X-es változattal, amely még egy telefontöltésre alkalmas 2,1 amperes maximális töltőáram leadására képes USB-aljzatot is kínál pluszba a kamerának dedikált 1 amperes mellé.

Mit tudnak?

2304 x 1296 pixeles maximális felbontásra képes a nagyobb, és 1920 x 1080 pixelesre a kisebbik menetrögzítő kamera. A Q8-asban sávelhagyásra figyelmeztető menüpont is aktiválható, van fixen telepített sebességmérő riasztás, az X-es változat pedig mozgásérzékelővel rendelkezik, ha ezt a beállítást választja a tulaj, akkor ha nem történik semmi, a kamera sem rögzít felesleges adatokat.

Itt egy videó a két kamera képminőségéről. Egymás mellett voltak a szélvédőre tapasztva, az első mindig a kisebb, olcsóbb kamerával készült felvétel, amit a Q8-as HD-re konvertált műve követ.

Ami a különféle pofátlan, kretén, balesetveszélyes senkiházikat megörökítő megszégyenítő videók elkészítésénél nagy segítség, az a gombnyomásra induló eseményrögzítés és a lehetőleg személyre szabható, minél rövidebb szakaszokban történő videorögzítés. Ezt egész használható határok között lehet állítani a Niceboy kamerákban, érdemes az egyperces beállítást választani.

Szintén klassz, ha a G-szenzor által, vagy a manuálisan indított felvételek nemcsak a kiváltó gyorsulási adatok rögzítésének pillanatától vannak meg a kártyán. A Q8-as változat ilyenkor félperces blokkokat vesz fel – ezeket védett mappába helyezi, ami a kártya betelésekor sem íródik felül – és az esemény előtti 10 másodperctől menti a felvételt. Így csattanáskor biztosan meglesz az azt megelőző 10 és az utána lévő 20 másodperc.

Autós kameráknál, sőt, lassan bármilyen köztéren videózásnál azonnal felmerül a kérdés, hogy vajon ez mennyire jogszerű. Mivel általában a hülyéknek gyakran több joguk van, mint a normálisaknak, így nem tanácsos jól olvasható rendszámmal közzétenni az így készült elrettentő videókat, bármekkora ordas gyökérséget is látunk rajta, mert még a felvételt készítő ütheti meg a bokáját. De megkérdeztük szakembertől is, hogy mi az ábra:

Legális a fedélzeti kamera használata?

Dr. Gombolai Éva, a DAS Jogvédelmi Biztosító jogtanácsosa az alábbiakat válaszolta a kérdésünkre:

“A fedélzeti kamera, mint eszköz használatát (Magyarországon – szerk.) kifejezetten nem tiltja jogszabály, ellentétben pl. Ausztriával, ahol bírságot von maga után. A használata mindaddig semmilyen jogsértést nem eredményez, amíg a felvételen valaki, vagy valamilyen személyes adat nem jelenik meg. Onnantól azonban – tekintettel arra, hogy már a felvétel elkészítéséhez is az adott személy hozzájárulása szükséges, személyiségi jogsértés valósul meg. Az adatvédelmi biztos korábbi állásfoglalása alapján a rendszám is személyes adat, vagyis annak kezelése is hozzájáruláshoz kötött. Ennek két következménye van.

Az egyik, hogy a felvételen szereplő személy, vagy a személyes adat jogosultja kérheti a személyhez fűződő jogsértés szankcióit, akár sérelemdíjat is. Nyilván ez csak akkor merül fel, ha a felvételt közzéteszik. Emiatt a felvételek internetes feltöltése, akár okító, de főként megszégyenítő célzattal, bizony vonhat maga után ilyen következményeket.

Amennyiben bizonyítékként szeretnénk felhasználni, és ehhez a másik fél nem járul hozzá, akkor más a megítélése a büntetőeljárásnak, és más a kártérítési igény érvényesítése miatt indított polgári peres eljárásnak.

A büntetőeljárásban nincs kifejezetten nevesítve, hogy jogellenes lenne a személyiségi jogsértéssel készült felvétel, van is rá példa, hogy ilyet bizonyítéknak felhasználnak. A személyiségi jogvédelemnek ugyanis nem az a célja, hogy más kárára érvényesíthessem azt. Megfogalmazódott már az a gondolat is, hogy az igazságszolgáltatáshoz fűződő jog és érdek erősebb adott esetben, mint a személyiségi jogvédelem. A büntetőeljárásban egyértelműen nem használható fel az eljáró hatóság által jogellenesen (pl. kényszervallatással beszerzett bizonyíték), de egy fedélzeti kamera felvételénél az eset összes körülményeit nézve a bíróság dönthet úgy, hogy azt bizonyítékként elfogadja, akár a másik fél azon indítványa ellenére is, hogy zárják ki a bizonyítékok közül, bár ez utóbbira is van példa.

A korábbi polgári peres szabályok szerint szabad bizonyítás elve alapján minden bizonyíték elfogadható volt (legfeljebb a másik fél külön eljárásban személyiségi jogvédelem miatt igényt érvényesíthetett – megjegyzem, ha a saját jogsértését tartalmazó felvételről van szó, nem gyakorlat ennek teret adni, magyarul senki nem számíthat emiatt komolyabb sérelemdíjra). A jelenlegi szabályok szerint jogellenes bizonyíték az, ami személyiségi jogsérelem révén keletkezett, de az okozott jogsérelem súlyára, a bizonyíték hasznosságára, az egyéb bizonyítékokra és úgy általában az eset összes körülményére tekintettel figyelembe lehet venni.

Összességében tehát nem visszaélésszerűen használva bízni lehet abban, hogy a fedélzeti kamerák felvételei elfogadott bizonyítékok lesznek, így jelentősen megkönnyítik a bizonyítást és a tényállás tisztázását. Mielőtt felhasználjuk, konzultáljunk jogi szakértővel!”

Aki sokat autózik, annak valószínűleg érdemes befektetés egy autós kamera. Bármikor jól jöhet, ha ártatlanságunkat kell bizonyítani, de az extra szolgáltatásokkal még a gyorshajtásba szaladástól is megvédhetnek. A két kipróbált kamera közül mi a képminőség és szolgáltatások alapján a Pilot Q8-ast választanánk, de ha a komfort, a dizájn a fontosabb, illetve hasznát vennénk egy extra USB-aljzatnak is, akkor a Pilot X mellett döntenénk.