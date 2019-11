Olvasóink szerint a dízel ellen olyan érvek szóltak, mint a magas karbantartási költség, a magas károsanyag-kibocsátás vagy a rossz a megítélés. De sokan azt válaszolták, hogy nekik egyszerűen nem éri meg a dízelautók magasabb árát kifizetni, nem autóznak annyit, hogy a kevesebb fogyasztással megtérüljön a járműbe fektetett pénz. És az is kiderült a kérdőívből, hogy a válaszadók több mint 80 százalékának rokonai, ismerősei és barátai is benzinüzemű autóval rendelkeznek.

Melyik dízelnek van jövője? Az alábbi videóban van néhány válasz:

Mi a különbség a benzines és a dízelautók között?

A dízelek mindenképpen közvetlen befecskendezéssel működnek oly módon, hogy a gázolajat a sűrítéstől felforrósodott levegőbe porlasztják be. Csakhogy a porlasztás a nagy befecskendezési nyomás és a fúvókák kis lyukmérete ellenére nem tökéletes. Emiatt cseppek képződnek, aminek csak a felülete ég el tökéletesen, a közepe viszont koromszemcseként távozik a kipufogószelepen át. Emiatt kell a dízeleknél részecskeszűrőt alkalmazni.

Ugyanez a probléma már a közvetlen befecskendezős benzinmotorokat is elérte , ezért már azokhoz is kötelező a részecskeszűrő. A gázolaj elégése nagy hőmérséklet és nyomás, valamint levegőtöbblet jelenléte mellett megy végbe. Ezek miatt a hengerben lévő levegő nitrogéntartalma (a levegő 78 százalékban tartalmaz nitrogént), egyesül a szintén jelen lévő (és egy részével a gázolaj elégetését tápláló) oxigénnel. Ennek következtében különböző nitrogén-oxidok képződnek, amelyek alapvetően mérgezőek, felelősek a szmog képződéséért és a savas esőkért is. A dízelekkel szemben sem a közvetlen befecskendezéses, sem a szívócső befecskendezéses benzinmotorokban nem képződik annyi nitrogén-oxid, amit a jól bevált hármas hatású katalizátor közömbösíteni ne tudna.

A szívócső-befecskendezéses motorok sem koromszemcséket, sem nitrogén-oxidokat nem bocsátanak ki, azonban nem olyan jó a hatásfokuk, ezért nagyobb a szén-dioxid-kibocsátásuk, mint akár a közvetlen befecskendezéses benzineseké, akár a dízeleké. Azonos fogyasztási érték esetén egyébként a dízelek szén-dioxid-kibocsátása magasabb lenne, mert a gázolajnak nagyobb a széntartalma, mint a benzineké. A dízelek kisebb szén-dioxid-kibocsátása a jobb hatásfokukból következő kisebb fogyasztásuknak köszönhető.