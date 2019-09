Olvass tovább

Üdv, Lajos

Szakértőnk válaszol

Kedves Lajos!

Ezek nem ilyenek. A “valami zörgő hang” sok minden lehet, de valószínűleg a vezérműlánc feszítője hibás. Ennek következménye lehet a lánc nyúlása is. A turbóból érkezett hangok ritkán szűnnek meg. Ha rendellenes zaj érkezik a motorból, az sohasem “normális”. Nem praktikus véleményt mondani úgy, hogy nem látta, hallotta szakember, bár sok autószerelő társam hajlamos ennyiből diagnózist mondani. Azt javaslom, mindenképpen mutassa meg az autót szakembernek vásárlás előtt.

Üdvözlettel,

Varga Tibor

Volvo 30 ezer kilométerre

Olvasónk kérdez

Kedves Tibor!

A véleményét, segítségét szeretném kérni használt autó vásárláshoz. A keret 2-2,5 M. forint. Éves szinten 20-30 ezer km nagyobb részt autópálya. Szempont továbbá hogy 2-3 havonta meglátogatom a szülőket határon túl és az ukrajnai rossz útviszonyok miatt ne legyen túl alacsony (pl: ültetett honda civic). további szempont a megbízhatóság, biztonság érzet, kényelem, luxus érzet.

Elképzelés megvan erőssen a volvo s80 felé húzok a 2.0 l 100kw os és a 2,4 l dieselek évjárat 2007-től fölfelé. Szóba jöhetne még az s60 as, valamint mercedes E osztály főleg diesel (itt talán az 1,8 benzines compresor is). Elsődleges az s80 kell e félnem a 200-300 ezer feletti futásteljesitménytől? Egyébb hibák esetleg valamilyen okos ötlet, vagy alternativa az s80 ra.

Ide link-elném a használtautó.hu kinálatából nézett autókat (kb 5-6 db), de félek nem fér bele az ezer karakterbe

Válaszat előre is köszönettel:

Maradok tisztelettel: Nagy Olivér

Szakértőnk válaszol

Kedves Olivér!

Évi 30 000 km használatra és sok vidékezésre remek választás a Volvo S80 2,4D (D5). Nagy, kényelmes, erős, megbízható utazóautó. 300 000 kilométer alatt nehéz találni 2010 előtti példányt, de nem kell félni a magasabb futásteljesítménytől. A szervizelése nem olcsó. Ez a típus sem golyóálló. Elsősorban az üzemanyagrendszer alkatrészei fáradhatnak el, mint minden dízelautóban. Érdemes vásárláskor jó állapotú S80-at választani kicsit drágábban. Mindenképpen nézesse át szakemberrel vásárlás előtt.

Üdvözlettel,

Varga Tibor

Ezt kell tudni a Ford Focus III-ról

Olvasónk kérdez

Sziasztok!

Ford Focus 3-ban gondolkodom(nem kombi), abból is már a ráncfelvarrottban, tehát olyan 2015-ös évjárattól. Elsősorban diesel érdekelne. Segítsetek, legyetek szívesek, pár infóval, hogy mi az, amire oda kell figyelni ennél az évjáratnál!



Milyen motorral szabad őket megvenni, milyen váltóval? Mert gondolkodom az automatán is. Nagyon sok videót megnéztem ebből az évjáratból,de használt tesztet nem találtam, ebből csak újat mutattak be. Szóval minden érdekelne erről az autóról! Segítségeteket előre is köszönöm!

Varga Attila

Szakértőnk válaszol

Kedves Attila!

A III-as Ford Focusok egyik gondja volt a kuplungszerkezet rugóinak törése, amitől a kuplung működésképtelenné vált. Nem sok autót sújtott, de akiét igen, az nagyon nem örült neki. Ha netán kuplunghibás lenne a kocsi, tedd egyesbe a váltót és az önindítóval rángatva, de be lehet indítani a kocsit. Így ki lehet evickélni a kereszteződés közepéből vagy eljuthatsz az első pihenőig egyesben, esetleg kényszerből válthatsz kuplung nélkül is. A szinkrongyűrűk nem fogják szeretni, de a váltót kis fordulatszámon üresbe áthúzva, ott kicsit várva és kettesbe betalálva legalább le tudsz jönni az autópályáról.

Ez minden kézi váltós autóval működik. Az 1,0 EcoBoost motorokat azért nem javasolnám, mert az olajcsere elfuserálása esetén, amennyiben nem a gyárilag előírt specifikációjú (ami nemcsak a viszkozitásra vonatkozik!!!) olajat tesznek bele és nem a szükséges időközönként cserélik, akkor a vezérműszíj tönkre tud menni bennük. Kisebb-nagyobb foszladékok válhatnak ki belőle, ami a szíj szakadásával végződhet. Ennél sokkal szerencsésebb hiba, ha csak vándorútra indulnak a darabok és eltömítenek valamit, amiből észlelhető a vezérműszíj oszlása.

A tűzesettel fenyegető hengerfejrepedés miatti visszahívás közismert. Az 1,0 EcoBooston a hűtőfolyadék tágulási tartálya vízcsövének repedése a gond, az itt elfolyó, majd elfogyó hűtőközeg miatt a motor túlmelegedhet. Az 1,0 Focusok közül a 2011. 10. 05. és a 2013. 10. 12. között gyártott autókat hívta vissza az importőr, az 1,6 literesből a 2010. 07. 23. és 2014. 09. 21. között készült autókat. Abban bízhatsz, hogy ezeket az igen aggasztó hibákat a márkaszervizek időközben megoldották az érintett autókon. De ez eleve csak a modellfrissítés előtti Focusokat érinti, tehát amit Te keresel, azt a verziót már nem.

Minden autónak vannak hibái, ezzel együtt a Focus III egy jó, megbízható, szervizköltségét tekintve is kedvező autó kitűnő ár/érték aránnyal, nem véletlenül taxiznak vele annyian. De nem mindegy, melyik motorral veszed! Ha nem sietsz, az értéktartás a fontos és főleg 8 km-nél rövidebb utakra jársz, akkor az 1,6 Ti-VCT szívó benzines a nyerő. Ha sztrádán vagy országúton autózol, fontosak a jobb vagy a jó menetteljesítmények, akkor az 1,6 vagy az 1,5 literes dízelt javaslom, abból széles a választék is. A legjobb viszont a kétliteres dízel, ez erős, takarékos, stabil, igen jó motor, amennyiben nem városi forgalomra keresel autót.

Üdv, Szörényi András