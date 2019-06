Eltart egy darabig mire megjavítják, le kell venni róla a váltót, kuplungot, lendkereket, és megnézni, mi a baj. Elég nagy szívás, mert most is mehettünk volna egy órát, és nekünk két kör sikerült. Tesztelésre, beállítások keresésére tökéletes ez a VIP Ride is. Nem beszélve arról, hogy itt volt Farkas Bertalan, az egyetlen magyar űrhajós is, aki beszállt a kamionba, de már nem tudtunk elindulni.

Jobbulást a kamionnak. Úgy volt, hogy a Hungaroringre néhány változtatással érkeztek. Lehet pontosabbat tudni arról, hogy mi az?

Nem volt rá idő, sajnos. Szeretnénk egy új váltót a kamionba, a csapattárséban már benne van, de még az sem tudtam kipróbálni. Két hét múlva lesz futam legközelebb a Szlovákiaringen, addigra bekerül.

Milyen váltó ez, miben jobb?

Csak széria sebességváltók használhatók a szabályok szerint, de azokból rengeteg féle van, azokat próbálgatjuk.

Mennyi lenne a max végsebesség egy ilyen váltóval, ha nem lenne a 160 km/órás korlátozás?

Azzal az áttétellel, amit most használunk, nem bír sokat. 160-nál van optimális fordulaton, ha nem lenne ott lekorlátozva kb. 170-180-at menne, ha elforgatnád 3000-ig. Ha áttételeznénk és lehetne még felváltogatni, akkor más lenne a helyzet: volt csapat, aki a 300 km/órát is átlépte ilyen specifikációjú kamionnal.

1100 lóerő körül és 5000 Nm körüli nyomatékkal?

Igen, a többieké 1100, a miénk inkább 1000. A nyomaték valahol 5000 Nm körül van, de nehéz pontosan megmondani, nagyon ritkán kerülünk próbapad közelébe. Nagyon kevés az olyan pad, amire rá lehet ezt a nyomatékot engedni.

Gyorsulásról tudsz mondani pontos adatot?

60 – 160 között 6,5 másodperc

Nulláról van adat, vagy a repülőrajt miatt nem lényeges?

Nem méregetjük, a sebességváltó miatt nehéz elindulni, és a váltások is kellemetlenek.

Ekkora nyomatékkal hány fokozott használsz a versenyen?

Normális esetben, amikor megyünk gyors körön, két fokozatot. Kanyarfokozat, meg az egyenes. Nem így nevezem, de kettőt csak.

Milyen köridőket megy most a mezőny? 2:18- as időket láttam régebben.

A régi pályán tudtunk menni 2:16-ot is, az új pálya hiába gyorsabb, a penalty markerek (műanyag oszlopok a kanyarokban) beljebb kerültek, emiatt egy másodpercet bukunk. 2:17-2:18- as idők vannak most is.

Neked mi a legjobb időd itt a Hungaroringen, sok autóval már mentél már itt?

Formaautóval volt 1:40 vagy 1:41 talán.

Ezek után nem unatkozol a kamionban?

Unatkozni azért nem unatkozom, mert elég nehéz vezetni. A nagy súly miatt sokat kell terelgetni a kanyarokban

Térjünk vissza a fejlesztésre. Egy része átkerült Magyarországra, újra a korábbi, magyar versenymérnököddel dolgozol. Ez mekkora előnyt jelent?

Nem is annyira a fejlesztés, inkább a szervizelés, karbantartás van itthon, bár bizonyos dolgokat azért mi is fejlesztünk az autón, például a futómű és kormányzás, de a motorral nem foglalkozunk. Hiszem, hogy előnyt jelent, sok mindent jobban meg fogunk tudni csinálni, de még nagyon az elején vagyunk ennek a folyamatnak. Alapvetően most is elégedett vagyok az autóval, a miénk az egyik legjobb a mezőnyben, ha a motort nem számítjuk.

Milyen feladatokat látsz még el a csapatban azon kívül, hogy versenyzel?

Az általános fejlesztési irányok meghatározását próbálom segíteni, és próbálok segíteni csapat életét, ha kell valami alkatrész, akkor ezt néha én intézem.

Mennyi időt vesz el az életedből a versenyzés?

Teljes munkaidőben ezt csinálom.

Mit vársz a hungaroringi futamtól és az évtől? Jelenleg a harmadik helyen állsz a pontversenyben

Bravúr lenne, ha tudnánk nyerni az évben, és itt is az kellene. Dobogóra szeretnék állni mindenképpen, a tetejére szárazon kicsi az esély, de esőben összejöhetne.

Szurkolunk! Köszönjük az interjút.