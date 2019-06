A Swift Cup Europe sorozat idei harmadik futama a Kamion EB & Fesztivál programjaként várja a nézőket a Hungaroring lelátóira, mi pedig most segítünk azoknak is képbe kerülni, akik nem tudják, mi is ez a széria pontosan.

A kezdetek

A versenysorozat 2006-ban indult útjára Magyarországon, amely akkoriban még Suzuki Swift Kupa néven futott. A szériát, nem titkolt szándékkal, a magyar autósport utánpótlás-nevelésének érdekében hozták lére. Az azonos autók test-test elleni küzdelmeiben jól megtanulhatóak a pályaversenyzés alapjai.

Utánpótlás

2010 óta még nagyobb hangsúlyt fektetnek a tehetséggondozásra: az akkor elfogadott új szabályok értelmében 14 év helyett már 12 éves kortól lehet versenyezni kupás Suzukival. A korhatár leszállítása azonban nem jelenti automatikusan a versenyzői licenc kiváltását is, hiszen a fiataloknak komoly feltételrendszernek kell megfelelniük.