A törvénymódosítás miatt az ORFK-nak csak 2014-től kezdődően vannak adatai, ám a számokból kiderül, hogy az elmúlt négy évben közel négyszeresére emelkedett a bódult állapotban lekapcsolt autósok száma:

628 bűncselekményt rögzítettek az autósokat ellenőrző rendőrök 2018-ban

390 bűncselekményt 2017-ben

313 bűncselekményt 2016-ban

243 bűncselekményt 2015-ben

173 bűncselekményt 2014-ben.

Fontos megemlíteni, hogy a „járművezetés bódult állapotban” jogszabályi kategória a kábítószer-fogyasztók mellett a kábító hatású szereket, valamint a bódultságot okozó gyógyszer készítményektől „elvarázsolt” járművezetőket együttesen összegzi.

Amennyiben közúti ellenőrzéskor a rendőrök szerint fennáll a bűncselekmény megalapozott gyanúja, büntetőeljárást indítanak. Pozitív drogteszt után alapesetben két év szabadságvesztést kaphatnak az autósok, viszont ha bódult állapotban vezetve súlyos testi sértést, vagy halált okoznak közlekedési balesettel, akkor már öt évtől tíz évig terjedő börtönnel sújthatók.

Növekszik a drogos sofőrök bírósági ügyeinek száma az ügyvéd szerint

„Növekedés tapasztalható a bódult vezetők bírósági ügyeinél, jellemzően a 18-35 éves korosztályról beszélünk” – állítja a Janklovics Ádám ügyvéd, aki a Vezess hozzá forduló olvasóinak is jogi tanácsokat ad. A közlekedési ügyekre szakosodott védő képviselte többek között a kokainos gázoló néven elhíresült üzletasszonyt, aki a vád szerint állatnak hitte áldozatát.

Januárban a nő többéves börtönbüntetést kapott. „Abban az esetben, ha nem csupán járművezetés bódult állapotban történik, hanem ezzel összefüggésben valaki nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenved, jó esetben egy felfüggesztett szabadságvesztéssel megússza. Halálos baleset után általában letöltendő szabadságvesztésre ítéli a vádlottakat a bíróság, átlagosan 2-4 év között kapnak” – mondja az ügyvéd.

Egyre kevesebb a balesetek után végzett drogteszt

Közismert, hogy tavaly negatív rekordot döntött a személyi sérüléses balesetek száma (16 757), sajnos évek óta folyamatos az emelkedés. Eközben a KSH-tól kikért adatok szerint évről évre kevesebb a balesetek után elvégzett drogteszt, aminek nem tudjuk az okát.

2077 drogteszt 2018-ban, ebből 45 pozitív

2525 drogteszt 2017-ben, ebből 45 pozitív

2729 drogteszt 2016-ban, ebből 58 pozitív

2774 drogteszt 2015-ben, ebből 53 pozitív

3017 drogteszt 2014-ben, ebből 48 pozitív

Első ránézésre örömtelinek tűnik a közlekedési balesetben érintett járművezetők pozitív teszteredményeinek visszaesése a 2014-es szintre, azonban akkor 63 vizsgálatra esett egy pozitív eredmény, míg tavaly már 46-ra.

Mit fogyasztanak leginkább a bódult autósok?

Hivatalos statisztikája sajnos nincs 2019-ben a rendőrségnek arról, hogy a bódult állapotban lekapcsolt autósok vizelet-, vagy vérmintájában jellemzően milyen szerek találhatók. „Általánosságban azonban elmondható, hogy napjainkban Magyarországon a legelterjedtebb szerek között található a marihuána, amelyet az ecstasy, majd a szintetikus kannabinoidok (herbál), végül az amfetamin, illetve a dizájner stimulánsok (kristály) követnek” – válaszolta az ORFK a Vezess kérdésére.

Nincs kimondottan a drogos sofőrök kiszűrésére szervezett magyar akció

A rendőrök napi szolgálata közben prioritást élvez az ittasan és bedrogozott állapotban vezetők kiszűrése, állítja a rendőrség. Kiemelt, országos szervezésű akciót kimondottan a kábítószeres autósok kiszűrésére ugyanakkor nem szerveznek, csak a TISPOL nevű nemzetközi ellenőrzés részeként tart ilyet a magyar rendőrség.

Ennek keretében évente kétszer tartják meg nálunk is az Alcohol and Drugs ellenőrzést, amely a nevéből adódóan a belőtt autósok mellett az ittasan vezetőkre is vadászik. Másfél hete volt a legutóbbi akció, 77 084 járművezetőt ellenőriztek a rendőrök, akik közül 378 autós ellen indítottak eljárást.

(Kiemelt kép: MTI, Mihádák Zoltán)