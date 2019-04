Olvass tovább

Azért is érdekelt ez a gumiabroncs, mert talán a négy évszakos gumit a legnehezebb jóra megcsinálni. Annyiféle kompromisszumot kell hoznia, annyiféle kérdésre kell legalább megfelelő vagy jó választ adnia a fejlesztőknek, hogy könnyű elhasalni az elvárások szorításában. Nem véletlen, hogy téli és nyári gumiból vannak igen alacsony árúak is, a négy évszakosba könnyebben beletörik a bicskája mindazoknak a márkáknak, amelyek csak a termék olcsóságával kívánnak versenyezni.

ECE R117: elfogadják téli gumiként

A gyártó egyik érve az egész éves gumi mellett, hogy a szélsőségesebbé váló időjárás nem lepheti meg az autóst. Ez a gumicsere időszakában igaz lehet, mert egy áprilisi hózáport nyári gumival tényleg nem jó végigcsinálni. Más kérdés, hogy mire megyünk a négy évszakos gumival, ha a nyári gumis autók miatt áll a forgalom és mi sem haladunk. Az biztos, hogy ezt sem kell cserélni, a pincéből felcigölni, szükségtelen tárolni vagy tároltatni, ami kényelmi és anyagi érv is. Arról tehát nincs szó, hogy azt tudná télen, mint a valódi téli és nyáron, amit a valódi nyári. És azt se feledjük, hogy a négy évszakos gumi általában felárat jelent a nyárihoz és a télihez képest.

Körülbelül háromévnyi fejlesztőmunka van a gumiabroncsban, mert két teljes téli szezont muszáj vele végigtesztelni. A négy évszakos gumiktól elvárt módon a Vredestein Quatrac Pro is minden méretben teljesíti a téli gumikkal szembeni, az ECE R117 szabványban összefoglalt elvárásokat. Oldalfalán ott virít a megfelelést igazoló, három hegycsúccsal körülölelt hópehely, tehát ahol időszakosan kötelező a téli gumiabroncs, ott is használható.

Kötött forgásirány helyett aszimmetrikus mintázat

Általában a téli és a négy évszakos gumiabroncsok kötött forgásirányosak, mert így jobban muzsikálnak havon és jégen. A nyári gumikra az aszimmetrikus futófelület-kialakítás jellemző. A Quatrac Pro is aszimmetrikus, fejlesztői szerint azért, mert ennyire nagy méretekben már kevésbé érvényesülnek a kötött forgásirány előnyei, köztük a jó vízkiszorítás a futófelület alól.

Ennek a guminak gyakorlatilag külön nyári és téli oldala van. A futófelület nagyjából 60:40 arányban oszlik meg a nyári gumis és a téli gumis terület között, kívül van a nyári, belül a téli oldala. A futófelület szélén masszív vállblokkok akadályozzák meg a túlzott deformációt kanyarban, hogy minél nagyobb felületen tapadhasson az abroncs. Elődjénél, a Quatrac 5-nél tíz százalékkal jobb a tapadása vizes úton és öt százalékkal havas felületen, jelentsen ez bármit. A pontosság kedvéért ezek az értékek a 245/45 R18 100Y XL verzióra vonatkoznak.

Futófelület: bent téli, kint a nyári oldal

Belül a téli gumikról ismert lamellák dolgoznak, a gumi deformálódásával nyílnak és záródnak, amivel jobban belekapaszkodnak az útba, kvázi lesöprik a vizet a felületükről, hogy jobban tapadjanak. A vízelvezetést széles hosszirányú árkok és a vállblokkok felé mutató, széttartó keresztirányú árkok javítják.

Töltőanyagként nagyrészt már szilika helyettesíti a kormot a gumiban. Szilika van a cipősdobozokba tett kis zacskókban is DO NOT EAT felirattal, mert megenni tényleg nem kéne a nedvességszívó hatású anyagot. A jó sok szilika mellett a magas műgyantaarány is javítja a tapadást vizes és havas vagy latyakos úton.

Négy évszakos abroncsnál Y sebességindexről olvasni ma is meghökkentő, pedig az új gumi elődje, a 2014-ben bemutatott Quatrac 5 volt az első négy évszakos gumiabroncs, amelyet 300 km/órás sebességre engedélyeztek. A 300 csak bizonyos verziókra áll, a Quatrac Próból vannak H (210), V (240) és W (270) sebességindexű gumik is. A gumiabroncscímkén a gördülési ellenállásra C, a vizes tapadásra B besorolás szerepel, a mérvadó zajszint 72 db (A).

Széles méretkínálatban kapható a gumi, de főleg az erős aszfaltterepjárók és a nagy teljesítményű közép- és felső kategóriás autók lehetnek a célkeresztben. Akadnak azért szerényebb variációk is. A 205/55 R16-os gumik váltómérete, a 225/45 R17 vagy a 225/40 R18 elérhető a Quatrac Próból, ahogy a 205/50 R17-es méret sem egzotikus. Az átmérő 17-21 hüvelyk közötti, a kínálat 215/65 R17-től indul, a másik véglet a 315/35 R20-as és a 285/40 R21-es szett.

Milyen vezetni?

Először benzines, 280 lóerős Alfa Stelviókat vezettünk napos, tavaszi időben egy közlekedésbiztonsági centrum apró bukóterekkel övezett, erősen kanyargó kezelhetőségi pályáján. Mivel más gumit, konkurens terméket nem állt módunkban kipróbálni és egy új autóval, új gumin, új pályán nehéz mihez viszonyítani a sebességet, itt nagyjából semmi nem derült ki az abroncs kvalitásairól.

Vízen szintén csak ezt a gumit vezettük, jeges tapadású felületen A6-os Audikkal csúszkáltunk, a fékezéssel kombinált kikerülést XC90-es Volvókkal próbáltuk. Jónak tűnt, de sokat erről sem tudok elmondani, mert nem volt másik gumival ellátott autó, amihez viszonyítani lehetne. Az esőztetett körpályán azt mondtam magamnak, hogy ragadd meg a napot, a carpe diem jegyében kikapcsoltam az 530i menetstabilizálását és körbefaroltam vele a bójákat. Ez nagy élmény volt, de amikor azt kérdezték az instruktorok, hogy éreztem-e a fejlesztések hatását az iránytartásban, erre is csak udvariasan tudtam hümmögni.

Szerencsére belefért a programba egy hosszabb tesztút autópályán, majd országúton a Fekete Erdőben. Ez végre rendes országút volt, a próbaautó egy Audi Q5 2,0 TDI 190 lóerővel, ahol és amivel végre volt mihez viszonyítani a kanyarsebességeket és az autó viselkedését. Adódtak az árnyékos völgyekben nedves szakaszok, a napsütötte oldalon felszáradt kanyarok, 1000 méter felett még havat is találtam a kerekek alá. Egy modern négy évszakos guminak az igazi kihívás a forró nyár, a fő kérdés, hogy mennyire válik nyúlóssá, kenődővé vele az autó. Kánikula nem volt, ez nem derült ki. Az adott körülmények között, 7-19 Celsius-fokban váratlanul jót autóztam a Quatrac Próval ellátott Q5-ben. Lehet, hogy az egész éves gumiabroncsnak sikerül kitörnie a kis vagy átlagos teljesítményű autók világából.