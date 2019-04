Két éven belül összesen tizenhat valamilyen szintű elektromos megoldást felmutató modellt dob piacra Európában a Ford – jelentették be a márka jövőjét ismertető, Amsterdamban megrendezett nagyszabású sajtótájékoztatón. A Ford GoFurther 2019 elnevezésű eseményen a vezess is jelen volt, így – amennyire csak lehetett – megpróbáltunk a kulisszák mögé lesni.

Korábban az európai gyárak közül többen a kisebb fogyasztású dízelmotorok még további elterjesztésében látták a szén-dioxid kibocsátás csökkentését, ám ennek a lehetőségnek keresztbe tett a 2015-ben kirobbant dízelbotrány. Ennek során ugyanis kiderült, hogy bár a fogyasztás és így a szén-dioxid kibocsátás hatásosan csökkenthető a dízelekkel, de ha nem építenek be drága utókezelő rendszereket, akkor csak más káros anyagok (például a nitrogénoxidok) kibocsátásának megnövekedése árán.

A másik lehetőség az autónál közvetlenül káros-anyag kibocsátással nem járó elektromos hajtásmódok bevetése. Mivel például egy elektromos autó a működése közben nulla mennyiségű szén-dioxidot bocsát ki, ezért minden egyes példány jelentősen képes javítani az átlagot. Ha kisebb mértékben is, de hasonlóra képesek a különböző szintű hibridrendszerek. Az említett esemény során a Ford látványosan bizonyította, hogy a maga részéről ebben látja a megoldást. Pontosabban abban, hogy 2021-re minden típusából kínál legalább egy, valamilyen szintű elektromos hajtást tartalmazó modellt.

De milyen hajtásmódok is vannak? A legegyszerűbb és legolcsóbb a visszatáplálásra és a belső égésű motor kisegítő támogatására is alkalmas, 48 voltos, a belsőégésű motor és a sebességváltó közé ékszíjhajtással csatlakozó indítómotor-generátor. Ez arra képes, hogy lassításkor energiával töltse a viszonylag kis kapacitású, 48 voltos lítium-ion akkumulátort, illetve gyorsításkor akár 50 Nm nyomatékkal támogassa a ma már kivétel nélkül turbófeltöltős belsőégésű motort. A turbót azért fontos megemlíteni, mert az elektromotor segíthet a turbólyuk csökkentésében is, így a turbó méretét és nyomását is a szén-dioxid kibocsátás mérséklésének rendelhetik alá.

Ugyanakkor ugyanez a szerkezet a start-stop rendszer feladatát is ellátja. Az egyliteres, háromhengeres, turbófeltöltős EcoBoost benzinmotorral karöltve ezt a minimál-hibrid (idegen szóval mild hibrid) megoldást kapja meg az új Focus és Fiesta. Ennek köszönhetően a Focus fogyasztása és szén-dioxid kibocsátása 4,7 l/100 km-re és 106 g/km-re csökken, míg a Fiestáé 4,9 l/100 km-re és 109 g/km-re.

Ezek az értékek ugyan még magasabbak a 95 g/km-nél, de viszonylag egyszerű és olcsó technikával sikerült elérni. A következő szint összetettebb és drágább, de egyben hatékonyabb is. A teljes (vagy angolul: full) hibrid rendszerek már az autó hajtására is képesek. Ilyet a Ford eddig is kínált a négyajtós Mondeo, illetve amerikai testvére, a Fusion Hybrid formájában. Ez a rendszer egy kétliteres, turbófeltöltős, 187 lóerős belsőégésű motorból, két elektromotor-generátorból és az utóbbiakkal összekapcsolt, 1,4 kilowattórás árambefogadó-képességű lítium-ion akkumulátorból áll. Az egyik elektromotor-generátor közvetlenül a hajtott kerekkel áll kapcsolatban, ez mozgatja az autót, illetve lassításkor – generátor üzemre váltva – ez tölt vissza a hibrid rendszer akkumulátorába.

A motorhoz közelebb lévő másik elektromotor-generátor egység a belső égésű motor indítómotorjaként, illetve amikor a belsőégésű motor hajtja, akkor az akkumulátort töltő generátorként működik. A belsőégésű motort és a két elektromotor generátort egy bolygómű kapcsolja össze egymással. A négyajtós Ford Mondeo Hybriden kívül a teljes hibrid rendszer hamarosan elérhető lesz a Mondeo kombi kiviteléhez is, amelyben úgy helyezik el a hibrid rendszer lítium-ion akkumulátorát, hogy ne csorbítsa a csomagtartó befogadóképességét.

A következő lépcsőt a konnektorról tölthető (angolul: plug-in) hibridek jelentik. Ezek műszaki megoldása lényegében egyezik a teljes hibridekével, az igazi különbség az akkumulátor mérete. A jóval nagyobb, gyakran 10 kWórát meghaladó kapacitású akkumulátor már elegendő áramot tárol ahhoz, hogy akár 50 kilométernél is hosszabb távon lássa el árammal a kerekeket hajtó elektromotor-generátort, így az autó úgy tehet meg ekkora utakat, mint egy villanyautó – vagyis káros-anyag kibocsátás nélkül. A nagyméretű akkumulátor hálózatról is tölthető, így aki rövid távon használja autóját, akár kilométerek százait hagyhatja maga mögött szén-dioxid kibocsátás nélkül közlekedhet. Viszont, ha messzebbre kell mennie, akkor arra ott a belsőégésű motor.

A Ford két friss típusához, a Kuga és az Explorer új, éppen ugyanezen a rendezvényen bemutatott generációjához kínál ilyen rendszert. Az új Kuga esetében azonban itt érdemes megjegyezni, hogy összesen három hibrid kivitelt is gyárt majd belőle a Ford, vagyis minimál-hibridet, teljes hibridet és konnektorról tölthető hibridet is! A rendezvényen épp ez utóbbi formájában volt látható, amelynél belsőégésű motorként egy négyhengeres, 2,5 literes, Atkinson ciklusú (ez takarékosabb a szokásos Otto ciklusnál) benzinmotort alkalmaz a Ford, ezt egészíti ki egy hajtó elektromotor-generátor, amellyel együtt a rendszer teljesítménye 225 lóerőt tesz ki. A lítium-ion akkumulátor kapacitása 14,4 kWh, ami több mint 50 kilométeres táv tisztán elektromos megtételéhez elegendő. Ennek beszámításával a fogyasztás 1,2 l /100 km, ami alig 29 g/km szén-dioxid kibocsátással egyenértékű. Ez már alaposan javítja az átlagot!

Benzinmotorjának méretét, illetve az egész autó teljesítőképességét elnézve eléggé meglepő, de igaz, hogy a másik új, konnektorról tölthető szabadidő-autó, az Európába Amerikából érkező új Explorer szintén kiveszi a részét a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséből. A csaknem öt méter hosszú, két méter széles, és ugyanolyan magas, hétszemélyes, összkerékhajtású SUV belsőégésű motorja ugyanis egy 350 lóerős, háromliteres, turbófeltöltéses, V6-os benzinmotor, amely 100 lóerős elektromotor-generátorral kiegészítve 450 LE teljesítmény, és 840 Nm forgatónyomaték leadására képes. Az elektromos áramot tároló lítium-ion akkumulátor 13,1 kWórás kapacitásával több, mint 40 kilométeres táv tehető meg tisztán elektromosan, és ez elegendő ahhoz, hogy az új Explorer szabványos fogyasztása alig 3,4 literre jöjjön ki 100 kilométerenként, ami kilométerenként mindössze 78 gramm szén-dioxid kibocsátásával jár együtt!

A közvetlenül az autónál mérve a legkevesebb káros-anyagot, ezen belül szén-dioxidot az akkumulátoros, teljesen elektromos autók bocsátják ki. Ilyen is akad a Ford tarsolyában, de egyelőre a márka nem teregeti ki kártyáit vele kapcsolatban. Annyit árul el csupán, hogy a 2020-ban piacra lépő SUV karakterű autó formáját és képességeit a Ford Mustang ihlette, a hatótávolsága pedig eléri a 600 kilométert.

Szintén a jövő zenéje a teljesen elektromos Ford Transit (a Ford erőteljesen érdekelt a kis haszonjármű piacon), valamint az új Ford Puma, ami azonos nevű elődjétől eltérően nem kis kupé, hanem kis szabadidő-autó. Természetesen már ez is hibridhajtással érkezik majd ez év végén (még 2019-ben!), még ha csak 48 voltos minimál-hibriddel is. A Puma a Fiestáéval és a Focuséval egyező rendszert kap, amelyben belsőégésű motorként az egyliteres, háromhengeres, turbófeltöltős benzinmotor szolgál. A Puma fogyasztásáról és szén-dioxid kibocsátásáról még nem nyilatkozott a Ford, annyit azonban elárultak, hogy a csomagtartója rekordméretű, 456 literes lesz. A többit később!