Javarészt kihasználatlanul tátongó csomagtartó van mögöttünk az autóban, így érdemes néhány apró dolgot is bekészíteni, gondolva a nem várt kalandokra is. A jégkaparó, ablakmosó-folyadék, hólapát, hólánc négyesről vélhetően senki sem feledkezett meg, a téli gumiról nem is beszélve. Lehet, hogy a gyűjtemény egyes darabjaira csak pár évente lehet szükség, akkor viszont megmenthetik a napot.