Ha évről évre még nem is, de a generációváltásoknál szinte kivétel nélkül minden autómárka modelljei megnőnek egy kicsit. Leggyakrabban hosszban lesznek nagyobbak, de a tengelytáv is gyarapodik, néha még szélesebbek is lesznek az autók. Nincs ezzel semmi baj, egészen addig, míg meg nem próbálunk beállni velük egy régebben épült, a korabeli autókra szabott garázsba, parkolóházba, a felfestett csíkok közé.

Egy kiszuperált gumiabroncs is megteszi, ha nincs más

Nekünk legtöbbször a Genfi Autószalonon tűnik fel, hogy a kiállítás melletti, jó pár évvel ezelőtt épült, az akkori autók méreteihez igazított parkolóház mennyire szűk. A felfestett vonalak közé ugyan még be lehet állni, de a kényelmes ki- és beszállás teljesen reménytelen dolog. Egyes oldalakon néha még a kényelmetlen is.