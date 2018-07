Ha a téli jégkaparástól, sós lerakódástól már nem dolgozik tökéletesen az ablaktörlőlapát, cseréljük le, hiszen nyáron is lesz dolga. A nyári záporoknál, amikor olyan, mintha dézsából öntenék a vizet, különösen jól jön egy tisztességes, minőségi lapát, mint ez . Száraz időben pedig a bogarakat kell maradéktalanul eltávolítani, hiszen a bogár mindig a vezető szemmagasságában kenődik tenyérnyi folttá. Nem szabad megfeledkezni a hátsó lapátok cseréjéről sem, mert a parkoláskor sem árt, ha kilátunk hátrafelé is.

Felkerült a táblára a színes krétával, szépen kidolgozott vakáció felirat, kezdődhetnek a nyári autós barangolások. Viszont hosszabb és főleg külföldi utak előtt hasznos pár dolgot átnézni a családi autón. Nem kell feltétlenül szakemberhez menni, a legtöbb dolgot otthon is meg lehet csinálni, illetve a kiegészítőket is könnyen be lehet szerezni.

Nem kell kiadós autópályás utazás ahhoz, hogy az autó szélvédője rovaroktól szennyeződjön: gyakran a parkoló autókat is érheti meglepetés a fákról lecsöpögő, ragadós folyadék képében. A végeredmény ugyanaz, nem túl esztétikus, foltos karosszéria, amit nem is biztos, hogy egy átlagos autómosás képes eltávolítani. Ilyenkor lehet a bogároldó folyadékért nyúlni, feltéve, ha van. A szélvédőn lévő bogármaradványok eltávolítása sokkal egyszerűbb és hatékonyabb igazi szélvédőmosó folyadékkal.

Lámpák, akkumulátor

Nyaralás előtt az akksi állapota felől is jó tájékozódni, hiszen a jellemzően rövid, a szállás és a strand közötti autózások jobban megterhelik az akkumulátort, miután az áramfelvétel a maximumon van – hiszen a hifi is jellemzően működik ilyenkor. A lámpák, izzók szintén megérnek egy alapos átnézést, a hosszabb utak esetén nagy eséllyel kerülünk olyan helyzetbe, hogy éjszaka kell vezetni. Sokszor csak a fényszóró működésére koncentrálnak az autósok, de egy apró, filléres rendszámvilágító izzó kiégése miatt is be lehet gyűjteni fájdalmas büntetést. Nézzük át az izzókészletet is, hogy abban a megfelelő elemek legyenek: nemcsak szabálytalan, de kifejezetten fárasztó megfelelő világítás nélkül autózni éjszaka.

Klímatisztítás, karbantartás

Ha már meleg van, akkor a klímára is illik odafigyelni. Ha áporodott, kellemetlen szag kúszik elő a szellőzőnyílásokból, akkor érdemes elgondolkodni a klíma kitakarításán. Szerencsére nem kell mindenáron szervizbe menni vele, a kisebb rontást házi körülmények között is kiűzhetjük a kocsi klímarendszeréből. Mutatjuk, mivel érdemes nekiállni a szagtalanításnak, 1400 és 5000 forintos áron. Aki annyira rákapott a klímatisztításra, hogy ebből szeretne megélni, annak profi eszközt is kínál a Bárdi Autó webshopja, kevesebb, mint 40 ezer forintért.

A takarítás mellett a klímaberendezés műszaki állapotát is ellenőrizzük, hogy az autó klímarendszerében elegendő mennyiségű hűtőközeg és klímaolaj keringjen. Ha a klímagáz mennyisége csökken, a klíma hatékonysága is visszaesik – egy bizonyos szint alatt a klíma már nem is kapcsol be. Érdemes a nyaralás előtt ellenőriztetni a klímaberendezést a kellemetlen meglepetések elkerülése érdekében. A klímarendszerben keringő olaj a kompresszor kenését biztosítja. Akárcsak a motorolaj, a klímaolaj is cserére szorul időnként. A rendszeresen cserélt klímaolaj meghosszabbítja a klímakompresszor életét, így nem kell tartani attól, hogy a nyaralás során megy tönkre a klímánk. A klímakompresszort hajtó szíj állapotára is figyeljünk, ha elszakad, nem lesz klíma, ami kellemetlen perceket okozhat.

Ha az utasok komfortjára gondolunk, érdemes a pollenszűrővel is foglalkozni, hiszen ez az utastér légszűrője. Rengeteg kosz, szennyeződés akadhat fent rajta, érdemes ezért rendszeresen cserélni. Számos kivitelben elérhető, akár hagyományos, vagy aktív szenes szagszűrős, érzékenyebbeknek pedig az antiallergén kivitelt ajánljuk.

Hűtés, olajszint, olajcsere

Az olajszintet bárki ellenőrizheti a nyaralás előtt, még akár egy olajcsere is megoldható egy jobban felszerelt házi garázsban. Mivel a nyaralás során könnyen beleszalad a szokásosnál több kilométer az autóba, érdemes az olajcserét indulás előtt megejteni és friss olajjal nekivágni a túrának. Ennek több előnye is lehet, hiszen ha jelentősen túlfutunk az előírt olajcsere időpontján, akár a garancia is elveszhet. A hosszú autópályázás alkalmával a motor magasabb fordulatszám-tartományban fut, ami nagyobb terhelést jelent. Ne csak indulás előtt ellenőrizzük a motorolajszintet , hanem a nyaralás során is egy-két alkalommal. Legyen nálunk az autóban a megfelelő olajból egyliteres kiszerelés, amivel pótolhatjuk a hiányt.

Ne feledkezzünk meg a motor hűtőfolyadékáról sem. Az autók ilyenkor általában nagyobb terhelést kapnak, mint a hétköznapokon, nagyobb súlyt visznek, gyakran vontatnak is velük – elengedhetetlen a jó hűtés. A zavaros, elhasznált folyadék eltömődéseket és túlmelegedést okozhat, és tönkreteheti akár a vízpumpát is.

Fékrendszer

Míg az olajcsere esedékessége könnyen megállapítható a futott kilométerek alapján, a fékfolyadék állapotának, forráspontjának ellenőrzése már szakembert kíván. Főleg hegyi autózásoknál kellemetlen, ha a hamar felforró fékfolyadék miatt megy el a fék. Ha a fékfolyadék forráspontja alacsony, a fékpedál felpuhul és a fékhatás lecsökkenhet. Ha lakókocsit vontatunk, különösen érdemes ellenőrizni indulás előtt a fékberendezés állapotát.

Bár a járműveket gyakran szerelik fékkopásjelzővel, érdemes a kirándulás előtt megvizsgálni a fékek kopottságát. Álló helyzetben a fékbetét vastagságát és a féktárcsa kopottságát is megnézhetjük, a betétek eredetileg 7-8 milliméteres vastagságúak, ehhez mérhetjük, hol is tartunk. A megpakolt autó nagyobb tömege a fékrendszerre is nagyobb feladatot ró.

Szállítás

Kevesen engedhetik meg maguknak, hogy egész évben akkora autóval közlekedjenek, amibe nyáron befér mindenki és minden. Kerékpárok, gumicsónak, sátrak, matracok, akármi. Szerencsére nem is kell állandóan kisteherautónyi járgánnyal közlekedni, mert egy tetőcsomagtartó vagy tetőbox bármikor megduplázza a kihasználható helyet. Szintén okos dolog a kerékpártartó is, ezekben – kiviteltől függően 1-4 bringa is biztonságosan rögzíthető. 5 és 200 ezer forint között nagyon széles a kínálat. Vihetjük a kerékpárokat a tetőn, a kocsi hátfalán, vagy ha vonóhoroggal szerelt a jármű, akkor arra is illeszthetünk tartót. Arra azért érdemes figyelni, hogy ezek használatával megváltozik az autó viselkedése, a legtöbbel nem is megengedett a szokásos 130 km/órás autópályás tempó sem.

Napellenző

Nyáron a rekkenő hőségben, a napon hagyott autóban fortyogó pokollá válik a klíma, már pár órás parkolás után is. A fekete autók érezhetően jobban melegszenek, mint a fehérek, de ennél sokkal fontosabb az üvegfelületek mérete és szöge. Minél laposabb szögben áll az üveg, annál inkább melegszik mögötte az autó. Hogy az üvegházhatást kivédjük, be is sötétíthetjük az autó ablakait. A szélvédőt értelemszerűen álló autónál, de az oldalablakokat menet közben is lehet. Pláne, ha még fejletlen hőháztartású csecsemő van az üveg mögött. Nem kell komoly kiadásra számítani, egy szélvédő-árnyékoló, ami a műszerfalat is megóvja a repedezéstől, már 660 forintért is kapható, az oldalablakra pedig 4-700 forintért kapható tapadókorongos cucc. Az árnyékolók rolós Bentley-je 1700 forintba kerül.

Hűtőláda

Nincs rosszabb a meleg sörnél, üdítőnél, megsavanyodott kávénál. Ugyan a modernebb autóknál már nem ritka a hűthető kesztyűtartó, de abba ritkán fér bele annyi ital, amennyi egy elhagyott tengerparton eltöltött napra elég. A jégakkukkal hidegen tartható belsejű hűtőládákban sokáig fogyasztható marad a romlandó élelmiszer is, a webshopban 3700-6000 forint között különböző méretű hűtőládák kaphatóak.

Autótakaró ponyva

Bár a télire becsomagolt, parkolókban leállított autók ideje szerencsére lejárt, azért mégis van olyan helyzet, amikor bölcs dolog becsomagolni a kocsit. Garázs és árnyákot adó tető híján jól jöhet egy autótakaró ponyva is, ha valaki félti a mattító napfénytől az autó fényezését. 11-14 ezer forintért már kaphatók rendes méretű, direkt autók védelmére készült takarók. Egyre érdemes figyelni, jól rögzítsük a ponyvát, nehogy a széltől, esőtől kidörzsölje a ponyva a fényezést.

Tűzoltókészülék

Bár személyautóban nem kötelező tűzoltókészüléket tartani, azért érdemes elgondolkodni egy beszerzésén. Egy tisztességesen lángoló autónál valószínűleg nem megyünk vele sokra, de egy kezdődő tűz megfékezéséhez még bőven elég lehet egy porral oltó. Ha találunk neki megfelelő helyet az autóban – ne a csomagtartó mélyére tegyük – akkor 5-12 ezer forint közötti áron már vehetünk egy életmentő, csinos piros palackot.