A gond az volt, hogy a fővárosi főút közepén tette mindezt, holott pár száz méterrel arrébb egy kereszteződésben némi kerülővel ugyan, de szabályosan is hazafordulhatott volna. Mint a későbbi nyomozás során az őt kihallgató rendőröknek elmondta, nézett előre, nézett hátra, bár volt némi forgalom az úton, de úgy vélte, belefér, hogy az Audijával egy tolatással megoldja az úttest közepén a hátraarcot.

Samu negyvenes, sportmániás férfi, azon a tavaszi kedd délutánon is focizni indult a barátaihoz. Nagyjából egy kilométert autózott Pest külső kerületében, amikor hirtelen eszébe jutott, otthon felejtette a pénztárcáját. Fontos tudnunk, hogy a kétszer négyfős csapattal focizó baráti társaság régi hagyományai szerint a vesztes fél dobja össze a meccs utáni kólázás, sörözés árát, így Samu visszafordult a pénzéért.

Fordulatokban gazdag történetben képviselte a vádlottat Janklovics Ádám, a Vezess olvasóinak is jogi tanácsokat adó ügyvéd. A közlekedési balesetek bírósági utóéletét bemutató sorozatunk eheti sztorijában ezúttal a bírósági szak talán a legkevésbé érdekes. Meglehetősen egyértelmű ítélet született, amit érdemes megjegyezni mindenkinek, aki hajlamos lenne rá, hogy üldözősdit játsszon – ráadásul igazán komoly ok nélkül – a rendőrökkel.

Sikerült is neki gond nélkül, de balszerencséjére durva szabályszegését meglátta a tőle olyan 80 méterre lévő kisbolt előtt parkoló két rendőr. Nyomban villogót és szirénát kapcsoltak, és Samu autója után iramodtak. Fél perc után már az Audi mögött haladva jelezték a sofőrjének, álljon félre. Nagy meglepetésükre Samu gázt adott, menekülni kezdett. Utólagos elmondásuk szerint a rendőrök azt valószínűsítették, körözött személy lehet az autóban, azt nem gondolták, hogy egy ilyen KRESZ-szegés miatt próbálkozna szökéssel bárki is. Azért felesleges.

Biciklis lány haladt az útszűkületben

Klasszikus autós üldözés kezdődött Budapest széle irányába, de a közeli, üzletekkel teli kerületközpont miatt egyre zsúfoltabb úton. Az audis képtelen volt lerázni az üldözőit, pedig a szirénázó, villogó rendőrautó hangjára, és látványára az autósok sorra félre húzódtak az üldözött autó elöl is.

Samu ámokfutásának egy tizenéves, kerékpáros lány vetett véget. Éppen egy járdabontás miatti útszűkülethez ért a két, az 50-es táblánál 70 és 100 km/óra között száguldó autó, amikor arra tekert Jázmin. A középiskolás lány hallotta a rendőrautó szirénájának a hangját, többször hátra is nézett, és amennyire lehetett félre húzódott az útszéli piros-fehér korlátokhoz, de éppen a bontás miatt szűkebbre szabott résznél suhant el mellette a fekete Audi, amely elsodorta.

Szerencsére nem gázolás történt, Jázmin bal lábszárát és combját érintette éppen csak az autó jobb széle. A 16 éves lény elesett, kerékpárja keresztben állt meg tőle két méterre, a sávban. Azonnal a fékbe tapostak a Samut üldöző rendőrök, megállás után a földön akkor már ülve, de ijedten pihegő Jázminhoz léptek, aki csak pár könnyebb horzsolást szenvedett.

Ennek ellenére mentőt hívtak, abban a pillanatban nem lehetett felmérni pontosan, hogy például szenvedett-e agyrázkódást. Sisak nélkül kerekezett, és mint mondta, egy picit a fejét is beütötte. Az orvosok végül megállapították, kutya baja.

Samu meglógott. Majd mégis elkapták

Ennyi megállás pont elég volt Samunak, hogy eltűnjön a rendőrök szeme elől. Amikor újrakezdték volna a szökevény Audi üldözését, pár száz méter autózás után félre állt a két rendőr, és jelezték a központnak, hogy eltűnt előlük az autó.

Közben a kapitányságon már be is azonosították a rendszám alapján a menekülő Audit, és annak tulajdonosát. Ráadásul Budapestnek ezen a részén is rengeteg térfigyelő kamera működik, amelyek felvételei pontosan rögzítettek mindent. Samu pár óra múlva már a rendőrség épületében válaszolt a kérdésekre, a meccs utáni iszogatás aznap elmaradt.

Letöltendő börtön lett belőle

Az ügy nyomozói, és később a bíró is számos durva szabálysértést tudott összeszámolni az Audi mintegy 15 perces szökését rögzítő felvételeken. A legkisebb volt az index nélküli sávváltás, plusz megfordult ugye az út közepén, több piroson áthajtott, folyamatosan megszegte a sebességkorlátozást, elsodort egy kerékpárost, majd anélkül tovább hajtott, hogy meggyőződött volna az állapotáról.

Csak emiatt cserbenhagyással vádolta meg az ügyészség, és ugye ott volt még a rendőri felszólítás negligálása. Samu a bíróság előtt részletes vallomást tett, elismert mindent, ám a kívülálló számára talán legfontosabb kérdésre nem adott, talán nem tudott választ adni. Arra, hogy a megfordulás után miért menekült. Kiderült, nem körözött bűnöző, bejelentett állása, felesége van. Még gyorshajtása sem volt soha.

A makulátlan közlekedési múltja ellenére a bíróság bűnösnek mondta ki Samut az ügy végén, és elítélte közúti veszélyeztetés bűntettében (Btk. 234. § (1) bek.), valamint cserbenhagyás vétségében (Btk. 239. §).

Az ítélet szerint 1 évre börtönbe kell vonulnia, 3 évre a jogosítványát is bevonták.