Olvass tovább

Ez egy más közlekedési kulturájú ország, elég elviselni így is az átutazó külföldiek által okozott balesetek következményeit, ártatlan emberek feláldozását a jobb kormányos autók miatt a magyar utakon ,

Köszönöm válaszukat !

Tisztelettel olvasójuk: Károly

Szakértőnk válaszol

Kedves Károly,

Levele élénk vitát keltett a szerkesztőségen belül, ebből is látszik, mennyire sokakat foglalkoztat az ügy. Tudomásunk szerint a közlekedésre vonatkozó jogszabályok nem rögzítik a kormány helyét, így az emberek Angliában is részt vehetnek a forgalomban balkormányos és a kontinentális Európában is jobbkormányos autóval. Abban egyetértünk Önnel, hogy a rendszeridegen autók kockázata valamivel nagyobb, de a helyzet nem ilyen egyszerű.

Véleményünk szerint, kellő rutint feltételezve, a bal oldali kormányhoz szokott ember a balkormányos országokban biztonságosan tud közlekedni jobbkormányos autóval. Ami a veszélyesebb, ha jobbkormányhoz szokott ember ül balkormányos országban balkormányos vagy akár jobbkormányos autóba, és ugyanez viszont. Aki megszokta, hogy az út melyik felére kell lehúzódni a mentő vagy útszűkületben a szembejövő miatt, az éles helyzetben nehezen tud jól reagálni.

Tehát a balkormányhoz szokott ukrán, román (magyar, portugál stb.) sofőrben a balos magyar autópályán jobbkormányos kocsiban sem látunk jelentős veszélyt. A jobbkormányos autótól sokan idegenkednek, pláne aki bal oldali kormánnyal sem érzi magát otthonosan a volán mögött, nyomasztja őt a közlekedés, az eleve meg sem kockáztatja a jobbkormányos autót.

A szerkesztőségben hármunknak is volt illetve van jobbkormányos autója és sem városban, sem autópályán nem érezzük nagyobb hátrányát (a jobb kormányos életmódról ebben a cikkben írtunk). Országúton valóban nehéz velük előzni, de ha valaki betartja a szabályokat, hogy csak akkor előz, ha belátja a helyzetet, akkor a jobb oldali kormánnyal sem jelent komolyabb veszélyt a többiekre. Erre a helyzetre jóval többet kell várnia, mint balkormányos autóval, de ez az érintett problémája és a szembeforgalom áttekintésében egy kiegészítő tükör is segíthet.

Az Európát brit használt autókkal átszelő moldáv, román, ukrán stb. munkavállalókat mi is kiemelten veszélyesnek érezzük, de nem a kormány elhelyezkedése, inkább a járművek műszaki állapota, a közlekedési kultúra, a bevágások, mások indokolatlan fékezésre késztetése, a követési távolság be nem tartása és főleg a vélelmezhető kialvatlanság, a zsigeri fáradtság okán. A holtfáradt, minden mindegy alapon vezető emberrel nem az a fő gond, hogy melyik oldalon vezet, ráadásul pont autópályán jól felmérhető a többi sáv forgalma a tükrök használatával és az oldalpillantással vállunk felett.

A baleseti híradásokat látva sem a jobb oldali kormány tűnik kiugróan veszélyesnek, hanem a sofőrök kialvatlansága, vagánykodása, az előzés elemi szabályainak lábbal tiprása, a mobiltelefon-nyomkodás, az oda nem figyelés. Véleményünk szerint elsősorban ebben kellene fejlődniük az érintetteknek.

Üdvözlettel, Szörényi András

Idősebb vagy újabb BMW-t?

Olvasónk kérdez

Tisztelt Varga Tibor!

Van egy e46 318Ci autóm, melyre előző gazdái nagyon nem vigyáztak, így szeretném lecserélni. Csak jó állapotú autó jöhet szóba, kéziváltóval. 170 lovas E46 320 Ci és 148 lovas Cd, esetleg e92 320i/d van a kalapban.

Fontos a megbízhatóság, a következő 3-4 évre, de mindegyik típus mellé vannak pro és kontra érvek. Az igazi bmw 6henger és benzin, helyett nézzen ki jól, és ne hagyjon cserben, bmw-n belül legyen ésszerű alapján keresek autót.

Utánaolvasás után egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy jobb az újabb(e92), elég sok rosszat írnak mind a benzinesről, mind a dieselről. Tetszik a 2.2 6 henger hangja, de egy 320d, ha nem kotlik meg, akkor szemmel látható összeget hagy a zsebemben, és találni szervizkönyves 150.000-240.000 km-t futott példányokat is, ami laikusként nem tűnik lehasználtnak e46-ból. Évente 15-20.000 km-t megyek, ebből egyharmadrész város kb. Ha lehet beszéljen rá egyik változatra.

Köszönettel:

Tamás

Szakértőnk válaszol

Kedves Tamás!

Az E46-tal biztosan kevesebb gondja lesz, mint az E92-vel. A 320D takarékos megoldás lehet fogyasztás szempontból, de bele lehet nyúlni magas javítási költségbe. Bár igaz lehet ez egy benzinesre is a BMW esetében. A piac tele van tekert órákkal és hamis szervizkönyvekkel. Bármelyiket választja, kérje szakember segítségét az autó átvizsgálásához, hogy nem érje kellemetlen meglepetés a későbbiekben.

Üdvözlettel:

Varga Tibor