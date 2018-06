Olvass tovább

Fontos szempont, hogy a következő autóban legyen klíma, alacsony fogyasztású, megbízható legyen, aminek a szervizelése, alkatrészei nem eget rengetően drágák. A kocsit leginkább nagy bevásárlásokra, utazásra használnám a párommal, igy bőven megfelel egy ferde hátú 5 ajtós kocsi. Eddig 2007-2008-as, 1,4-es, 1,6-os motorral rendelkező autókat nézegettem, mint például H Astrát, Ford Focus-t, Honda Jazz-t. Francia/olasz autókról nem hallottam jókat, azokat kerülöm. A leirtak alapján milyen autót tudna javasolni? Illetve 2007-2008-as autóknál általában hány km tűnhet reálisnak?

Köszönettel:

Péter

Szakértőnk válaszol

Kedves Péter!

Azért, mert most divatos a “dizelbotrány” miatt félni a dízelektől, az Ön által leírt használatra nyugodtan vehet dízel autót is. Például egy H Astra méretű autó esetében a fogyasztás különbség kb. 2.5 liter/100 kilométer. Városban még több. Ez forintosítva azt jelenti, hogy Ön egy év alatt 200 000 forintot tankolna bele pluszban a benzines autójába 20 000 kilométerrel számolva. Lehet, hogy gond lesz a dízel motorral, és nagyobb összeget kell költeni rá, de a következő 100 000 kilométerre nagy eséllyel nem fog 1 milliót hagyni a szerelőnél.

Viszont, ha benzinest vesz, az 1 milliót tuti otthagyja a benzinkúton üzemanyagra! Ne felejtsük el továbbá, hogy a benzines autóra is költeni kell, igaz, kevesebbet, mint dízel társaira. Ezt az utolsó tényt sokan elfelejtik. Ha keveset autózik városban, nem lesz gond a részecskeszűrővel sem.

A futásteljesítmény teljesen egyedi ezért nem lehet általánosságban kijelenteni, hogy egy 10 éves autóba mennyi a reális kilométer és nem is olyan fontos, mint ahogy alaptételnek veszik nálunk a kilométeróra állást. Ha egy autóval Budapesten döcögtek 120 000 kilométert a dugóban, valószínűleg rosszabb állapotban lesz a motorja (és sok minden más is), mintha autópályán használták volna 250 000 kilométert. Ezért nem az óraállás a fontos autóvásárláskor, hanem az autó jelenlegi állapota. a hazai piacon a legtöbb kevés kilométeres autó visszatekert. Persze, mindig vannak kivételek és a fehér holló is létezik, csak ritka. Ha megvan a kiszemelt pédány, érdemes szakember segítségét kérni az átvizsgáláshoz, hogy ne érje kellemetlen meglepetés később.

Üdvözlettel,

Varga Tibor

www.autovizsgalat.hu

Szervó utólag?

Olvasónk kérdez

Tisztelt Varga Tibor!

Egy Daewoo Kalos 2003-as 1.4-es benzines személygépjárművel rendelkezem. Ebben jármű gyárilag nincs szervokormány, ami engem nagyon zavar. Műszakilag kiváló es teljes mértékben naprakész autó, de a vezetési élményt viszont meglehetősen rontja a szervokormány hiánya. Az lenne a kérdésem, hogy lehet-e ebbe a járműbe szervokormányt beszerelni és ha igen, akkor kb. mennyibe kerülne? Illetve érdekelne az ön szakmai véleménye az adott problémával kapcsolatban.

Válaszát előre is köszönöm!

Üdvözlettel:

Szamosfalvi Nóra

Szakértőnk válaszol

Kedves Nóra!

Igen, be lehet utólag szerelni szervokormányt. Szükség lesz egy másik kormányműre, hidraulika csövekre, szervoszivattyúra, másik ékszíjra, főtengely ékszíjtárcsára, nyomásérzékelőre és egy szakemberre, aki mindezt beépíti az autójába. Nem kis munka, de kivitelezhető. Árakat sajnos nem tudok mondani, bontókban érdemes érdeklődni használt alkatrészek után. Az első lépés mindenképpen a szakember lenne.

Üdvözlettel:

Varga Tibor

www.autovizsgalat.hu

Dízeles dilemma

Olvasónk kérdez

Kedves Tibor!

Régi dédelgetett álmom egy hosszított 5 személyes transporter vásárlása.Elsősorban T4- ben gondolkodtam,de hamar rájöttem, hogy nincs a piacon nem lelakott, vagy 300 ezer km alatti darab.

Átgondoltam, és inkább többet kiadnék egy újabb T5-ért, de vajon megéri? Rengeteg rosszat olvastam a PD TDI motorokról, hát tovább mentem, akkor legyen kétezres Common Rail motor.

Találtam is egy tetszetős autót, de utána olvastam és rengeteg riasztó EGR, olajfogyasztás és részecske szűrő gondot találtam a neten. Konkrétan az autó hollandiai, vezetett szervizkönyves, 180 ezer km,5 sebességes, 102 LE.

Milyen gondokkal számolhatok ennél a típusnál, vásárláskor mire érdemes nagyon odafigyelni?

Köszönöm válaszát előre is!

Gergely

Szakértőnk válaszol

Kedves Gergely!

Még nem gyártottak olyan motort, amiről az emberek nem tudnak rossz véleményt mondani, írni. A PDTDI motor remek konstrukció és a T4 jó autó volt, csak a legtöbb példányban több, mint 500 000 kilométer van és gyakran elhanyagolták a szervizelést, a kilométer óra pedig 250 000-rel vissza van pörgetve. A legtöbb autó külföldről érkezik, amik már kétszer lefutották a tervezett élettartamukat, háromszor voltak összetörve és eszi őket a rozsda, mi pedig elhisszük, hogy kifogtuk az egyetlen kistehert, ami 15 év alatt csak 220 000 kilométert ment és végig nagy becsben tartották.

Persze a hazai autók állapota sem jobb, csak talán kevésbé eszi a rozsda a karosszériát. A CRTDI motor alapvetően szintén jó, de gondosan kell szervizelni és néha költeni kell rá, mint bármelyik modern dízel motorra. Az internetet böngészve nem fog találni olyan dízel motor típust, amire ne panaszkodnának sokan.

A hirdetésben szereplő T5 Transporter a 102 lóerős motorral jó választás lehet. Nem lesz versenyló, de megbízhatóbb, mint az erősebb társaik. Célszerű szakemberrel átnézetni az autót és műszeres diagnosztikát végezni vásárlás előtt.

Üdvözlettel:

Varga Tibor

www.autovizsgalat.hu