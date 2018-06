Lehet, hogy három sört egyesek nem éreznek soknak, Csongor ítélőképességét bizonyára befolyásolta, ugyanis már az autóba üléskor súlyos hibát követett el. Nyolcéves kisfiának megengedte, hogy az anyósülésbe üljön a saját, hátra beszerelt gyerekülése helyett. Milán ugyan a társainál magasabb kisfiú, és használta is elöl az övet, az felnőttekre volt beállítva.

Bármilyen meleg is volt, több anyuka kérlelte a gyerekzsúr közben sörözgetésbe kezdő autósokat, hogy ne igyanak. A válasz mindig ugyanaz volt: „ez csak sör”. Meg, „ne aggódjatok, nem vezetünk messzire”, ami Csongor esetén hazugságnak bizonyult, ő ugyanis azon a szombat délutánon Budapestre indult Milánnal a nagyihoz.

Kiválóan sikerült a nyolcéves Milán legjobb barátjának névnapi bulija. A gyerekek szülei nem győzték dicsérni Csongort, aki a vidéki kisváros elismert cukrászaként ezúttal is kitett magáért, Pókemberrel díszített emeletes tortát készített fia cimborájának. Augusztus eleji forró szombat délután volt, a vállveregetés közben jól esett az apukáknak a hideg sör, Csongor is lehúzott három üveggel, mielőtt a fiával autóba ült volna – így indul a közlekedési balesetek bírósági utóéletét bemutató sorozatunk e heti sztorija.

Olvass tovább

Ráadásul a szülők kvaterkázása miatt később is indultak a nagymamához, így Csongor rendesen odalépett neki. Több, útközben megelőzött szemtanú szerint a BMW-je kb. 20-30-40 km/órás sebességgel túllépve a megengedett maximális sebességet száguldott a főváros irányába.

Egyszer csak leszakadt az ég. Egész nap borongott, útközben mégis váratlanul kapta el apát és fiát egy hatalmas nyári zápor. Csongor nem igazán vett vissza a tempóból, mígnem egy 70-es táblával korlátozott kanyargós útszakaszon a későbbi szakértői vizsgálat szerint olyan 100-as tempóval lesodródott az útról.

Cserjés, bokros területre csapódott be a BMW, ami Milán oldalán éppen derékba kapott egy fatuskót, az állította meg az irányíthatatlanná vált autót. A kisfiú biztonságát a hátra beszerelt gyerekülés biztosította volna, elöl hiába volt bekötve, a felnőtteknél kisebb teste kicsúszott az öv alól, súlyos sérüléseket szenvedett. Eltört a válla, többször beütötte a fejét, agyrázkódást kapott. Apja, aki szintén be volt kötve, kisebb zúzódásokkal megúszta.

Az apából vádlott, a gyerekből sértett lett

Mire a mentők kiértek, a zivatar már el is vonult. Három autós is megállt, többen próbálták kisegíteni a keservesen zokogó kisfiút a szinte sokkot kapott édesapja mellől. A tanúk elmondása szerint erős sörszag volt az autóban, mint kiderült, nem is Csongortól, az az üveg tört össze, amit egy másik apuka adott neki útravalónak.

Csongor vérében az orvosi vizsgálat 1,21 ezrelékes alkoholszintet mutatott, ami enyhe fokú befolyásoltságnak számít. A nyomozás során vádlott lett az apából, a bőven 8 napon túl gyógyuló, szerencsére nem maradandó sérüléseket szenvedett fiából pedig sértett.

Az ügyészség szerint Csongor megszegte a KRESZ 4. § (1) bekezdés c.) pontját, amely a járművezetés személyi feltételei között tiltja az alkoholfogyasztást. Valamint megszegte a 26. § (1) bekezdés a) pontját, amely a maximális haladási sebességet rögzíti. Csongor a közlekedési ügyekre szakosodott, a Vezess olvasóinak is rendre jogi tanácsokat adó Janklovics Ádám ügyvédet kérte fel védőjének.

Kihallgatásakor beismerő vallomást tett. Elismerte, hogy a vezetés előtt alkoholt fogyasztott, valamint az abszolút és a relatív gyorshajtást is, hiszen abban a szakadó esőben a tábla szerint engedett 70 km/óra is túl sok lett volna a vizes úton.

Hogyan látta az ügyet a bíróság?

Nyilván senki nem gondolta, hogy tucatnyi gyerek névnapos zsúrja hónapokkal később a bíróságon ér véget, pedig így lett. A rendőrség, majd a bíróság is kihallgatta az italozó szülőket, valamint a Csongor által útközben megelőzött autósokat is. Természetesen nyilatkozott az orvosszakértő is az alkoholos befolyásoltsággal kapcsolatban, fenntartotta, hogy ez a véralkohol-szint enyhe befolyásoltságot eredményez.

Végül a váddal egyezően bűnösnek mondta ki a bíróság Csongort „súlyos testi sértést okozó ittas járművezetés bűntettében”.

Ítélete meghozatala előtt a bíróság enyhítő körülményként értékelte, hogy Csongor maga is megsérült, hogy megbánta tettét, és azt is, hogy Milán mellett még két kiskorú gyermeket nevel. A büntetése 2 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztés lett, amit 2 év próbaidőre felfüggesztettek.

Ezen felül 4 évre bevonták a jogsiját is. Az ittas járművezetés olyan jelentős mértékben veszélyezteti a közlekedés biztonságát, írta ítélete indoklásában a bíróság, hogy „az ittasság, mint elkövetési körülmény önmagában is alapul szolgálhat a járművezetéstől eltiltás alkalmazásához”. A baleset körülményeiből, a vádlott többszörös, durva KRESZ-szabályszegéseinek súlyából és jellegéből a bíróság azt a következtetést vonta le, hogy Csongor közúti forgalomban való részvétele potenciálisan veszélyezteti a közlekedés biztonságát, mások életét, és testi épségét.