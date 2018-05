A Ladának még nagyon sokáig a rendszerváltás után is volt egy nagy előnye az országot ’89 után hirtelen elárasztó nyugati (és távol-keleti) autókkal szemben: iszonyú olcsó volt hozzá minden. Jó, mondjuk kellett is minden a kocka-Ladához folyamatosan, de akkor is; a futóműelemek, a kopó alkatrészek árát vagy akár egy komplett motorfelújítás költségét sem lehetett összemérni egy hasonló méretű Opelével vagy Volkswagenével.

A kocka-Ladák java része mára ezzel együtt kikopott a hazai forgalomból – jöttek viszont új Ladák. A Vesta volt az első olyan újkori Lada a praxisunkban, amelyről többé-kevésbé ki merjük jelenteni, hogy valóban el tudjuk képzelni logikus választásként egy hasonló árú (és méretű) másik új autó mellett. De vajon az alkatrész az új Ladákhoz is olcsó?

A Vesta Kombi legkézenfekvőbb konkurense a Dacia Logan MCV. Így hát írtunk egy-egy levelet a Lada és a Dacia importőrének, amelyben megkérdeztük, mennyibe kerülne a hasonló dinamikájú, fogyasztású, komfortú Vesta Kombi 1.6 és Logan MCV 0.9 TCe modellekhez ez-az, no meg az első százezer kilométer kötelező karbantartása. (Az alkatrészekre márkaszervizek elszámolóárait kértük be, mert a Lada annyira új modell, hogy egy csomó alkatrészt még nem is lehet megvenni hozzá független kereskedelmi cégektől.)