Az autóipar történetében akadnak izzadtságszagú, sokszor keserves kínok közt kitalált hülyeségek, amiknek nagy részét szerencsére már el is felejtettük. Emellett van számos olyan ötlet is, amikért tényleg járt év végén a prémium, szeretjük is őket, azonban valamiért mégsem terjedtek el igazán. Összeszedtünk pár ilyen okos, de egyelőre meg nem értett, vagy sajnos szabadalmi védelem alatt álló újítást.

Kihajtható gyerekülés a VW Multivanban

Ajtóból kipattanó védőél

A parkolóban, bevásárlás közben, vagy éppen csak szűk helyre, fal mellé parkoláskor a másikra rányitott ajtóból eredő sérülésektől véd meg a nyitás közben az ajtó éle elé pattanó műanyag védőél. Először a Ford modelljeinél láthattunk ilyet, sokáig úgy tűnt, rajtuk kívül más nem tartja ezt jó ötletnek, aztán nemrég egy Škoda tesztautóban is feltűnt ez a mókás kis extra. A Škoda a többi márkánál érezhetően nyitottabban áll a vicces kis extrákhoz, ők találták ki többek között a tanknyílás ajtajának belső felére rögzített átlátszó, nagyítós jégkaparót is, amivel az ajtók nyitása – és a hó utastérbe zuhanása – nélkül kaparinthatja meg a vezető a jégkaparót, illetve tisztíthatja meg a szélvédőt.

Önműködő biztonsági öv

A biztonsági öv nem egy túl bonyolult dolog, azt gondolnánk, nagy potenciál nincs abban, hogy a témában valami ütős újdonságot találjanak ki. Amerikában mégis megszülték a közel hülyebiztos, automata biztonsági övet, amely beszálláskor magától rátekeredik a vezetőre, utasra. Van, amelyik az ajtó aljához rögzített ponttal működik, más típusok az ablakkeret ívén futó motoros rögzítő ponttal oldották meg, hogy ne kelljen kézzel vacakolni az övvel.

1989-ben a Buick videóján így működött az automata öv. A kisasszony egész ügyesen megoldja az öv alá bújást, de így már érthető, miért nem terjedt el a világon ez a megoldás:



A motoros övmozgatásnak van kevésbé idétlen, hasznosabb változata is, ami csak előzékenyen előre nyújtja az övet. Nyilván ennek csak azokban az autókban van értelme, ahol a B-oszlop messze az első utasok mögött található és másként kényelmetlen volna hátranyúlni az övért. Élőben, működés közben így néz ki:

Okos ablak- és lámpamosó

Előfordult már, hogy egy autópályán haladva egy teniszlabdányi dagadt bogár kenődött szét a szélvédőn? És jó lett volna előbb egy kicsit leáztatni és csak utána rámenni a tetemre ablaktörlőlapáttal? A legtöbb autó a spricceléssel egy időben a lapátokat is indítja, ami nem mindig jó dolog. Ilyenkor még nem elég nedves az ablak, sokszor még csak a port keni el a szélvédőn az ablaktörlő. Sokkal okosabb lenne, ha úgy működne minden autóé, mint néhány terepjáróé, amiben finoman húzva először csak az ablakmosó jön, aztán ha határozottabban húzza a vezető a spricni karját, indul a mechanikus tisztítás is. Érdekes, hogy a biztonságos fényszórómosást is csak a terepjárókat is gyártó márkák képesek megoldani.

Így kéne minden autón fényszórót mosni:

De ha már mosás, akkor a lámpamosást sem mindegy, hogyan oldják meg. Általában az ablakmosóval együtt indul a lámpamosó is, típustól függően különféle ütemezéssel. Viszont vannak olyan márkák, akik végiggondolták, mennyire vacak dolog, amikor éjszakai lámpamosás közben egyszer csak koromsötétben találja magát az autós. Igaz, csak pár másodperc vakrepülést okoz a fényszórókra lövellt habos lé, de akkor is veszélyes dolog. A megoldás nem túl bonyolult, a lámpákat nem egyszerre, hanem kis időeltolással érdemes lecsapatni. Van, amelyik márkának ez megy, van akinek nem. Ezt is el lehetne tanulni az okosabbtól.

Kupaktalan benzintank

Ugye mindenki utálja, amikor a tanksapkával kell vacakolni? Kinyitni a kis ablakot, aztán jobb esetben csak lecsavarni a kupakot, rosszabban kulccsal nyitni és utána csavarni a benzin- vagy gázolajszagú műanyag fedelet. Pedig van erre remek megoldás, amit már több márka is alkalmaz, de sajnos nem mindegyik. A Renault már 2002-ben ilyet használt néhány modelljén, de közben a Ford és a Volvo is rákapott. Kár, hogy a többiek még nem.

Alább a Honda kupaktalan rendszere:

Kamera elöl

A tolatókamera jó dolog, de néha az se rossz, ha előre is többet látnánk, mint amit a kormány mögül látunk. A Toyotának volt ilyen funkciója évekkel ezelőtt, de valamiért ez sem lett mindennapos. Meglehet azért, mert csak speciális helyzetekben hasznos ez az extra, például ha garázsból kell kihajtani, vagy ha beláthatatlan kereszteződésbe kellene bekukucskálni. Ez sem terjedt el, helyette lettek a több kamera képéből összerakott felülnézeti képet adó rendszerek, amik kevésbé hasznosak, de sokkal látványosabbak.

Zseblámpa mágneses felülettel

Már nem emlékszem, hogy először melyik autóban láttam a csomagtartóból előkapható zseblámpát, de valamelyik PSA-termékre tippelek. Az alapból a csomagtartó oldalában békésen töltődő lámpa szükség esetén kipattintható a helyéről és igazi zseblámpaként használható. Igaz, a munkáját időközben elvette a mobiltelefon – ma már szinte mindegyikben van LED-es lámpa – de azért a mágneses ház miatt a karosszériája tapasztható változat – ilyet készít a Škoda is – remek szolgálatot tehet éjszakai kerékcserénél, izzócserénél.

Aztán vannak még olyan apró extrák, mint a kint felejtett index, ami a sokadik villantás után már hangosabban kattog, a hajtogatható oldalú fejtámla, ami stabilabban tartja fejet, vagy éppen a BMW motorháztető-nyitó mechanizmusa, aminél egymás után kétszer kell meghúzni a kart, majd a gépháztető alatt kotorászást el is lehet felejteni, mert nyitható a fedél. De hasznos az autóba fixen beépített fedélzeti kamera is.

Ha van még ötleted, mit kellene minden autóba szinte kötelezően beletenni, vagy a te autódnak van valami extra tudása, amit más nem tud, írd meg nekünk!