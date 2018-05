2015 nyarán vásároltam autómat, egy Volvo V70-t (2,4 D, 120 kw, 2006. 03. 16., D5244T361060, 6 sebességes manuális, most kb 245 000 km). Volvo márkaszervizben is csodálkoztak a megkímélt állapotán.

Olvass tovább

Eddig a pillangószelepet kellett cserélni, javítottuk a szívósort (egy műanyag kis kar tört el az állító mechanikán, ekkor EGR szelep tisztítás is történt) és az állófűtés kazánját is cseréltük.

Turbóval és kettőstömegűvel nem volt még gond.

Olvastam egy cikküket az S60-ról és abban írják, hogy hidrotőke ellenőrzése javasolt és van 3 hűtő (klíma, töltőlevegő és vízhűtő), amit érdemes tisztíttatni. Létezik olyan állapotfelmérés, ahol ezekre és a turbó, EGR szelep, futómű állapotára valóban megfelelő vizsgálatot csinálnak? Márkaszervizben csak általános állapotfelmérést kaptam.

Tényleg érdemes egy ilyen autóra költeni vagy jobban járok, ha beszámíttatom egy újabb pl, hibrid Toyota-ba? Kaphatok tippet, hogy melyik (márka)szervizbe érdemes vinni Budapesten?

Köszönöm!

Szakértőnk válaszol

Kedves Bence!

Tiborral egyeztettünk kérdése kapcsán és szerintünk a budai Volvo Ivanicshoz érdemes fordulnia a témában, ahol nagyon meggyőző tudáskincset halmoztak fel az eltelt évtizedek alatt. Nincs hozzájuk mobilszámom, de a Hajó utcában vagy a Méhész utcában is kompetens emberek ülnek a vonal másik végén a Volvo-munkafelvételen. Mondja el nekik, hogy nem egy standard állapotfelmérés érdekli, hanem kifejezetten ezekről a részegységekről szeretne többet megtudni és erre mondjanak valamit.

Mivel Ön a legstabilabb verziót használja ebből a hajtásláncból és mindössze 245 000 kilométer van a V70-ben, én nem cserélném le egy hibrid Toyotára. Menjen egy kört egy kombi Auris HSD-vel és szűkölve vágtat majd vissza a V70-be. A Volvo üléseinek kényelme, a motor ereje és hangja teljesen más világ, mint a városi utakra tervezett, tisztán városi forgalomban rendkívül hatékony, de autóként nagyon más élményt adó hibridhajtás. Ezek a kiváló, rendkívül takarékos és sok százezer kilométeren át problémamentes hibrid hajtásláncok Toyotákban vannak, amelyek kényelme, futóműve, minőségérzete legfeljebb az adott kategória átlagát éri el, de inkább alatta van.

A hibridek értéktartása igazoltan kiváló, de egy új autó első 3-4 éves értékvesztésükből elég sok mindent meg tud csináltatni és míg az értékvesztés biztos, a drága javítások bekövetkezése nem az a következő 3-4 évben. 245 000 kilométer nem táv egy D5-nek és amit adnának érte, pláne beszámításkor, az nincs arányban egy jó állapotú, megkímélt és alig futott V70 D5 használati értékével. Jelenleg a használtautó-vásárlók nagyon jelentős része egyáltalán nem akar dízelt venni, emiatt a dízelárak igen nyomottak.

A hibrid Toyoták mellett a környezetvédelem szól. Én családapaként biztosan jobban örülnék, ha a régi dízel helyett egy összehasonlíthatatlanul tisztább hibriddel közlekedne, de sem műszaki, sem gazdaságossági szempontból nem tartom indokoltnak a V70 cseréjét. Azt az egy esetet kivéve, ha csak városban közlekedik, ahová a dízel és borzasztóan nagy fordulókörű V70 egyáltalán nem való.

Üdvözlettel, Szörényi András

DSG váltó, áldás vagy átok?

Olvasónk kérdez

Szia András!

Sokszor adtál már nekem jótanácsot – amiért hálás vagyok neked!

Most azt szeretném kérdezni, hogy szabad-e DSG-s váltót SEAT-ot venni használtan?

2016-os évjárat, 30-35e km van az autóban 6-os DSG váltó, és a 290-es cuprában van…

Nekem eddig csak kézi váltós autóm volt, (vezettem sok Audit, mint céges autót, azok DSG-sek, de nyilván nem én szervizelem őket) így ismeretlen számomra a DSG nyűgje…

Kicsit segítenél felvilágosítani a témában?!

Köszi szépen!

Üdvözlettel,

Gábor

Szakértőnk válaszol

Kedves Gábor!

A DSG jó dolog és ennek megfelelően megvan az ára is. A hatfokozatú ezzel a motorral az olajos kuplungos, ez szervizszempontból jobb a száraz, tehát nem olajfürdőben futó tengelykapcsolósnál, ami a kisebb nyomatékú 1,4 TSI-hez és az 1,6 TDI-hez van.

A nedves kuplungos DSG-k olajcsere-periódusa alapesetben 60 000 kilométer. A Cuprát sajnos nem tudom külön, de legtöbbször ennyi az intervallum. Az olajcseréje nagyságrendileg 60-70 000 forintba kerül olajszűrővel. DSG-váltós autókban különösen fontos az akkumulátor cseréje.

Nem akkor, amikor a kocsi már nem indul, hanem amikor a kötelező karbantartáshoz tartozó akkuvizsgálat szerint csereérett. Ha a gyengülő akkumulátorban ingadozni kezd a feszültség, a DSG kuplungtárcsái elkezdhetnek csúszni és idővel elég a súrlódó betétjük. Ha rendszeresen jársz többszintes mélygarázsban, inkább vegyél manuális Leon Cuprát, mert a rámpákon körözve erősen kopik a kuplung. Ragaszkodnék egy vezetett szervizkönyves hazai autóhoz, mert ezekre érvényes az importőr +2 éves kiegészítő garanciája. A Leon Cupra csodálatos autó, tökös is, élhető is, gyors is, de a szervizköltsége, nemcsak a javítás, hanem a sima karbantartása is, elég komoly tétel lesz.

Ha nagyon penge autót szeretnél, amelynek üzemeltetési felára nem olyan nagy az átlagos új vagy majdnem új kocsikhoz képest, akkor a Renault Mégane III RS-t javaslom. Csak kézi váltóval és háromajtósban van, de ár/élmény arányban elsőkerék-hajtással mindenvivő, ha benne a van a Cup-csomag. Utódából van duplakuplungos és ötajtós is, de az új autó, új áron.

Üdv, Szörényi András