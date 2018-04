Nem véletlen az, hogy elmebeteg méretű kerekeket leginkább a soha meg nem valósuló, legfeljebb kiállításokon pörgó-forgó tanulmányautókon látunk, hiszen marha jól néznek ki. Az más kérdés, hogy hétköznapi használatban már korántsem olyan szórakoztató használni ezeket. Amellett, hogy jóval sérülékenyebbek egy normál méretű keréknél – kátyúban, úthibánál, padkánál könnyebben lehet őket tönkretenni – a rajtuk lévő gumi is hajlamosabb javíthatatlan defektet kapni, de emellett még kényelmetlenebbek is, rémesen ráznak és drágábbak is rájuk a gumik. Hátrányai mellett csupán néhány olyan tulajdonsága van a nagyobb és ezzel párhuzamosan szélesebb felninek, aminek örül majd az sofőr. Ez pedig a jobb kormányérzet, nagyobb kanyarsebesség, illetve a száraz útfelületen kurtább féktávolság. Mondjuk nedves úton már megint csak a baj van vele, hiszen hamarabb felúszik az autó és válik irányíthatatlanná a sok száz lóerős autó.

Nagyjából 20 évvel ezelőtt egy átlagos VW Polo alatt a 175/65 R13 volt standard gumi méret. Ma egy ugyanilyen képességű autó már 185 65 / R15-ös méretű gumikon gurul. Ami persze érezhetően drágább is. De nemcsak a kisautóknál volt ez az alap méret, hanem a 90-es években a VW Golf, Opel Astra, Ford Escort alapváltozata is 13-as kerékkel került a vásárlókhoz. Ma ugyanezek a típusok 15 colnál kisebb kerékkel már nem is nagyon léteznek. Emellett a lehetőségek is nőttek, míg 20 éve legfeljebb 1-2 lépcsővel lehetett a gyárinál nagyobb felnit tuszkolni egy kocsi alá, ma már jóval nagyobbakat léphet felfelé, aki a nagy kerékre gerjed.

Sebességindex

Van egy másik apróság is, amin nagyon elcsúszhat egy gumi ára, ez pedig a sebességindex. Egy márka két azonos típusú abroncsának ára között is érezhető lehet a különbség, ami a sebességindex lelkén szárad. Egy 75 lóerős Fabia-ra nem biztos, hogy érdemes feltenni egy T sebességindexű abroncsnál komolyabbat – ami önerőből a 170 km/órás sebességet is csak alig lépi át a gyári csúcssebesség szerint. A T sebességindex amúgy a legalacsonyabb, amit személyautóra szerelnek, és 190 km/órás maximum sebességet jelöl. Ugyanabban a méretben lehet kapni nagyobb megengedett sebességig használható változatokat is – U, H, V, W, Y és ZR jelzéssel – , ami ezen a paraméteren kívül szinte ugyanaz. Viszont többe kerül.

Ha mindent tudni akarsz a kerékméretről, ET-számról, akkor nézd meg Gajdán doktor videóját a témában:

Váltóméret

Nagyon megdrágíthatja a téli- nyári gumis átállást, ha kretén, ritka méretű abroncs való az autóra. Gajdán doktor pár éves Honda Jazz-e is ilyen, a maga 185/55 16-os méretével. De friss példáért sem kell nagyon messze menni, szinte minden új Renault Scénic-ről megjelent tesztben kitértek arra, hogy a 20 colos, 195/55-ös méretben nem lesz könnyű és olcsó dolog majd gumit szerezni. Nem is az, jelenleg 35 ezer forint körül kapható ebben a méretben gumi. De visszatérve a Honda kerékre, szerencsére nem kell örökre a gyárival szívni, lehet más méretűt is használni, például egy 175/65 14-est. Persze új felni készlettel, aminek az ára két gumicserénél már vissza is jön. Arról nem is beszélve, hogy innen a téli, nyári kerék lecserélését meg lehet oldani akár otthon is.

Tehát bármennyire is jól néz ki a 20 colos kerék egy kompakt autó alatt, közel nem biztos, hogy jól járunk vele. Aki racionálisan gondolkodik és normális áron szeretne jó gumit venni, az megmarad az arany középútnak számító 17-es méretnél. Ez már nem néz ki bénán, de nagy belőle a választék, sokat gyártanak belőle, ezért olcsóbb is.