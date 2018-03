Sötét volt, de még korán az italozáshoz. Este 6-kor Tomi már spiccesen ült volánhoz a vidéki nagyváros központjában egy januári végi napon. Rendszeresen használta bátyja Alfáját, azon a hideg estén is azzal ment italozni, majd indult haza, a meccset már otthon akarta megnézni.

Tomi azonban mintha mi sem történt volna, nagy lendülettel suhant tovább a tesója Alfájával. Dávid nem hagyta annyiban, beletaposott a gázba, és hajtott utána, közben hívta a rendőrséget. Megadta a szükséges információkat, de mielőtt a piás Tomi belehajtott volna a rendőrök pár utcával később felállított csapdájába, sikerült megelőznie, és megállítani az út közepén az Alfát.

A gyorsan oda érkező egyenruhások számára hamar világossá vált a balesetet okozó fiatalember ittassága, bevitték a kapitányságra. Vért, vizeletet vettek tőle. Tomi véralkoholszintje a későbbi szakértői vizsgálat szerint 1.68-1.86 gramm/liter (ezrelék) lehetett az ütközéskor, amely közepes fokú alkoholos befolyásoltságnak számít.

Csakhamar kiderült a rendőrségen az is, hogy Tominak nincs jogosítványa.

Két héttel később: újabb szökési kísérlet, ezúttal a rendőrök elől

Február közepén, ismét italozást követően vezette testvére Alfáját a fiatalember. Akkor nem egy elnézett manőver miatt bukott le, ugyanis nem világított az autó bal első lámpája, ezt szúrta ki este 7 körül egy járőrautó. A rendőr megkülönböztető jelzést használva a férfi után hajtott, többször jelezte, hogy álljon meg, de az Alfa csak nyomult előre a sötétben.

Tomi elmondása szerint tudta, hogy még nagyobb bajba kerülhet, ha megáll. Egy ittas vezetés már volt a rovásán, ráadásul korábban is, aznap is jogsi nélkül vezetett. Az újabb ittas vezetést már nem is említette menekülése okaként a későbbi eljárás során.

Ezután a B-kategóriás akciófilmek klasszikus jelenete játszódott le a vidéki estében. Az Alfát szirénázva üldöző rendőrautóhoz újabb csatlakozott, együtt próbálták megállítani a beijedt Tomit, aki egy focipálya mellett végül hirtelen megállt, kipattant az autóból, és rohanni kezdett, de a korábban benyakalt ital miatt inkább csetlett-botlott. Gyorsan nyakon csípték.

Ezúttal már bilincsbe verve vitték be a kapitányságra, ahol ismét vért és vizeletet vettek tőle. A korábbinál picit több alkoholt mutatott ki a vérében most a vizsgálat, 1.86-1.98 gramm/litert, amely jogi kategóriáját nézve szintén közepes fokú alkoholos befolyásoltságnak számít.

Vegyük sorra, milyen szabályokat szegett meg

Az első alkalommal a KRESZ 4. § (1) bekezdésének a) és c) pontjait, ez a rész a „járművezetés személyi feltételeiről” szól. „Járművet az vezethet, aki

a, a jármű vezetésére jogszabályban meghatározott, érvényes engedéllyel rendelkezik, és a jármű vezetésétől eltiltva nincs;

c, a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol”.

A februári esetben ennél is több szabályt sikerült megszegnie. A KRESZ előbb említett 4. § (1) bekezdés a) és c) pontját ismét, amin felül az 5. § (1) bekezdés c) pontját, valamint a 6. § (2) bekezdés ab) pontját.

Előbbi „a járművek közlekedésben való részvételének a feltételeit” sorolja, itt „a jogszabályban meghatározott műszaki és környezetvédelmi feltételeknek” nem felelt meg az autója. A másik a rendőr jelzéseiről szól, ennél a résznél a megkülönböztető jelzés mellett a megállására vonatkozó felszólításokat negligálta.

Hogyan döntött a bíróság?

Tomi a Vezess olvasóinak is jogi segítséget nyújtó Janklovics Ádám, közlekedési ügyekre szakosodott ügyvédhez fordult védelemért. A vádirat hosszú volt, az ügyet lezáró büntetés azonban a kívülálló számára nem tűnik súlyosnak.

A nyomozás és a bíróság előtt is részletes, ahogy a jogászok fogalmaznak, „a bűnösségére is kiterjedő” beismerő vallomást tett Tomi. A tárgyalássorozaton arra a nyilvánvaló kérdésre azonban nem tudott értékelhető választ adni, hogy miért ült autóba ittasan, ráadásul többször. Vagy, hogy miért menekült, szintén többször.

Végül a bíróság, mint különös visszaesőt, egy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a 20 éves fiatalembert, valamint eltiltotta két évre a közügyektől is.

A lopások ügyében, ami miatt előzetesben ült a részeg vezetések után, újabb ítélet vár rá.