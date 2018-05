Egy autóba szerelhető menetrögzítő kamera nemcsak arra jó, hogy a Youtube-ra toljuk fel a többi közlekedő félkegyelmű csetlését botlását, vagy a pofátlan, bunkó, esetleg veszélyesen vezető ámokfutását. Problémás eseteknél a vétkes megállapításához szükséges bizonyító erejű felvételt is kaphatunk a segítségével, de ma már ennél jóval okosabb is lehet egy fedélzeti kamera. Kipróbáltunk egy ilyen többfunkciós példányt.

Valószínűleg szinte mindenkivel megesett már, hogy a parkolóban hagyott kocsiját meghúzták és a tettes se szó se beszéd eltűnt a helyszínről. Nem hagyott hátra semmit, csak a karcokat, törést. Jobb esetben valaki látta a bűnöst és fel is írta a rendszámát. Fájdalmasabb kárnál a rendőrség térfigyelő kameráinak felvételeit is megpróbálhatja az autós megszerezni, de mi lenne, ha valaki mindig figyelné, mi történik az autó körül? Mondjuk egy saját kamera.

Mi van a dobozban?

A készülék apró papírdobozban érkezik, amiben a kamerán kívül van egy jó hosszú, 3,5 méteres szivargyújtóba dugható tápkábel, ami mini USB csatlakozóban végződik, tapadókorongos rögzítő és használati utasítás, illetve egyéb nyomtatványok. A tapadókorongos rögzítő kis mérete ellenére rendesen feltapad a szélvédőre és stabilan tartja a kisméretű, könnyű kamerát.

A vízszintesbe állítás a zsír új készüléknél nem könnyű, elég nehezen mozog a gömbcsukló, de ezt a beállítást amúgy is csak egyszer kell elvégezni, úgyhogy ez nem annyira zavaró. A későbbiekben viszont sokkal fontosabb, hogy nem nyeklik nyaklik a kamera, hanem stabilan áll a kívánt pozícióban.

Pár aprósággal azért még lehetett volna javítani a készülék használhatóságán, az egyik, hogy a tapadókorongos tartóba illesztéskor rögtön kaphatna tápot is a kamera, hogy ne kelljen kábelt is dugdosni, a másik, hogy a szivargyújtóba dugható csatlakozó fenekébe még egy USB aljzat is klassz lenne.

Maga a kamera csinos darab, meztelenül, tartó nélkül mindössze 80,6 grammot nyom, kellemes tapintású műanyagból készült. Elöl a széles látószögű objektív és a hangszóró, hátul pedig a szélesvásznú, 6,9 cm átmérőjű kijelző, illetve a mikrofon található, ha a képernyő néz felénk – így van értelme beszerelni – akkor a tápkábel csatlakozás balra, a menüben lépkedős gombok pedig jobboldalon vannak. Van még pici LED is, ami a működésről tájékoztatja a vezetőt.

Mivel a kamera rendelkezik parkoló funkcióval is – leparkolva is rögzíti az autó körüli eseményeket, és ha koccanást érzékel, menti a látottakat – így kapható hozzá olyan készlet is, amellyel gyújtás nélkül is működik az eszköz. Ezt az autó elektromos rendszerére kell kötni, van benne biztosíték, és egy olyan kapcsolósor, amivel a lekapcsolási feszültséget lehet beállítani. Így nem kell attól tartani, hogy a kamera amúgy csekély áramfelvétele előbb utóbb csontra lemeríti az akksit.

Mi az extra tudás?

A megszokott videó rögzítő módon túl számos extra dolgot is tud a Mio MiVue sorozat 733-asa. Az egyik legkényelmesebb funkció az, hogy az elkészült felvételek mentéséhez nem kell kiszerelni a kamerát a kocsiból, vagy a félkörömnyi, előszeretettel eltűnő Micro SD memóriakártyát. De nemcsak az elkészült videókat letölteni a kameráról, hanem a beállítások egy részét is el lehet végezni a kamerához járó alkalmazás segítségével.

Amivel többet tud egy mezei autós kameránál a Mio MiVue, az a vezetési biztonság menüpont alatt elérhető funkciók sora. Rövid kalibrálás után a kamera képes figyelmeztetni a sávelhagyásra, szól, ha a követési távolság az adott tempónál már túl kicsi, és akkor is jajveszékel, ha lámpánál állva valamibe belefeledkezünk, és a sor már elindult előttünk. Ja, és van benne éberségfigyelő, fényszóró emlékeztető, valamint a takarékos vezetésben is képes segíteni.

Hogyan működik?

Mint a legtöbb hasonló célra gyártott autós menetrögzítő, a Mio terméke is folyamatosan veszi, amit lát és menti a kártyára. Ha az állítható érzékenységű gyorsulásmérő szenzorok úgy érzékelik, valamiért nagyobbat fékezett, hirtelen kanyarodott, vagy zökkent az autó, mint ami a normális közlekedés mellett feltételezhető, akkor a már meglévő felvételt védetté nyilvánítja. Ez annyit jelent, hogy ez a video már nem íródik felül, ellentétben a többi, korábban készülttel, amiket a gép azonnal töröl, ha elfogyott a hely a kártyán. A beállítható hosszúságú felvételeket – 1, 3 és 5 perces snittek választhatók – kézzel is védetté teheti a vezető, ha valami érdekeset lát.

130 fokos látószögű kamerája 2,0-s blendével sötétben is értékelhető HD minőségű felvételeket készít, 30 képkockával másodpercenként, van benne GPS, így a sebességet, pontos időt, pozíciót is rámenti a videóra.

A Mio MiVue 733 most 37 ezer forintért szerezhető be a Mio shopjában, amihez további 10 ezer forintért szerezhető be a fixre beköthető táp, amivel az álló, bezárt, vezető nélküli autóban is működhet a kamera.