Noha hazánkban még nincs régóta jelen, nem lehet kispályásnak nevezni a kínai Geely-t. 1997 óta foglalkoznak autógyártással, felívelésüket pedig jól mutatta, hogy 2023-ban már a világ ötszáz legnagyobb cége közt szerepeltek. 2025-ben 4,1 millió autót adtak el a világ több mint száz országában, melyből a plug-in hibrid és akkumulátoros elektromos járművek komoly szeletet, 56 százalékot tettek ki.

A plug-in hibrid technológia iránt elkötelezettek a gyártónál, olyannyira, hogy lényegében új mércét állítottak fel egy új erőforrás megalkotásával. Két téren villantott nagyot a Geely az i-HEV nevet kapó motorral: egyfelől bődületesen jó termikus hatásfokkal, 48,41 százalékkal dolgozhat a belső égésű motor (magyarán az elhasznált üzemanyag közel fele tényleg a haladásra megy el). Másrészt Guinness-rekordot is döntöttek:

kombinált (autópályás szakaszokat is tartalmazó) körülmények között mindössze 2,22 l/100 km-es fogyasztást értek el.

Arról nincs szó, hogy pontosan milyen paraméterekkel tették ezt meg, tekintve, hogy a konnektoros hibrid támogatja a 1,5 literes benzines, a 1,5 literes turbódízel és a 2,0 literes turbódízel motorokat is. A rendszer maximális elektromos hajtási teljesítménye eléri a 230 kW-ot (313 LE), miközben a motor működési ideje 27%-kal csökken a hagyományos hibrid modellekhez képest.

Ez lehetővé teszi a 0-ról 30 km/órás tempóra történő gyorsulást 1,84 másodperc alatt, aminek azért van jelentősége, mert az új rendszert alacsony sebességű városi közlekedésre és az energia-visszanyerés hatékonyságára optimalizálták. Ennek eredményeképp az új i-HEV rendszer több mint 10 százalékkal javítja az általános energiahatékonyságot a mesterséges intelligenciára alapuló energiagazdálkodással.

A rekorder motor egyébként még idén autóba kerül. Több, a kínai piacon kulcsfontosságú modell is megkapja, mint a Geely Monjaro és a Geely Preface. Utóbbi a kínai mérési standardok szerint 3,98 literes fogyasztásra is képes 100 kilométeren. Számunkra azonban fontosabb lehet, hogy a már itthon is kapható Geely Starray is megkapja a rendszert – bár az még kérdéses, hogy erre csak Kínában, vagy az európai kínálatban is sor kerül-e.