Miután 2024-ben egyszer már megújult, most ismét átdolgozta kompakt villanyautóját a Cupra.
Hajtáslánc
A Volkswagen ID.3 féltestvére, a Cupra Born hajtáslánc-választéka részben alakult át. Az eddig 150 kW-os (204 LE) belépőmotor csúcsteljesítménye csökkent 140 kW-ra (190 LE). Az erősebb opció (170 kW / 231 LE) és a VZ csúcskivitel (240 kW / 326 LE) változatlan maradt. Az akkumulátorok kapacitása és kiosztása megint csak változott: a legkisebb motorhoz 58 kWh-ás, a két nagyobbhoz 79 kWh-ás akku társul.
Újdonság az egypedálos vezetés, azaz a regeneratív fékrendszer állóra képes lassítani az autót. Szintén frissen bevezetett funkció a V2L, amivel külső fogyasztókat, elektromos készülékeket működtethetünk, tölthetünk a jármű hajtóakkumulátoráról.
A VZ sportváltozatban mostantól rajtautomatika támogatja a dinamikus indulást.
Külső dizájn
Hátul szintén háromszögekre tagolt zárófényeket kapunk, amelyeket piros sáv köt össze; a csomagtérajtó közepét világító Cupra-logó díszíti. Szintén világítanak az oldalsó ajtókilincsek.
A keréktárcsák 18 vagy 19 colosak lehetnek, újak a rajzolatok és a színek, és szélesebb abroncsok is felkerültek a listára.
A már ismert karosszériaszínek mellé felsorakozott a szürke egy új árnyalata.
Belső kialakítás és funkcionalitás
A korábbi 5,3 colos digitális műszeregységet egy 10,25 colos kijelző váltja, a 12,9 colos központi kijelzőről immár Android operációs rendszerű infotainment rendszer vezérelhető, a monitor alatt ugyanúgy megvilágított csúszkasáv található, mint eddig. A kormánytól balra eső világításvezérlő panelt diszkrétebbre cserélték.
A kormánykeréken hagyományos nyomógombok váltják a digitális kezelőfelületet, összhangban a piaci igényekkel. Az üzemmódváltó gombok is a kormányon találhatók, a nagy akkus modellváltozatokban a regeneratív fékhatást szabályozó füleket is kapunk.
Újratervezték az első és hátsó ajtók belső borítását, az itt, illetve az utas előtt megjelenő geometrikus mintázat a hűtőmaszk rácsozatára rímel. A vezető oldali ajtón átdolgozták a kapcsolópanelt, az utastérben számos ponton rézszínű betétekkel találkozhatunk. A hangulatvilágítás animálható.
Hátul a padlókonzolon frissen kialakított légbeömlők fokozzák az utazás komfortját. Elöl és hátul 45-45W teljesítményű USB-C aljzatokról tölthetők a telefonok, a két első ülés között vezeték nélküli telefontöltő aljzat található. Már mobiltelefonnal is nyitható, zárható és indítható az autó, és kapható olyan hátsó szerelvény, amellyel vontatni nem lehet, de kerékpár-szállítót rögzíthetünk rá.
Az utastérben nagy arányban alkalmaznak újrahasznosításból származó nyersanyagokat.