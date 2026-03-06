Miután 2024-ben egyszer már megújult, most ismét átdolgozta kompakt villanyautóját a Cupra.

Hajtáslánc

13 fotó

A Volkswagen ID.3 féltestvére, a Cupra Born hajtáslánc-választéka részben alakult át. Az eddig 150 kW-os (204 LE) belépőmotor csúcsteljesítménye csökkent 140 kW-ra (190 LE). Az erősebb opció (170 kW / 231 LE) és a VZ csúcskivitel (240 kW / 326 LE) változatlan maradt. Az akkumulátorok kapacitása és kiosztása megint csak változott: a legkisebb motorhoz 58 kWh-ás, a két nagyobbhoz 79 kWh-ás akku társul.

Újdonság az egypedálos vezetés, azaz a regeneratív fékrendszer állóra képes lassítani az autót. Szintén frissen bevezetett funkció a V2L, amivel külső fogyasztókat, elektromos készülékeket működtethetünk, tölthetünk a jármű hajtóakkumulátoráról.

A VZ sportváltozatban mostantól rajtautomatika támogatja a dinamikus indulást.

Külső dizájn

A karakterfényt mostantól három háromszög rajzolja ki, amelyeket egy C-alakú lámpatestben helyeztek el. Opcióként megjelent a mátrix LED világítás-technológia, a lökhárítóban új a légbeömlő rácsozata, mellette a légfüggöny bevezető rései találhatók.

Hátul szintén háromszögekre tagolt zárófényeket kapunk, amelyeket piros sáv köt össze; a csomagtérajtó közepét világító Cupra-logó díszíti. Szintén világítanak az oldalsó ajtókilincsek.

A keréktárcsák 18 vagy 19 colosak lehetnek, újak a rajzolatok és a színek, és szélesebb abroncsok is felkerültek a listára.

A már ismert karosszériaszínek mellé felsorakozott a szürke egy új árnyalata.

Belső kialakítás és funkcionalitás

A korábbi 5,3 colos digitális műszeregységet egy 10,25 colos kijelző váltja, a 12,9 colos központi kijelzőről immár Android operációs rendszerű infotainment rendszer vezérelhető, a monitor alatt ugyanúgy megvilágított csúszkasáv található, mint eddig. A kormánytól balra eső világításvezérlő panelt diszkrétebbre cserélték.

A kormánykeréken hagyományos nyomógombok váltják a digitális kezelőfelületet, összhangban a piaci igényekkel. Az üzemmódváltó gombok is a kormányon találhatók, a nagy akkus modellváltozatokban a regeneratív fékhatást szabályozó füleket is kapunk.

Újratervezték az első és hátsó ajtók belső borítását, az itt, illetve az utas előtt megjelenő geometrikus mintázat a hűtőmaszk rácsozatára rímel. A vezető oldali ajtón átdolgozták a kapcsolópanelt, az utastérben számos ponton rézszínű betétekkel találkozhatunk. A hangulatvilágítás animálható.

Hátul a padlókonzolon frissen kialakított légbeömlők fokozzák az utazás komfortját. Elöl és hátul 45-45W teljesítményű USB-C aljzatokról tölthetők a telefonok, a két első ülés között vezeték nélküli telefontöltő aljzat található. Már mobiltelefonnal is nyitható, zárható és indítható az autó, és kapható olyan hátsó szerelvény, amellyel vontatni nem lehet, de kerékpár-szállítót rögzíthetünk rá.

Az utastérben nagy arányban alkalmaznak újrahasznosításból származó nyersanyagokat.